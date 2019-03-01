Жители старинного села Кантышево возрождают интерес к ингушской культуре

Одним из основополагающих принципов ингушской культуры является уважение к возрасту, годам, почитание старых и мудрых людей, беспрекословное выполнение их указаний. Вся жизнь ингушей подчиняется принципам общения между старшими и младшими, а отличительной чертой народной культуры остаётся традиционность. Эти особенности региона легли в основу программы «Культурная преемственность села Кантышево: креативный формат сохранения народной культуры ингушей»,

– Природа Ингушетии как и природа всего Кавказа уникальна и неповторима, – рассказывает руководитель региональной общественной организации Республики Ингушетия по оказанию материальной и социальной помощи «Исток» Руслан Олигов. – Это величайшие горы и неприступные скалы, стремительные реки и смешанные леса и предгорья. В горной Ингушетии седая древность переплетается с настоящим, вековые обычаи и традиции переосмысливаются и вписываются в современность. Неповторимы по красоте и горные ландшафты. Уникальность и богатство растительного и животного мира, горные реки и уникальные памятники истории и культуры этого уголка Северного Кавказа привлекают своей красотой.

Люди в селе живут здесь с давних времён Фото предоставлено региональной общественной организацией Республики Ингушетия по оказанию материальной и социальной помощи «Исток»

Именно региональная общественная организация Республики Ингушетия по оказанию материальной и социальной помощи «Исток» призвала обратить внимание на культурное наследие села Кантышево. Оно одно из самых крупных в Ингушетии. Расположено на высоких холмах у реки Камбилеевка. Люди живут здесь с давних времён, о чём свидетельствуют археологические раскопки. Самая знаменитая была найдена в 70-е годы XVIII века. Это двухметровый каменный столб с изображением трёх всадников и надписями на греческом языке, датированными 1581 годом. Сейчас реликвия хранится в Историческом музее Москвы. И это лишь одна из ценностей, которая хранила в себе земля ингушей.

– Нам очень хотелось, чтобы молодое поколение глубже знакомилось с ингушской историей, знало больше о своей родной земле и её традициях, обычаях. Этого можно достичь, только объединив несколько поколений, но при этом придумать современную форму общения между ними, чтобы всем было интересно. Так родился проект «Культурная преемственность села Кантышево: креативный формат сохранения народной культуры ингушей», получивший поддержку Фонда президентских грантов, – подчёркивает Руслан Олигов.

И хотя задача привлечь к региону больше туристов не стоит, всё-таки благодаря популяризации традиций их становится больше Фото предоставлено региональной общественной организацией Республики Ингушетия по оказанию материальной и социальной помощи «Исток»

Для реализации проекта была составлена инициативная группа из жителей села. Написана «Летопись добрососедства села Кантышево» – краеведческий сборник в формате case-stude (в переводе с английского языка «тематическое исследование»). В его основе лежит рассмотрение конкретных ситуаций из истории поселения, которые предлагается разобрать и обсудить. Для обсуждения традиций и обычаев ингушей в сельской библиотеке создали арт-кафе. Были проведены серии мастер-классов по приготовлению блюд традиционной ингушской кухни – одно из направлений программы по культурной преемственности, кулинарного искусства, за плечами которых многолетний опыт приготовления пищи по рецептам древних горцев. В рамках проекта проведены экскурсии по горной Ингушетии.

В реализации проекта активное участие принимала член общественной палаты Российской Федерации от Республики Ингушетии, председатель регионального отделения общественного движения «Матери России» Лейла Амерханова:

- Для нас это пилотный проект. Хочется, чтобы после его реализации подобных инициатив стало больше. Они объединяют и сплачивают, развивают и обогащают знаниями, делают нас добрее и ответственнее за сохранение культурного и природного наследия.

По завершению проекта планируется выпустить методичку «Активизация взаимодействия поколений в ходе развития традиционной культуры и обычаев.