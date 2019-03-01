2019-03-01T17:31:01+03:00
Происшествия

Чемпион России по спринту умер в московском фитнес-клубе

Мужчине стало плохо прямо на беговой дорожке
Анастасия ВАРДАНЯН
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Влад Мельников, в свое время завоевал титул Чемпиона России по спринту на 200 метровВлад Мельников, в свое время завоевал титул Чемпиона России по спринту на 200 метровФото: Личный Архив
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Жуткий случай произошел днем в пятницу, 1 марта, в одном из московских фитнес клубов. Во время тренировки стало плохо одному из посетителей. По словам очевидцев, крепкий мужчина спортивного телосложение занимался на беговой дорожке и потерял сознание. Первую помощь ему оказали сотрудники фитнес-клуба, но ни они, ни прибывшие медики скорой запустить сердце мужчины так и не смогли. Известный спортсмен Влад Мельников умер. Позже выяснилось, что причиной стал тромб в легочной артерии.

Шок, но умерший мужчина всю жизнь профессионально занимался бегом. Влад Мельников, в свое время завоевал титул Чемпиона России по спринту на 200 метров. В последнее время он занимался тренерской работой. Он один из основателей школы бега Run Studio .

- Он ни дня не мог без спорта. Занимался сам и учил других. Не верю, что с ним могло такое произойти. Он просто образец правильного образа жизни: не пил, не курил, даже жареное не ел, - рассказал "КП" друг спортсмена Павел Меркулов.

Влад Мельников действительно пропагандировал здоровый образ жизни. Вот что он написал в своей тренерской анкете.

- В конце прошлого века я уверенно входил в юниорскую и молодежную сборную России по легкой атлетике (спринтерский и эстафетный бег) и выступал на профессиональном уровне. Сейчас я спортсмен — любитель. В 2005 году пробежал единственный в жизни трейл ультра марафон в 50 км на Среднем Урале. В 2006 — стал бронзовым призером Чемпионата Москвы в жиме лежа, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Каждый шаг и продвижение в мире спорта являлись для меня значимой ступенью преодоления. Я верю в свои силы и с этой верой каждый день становлюсь сильнее. Тренируя, тренируясь и стремясь к своей вершине мастерства .

Мужчина был женат. Без отца остался сын спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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