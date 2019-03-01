Умер Михаил Любович - бизнесмен, который в 90-х привез в Россию "ножки Буша"

В Подмосковье не стало "авторитетного бизнесмена" Михаила Любовича. Он умер в своем загородном доме в селе Юдино Московской области. Ему было 56 лет. Тело направленно на экспертизу. Как стало известно "Комсомолке" из собственных источников, по предварительным данным, о криминальной версии смерти речи не идет.

В определенных кругах Михаил Любович был персоной известной. В начале 90-х он сколотил многомиллионное состояние.

Начинал выпускник Московского института стали и сплавов вместе со своим другом и партнером Алексеем Гольдштейном с продажи элитной сантехники, которую закупали в Европе у компаний-банкротов. Помните популярную в те времена рекламу: "заплати налоги и спи спокойно". Так вот предприниматели платили. Насколько честно, история умалчивает. Но бизнес был вполне официальным. Они создали компанию "Союзконтракт", прибыль которой росла рекордными темпами.

Фрагмент рекламы "Союзконтракта" с летающими куриными тушками.

А все благодаря "ножкам Буша". Их Любович и партнеры в Россию привезли одними из первых. Первую партию москвичи смели прямо из фуры, которую даже не успели разгрузить. Через пять лет фирма чем только не занималась: поставки спирта из Голландии, оптовые продажи окорочков из США и других продуктов питания по всей стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694816" frameborder="0"></iframe> Фрагмент рекламного ролика «Союзконтракт».

Денег было столько, что первый юбилей фирмы решили совместить с избирательной кампанией президента Бориса Ельцина. Помните это ставшее легендарным: "голосуй или проиграешь". На праздник пригласили звезд эстрады, которые агитировали народ за Бориса Николаевича. Но формально, это был большой корпоратив "Союзконтракта". Фирма могла себе это позволить. Годовой оборот тогда превышал 1 миллиард рублей.

Ну и какой же бизнес в 90-х без "крыши". Любович не скрывал, что нашел общий язык с криминальными миром. Один из лидеров ОПГ стал партером фирмы, а сам Михаил получил статус "авторитетного предпринимателя".

К началу нулевых дела фирмы пошли на спад. Огромные доходы тратили на покупку фирм-банкротов. Но вернуть им вторую жизнь удавалось далеко не всегда. Как итог - долги. Дальше создатели "Союзконтракта" пошли каждый своей дорогой.

Любович до последнего занимался бизнесом. По данным Единого государственного реестра, он являлся учредителем семи компаний. Это в том числе крупный мясомолочный комбинат.

О личной жизни предпринимателя почти ничего не известно. Публичность была не в его характере. Он дал всего одно интервью.

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