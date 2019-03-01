"Разбудили спящую ячейку": В Югре задержали трех террористов

Специалисты знают, что там, где в России эксплуатируются нефтяные и газовые месторождения всегда много мигрантов и мечетей. Экстремисты и вербовщики тянутся туда не случайно: с высокооплачиваемых рабочих всегда можно собрать деньги на помощь единоверцам за границей. А потому, ничего удивительного в том, что в Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех исламистов - нет.

- Пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, члены которой разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе, — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

От сбора средств бандиты готовились перейти к массовым терактам и убийствам полицейских. За боевиками установили наблюдение после того, как они стали молиться на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе.

- Там же они обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка, готовили взрывы в местах массового скопления людей, - отметила Волк.

При обыске у бандитов нашли боевые гранаты, пистолеты Макарова с патронами, самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, взрыватели фабричного изготовления, а также фото руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО — Югре. Оперативники предполагают, что террористы хотели обезглавить руководство местной полиции, а затем совершить ряд терактов.

Любопытно, что троица имела доступ к специальной взрывчатке, которая используется военными для диверсий. Одна из их бомб была начинена 600 граммами пластита, что равно 5 килограммам тротила. Такого количества взрывчатки достаточно, чтобы уничтожить торговый центр.

Боевики вели свою деятельность скрытно, строго соблюдали правила конспирации. Сейчас оперативники выявляют их возможных подельников.

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Подразделения по противодействию экстремизму МВД России и Управления ФСБ России по ХМАО-Югре пресекли деятельность террористов, которые разделяли идеологию международной террористической организации ИГИЛ* (деятельность запрещена в России, - прим.ред.) и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе (подробности)

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.