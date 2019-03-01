Александр Лукашенко – «Комсомолке»: Если бы Крым бы украинским, они бы умирали за него

С ПУТИНЫМ ПО КРЫМУ ПОЛНОЕ ПОНИМАНИЕ

«Пять лет прошло с тех пор, как Крым вошел в состав России. Не пора ли Белоруссии признать свершившийся факт и официально признать российский Крым? И не проскальзывала ли эта тема в ваших недавних переговорах с Путиным?»

Этот вопрос я задал Александру Лукашенко во время его ежегодной пресс-конференции. Но сенсацией Александр Григорьевич не порадовал, скорее напустил тумана:

- Нет, тема на переговорах не поднималась. И я даже вам не могу сказать, как мы обсуждали темы Крыма и Донбасса изначально, когда они только появились. Но у нас с Путиным полное взаимопонимание по этому вопросу, и я благодарен ему за это.

Лукашенко добавил, что если он признает Крым российским, то в «России это будет темой на один вечер, а в Украине меня назовут собакой», но при этом «ничего не изменится», и возможность Белоруссии быть посредником в конфликте России и Украине пропадет.

Но свое отношение к статусу полуострова белорусский лидер все же показал.

- Меня уже пытали этим вопросом украинские журналисты. Я задал им простой вопрос: сколько украинцев погибло при потере Крыма? Сколько было выстрелов? Ни одного! Значит, Крым не ваш, как минимум. Если был бы ваш, вы бы за него умирали.

РЫЦАРИ КРУГЛОГО СТОЛА

Кстати, пока я задавал свои вопросы, сбоку кто-то сдавленно прошептал: «Никогда этому не бывать» (в смысле российскому Крыму). Кажется, то был редактор белорусского националистического издания «Народная воля». По другую сторону от меня сидела польская журналистка и украинская телеведущая. В этом смысле рассадка была самая «боевая». Да и вопросы звучали разные, не цензурируемые.

А контраст, например, с пресс-конференциями Путина все равно был разительный. Достаточно сказать, что перед встречей с Лукашенко вашему покорному слуге пришлось срочно искать пиджак. Таково было требование белорусского протокола. На пресс-конференцию к Путину же журналисты приходят и в костюмах, и в свитерах, и в ярких толстовках (чтоб быть заметнее).

В Минске корреспонденты сидят за большим круглым столом, как чиновники на совещании. Чинно задают вопросы. По очереди. А министры - на галерке. Каждый раз, когда Александр Григорьевич супит брови, с места подскакивает член правительства - и выдает справку по озвученному вопросу.

Но Батька – красавец, в хорошей форме. Во-первых, 7 часов вещать на разные темы, это вам не кот чихнул. А во-вторых, подкупает способность Лукашенко отстаивать свои белорусские интересы самыми простыми крестьянскими ( это определение он сам как себе применял) словами и не прятаться за лабиринтами чиновничьих формулировок. Для журналистов - это настоящая кладезь.

Вот лишь некоторые из его заявлений 1 марта в Минске.

НЕ НАДО ПЕРЕЖИМАТЬ

- Никаких замашек со стороны президента России на то, что надо Беларусь включить в состав России, я ни разу не услышал. Даже настояния такого не было - а я этого человека знаю два десятка лет. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. Многие об этом говорят, не секрет. Я в шутку говорю: "Слушайте, давайте в состав Беларуси включим Россию". Ну, а чего? Медведь огромный, куда ни включи, если что-то не так, выйдут в любой момент. Союз строится на принципах равноправия. Мы не претендуем на богатства России - свое бы не потерять. Но если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как говорят в России, включении Беларуси в состав России - 98% проголосуют против. Не потому, что у нас настроены против России. Выросли новые поколения и поняли, что мы может жить как родные, как близкие. Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире - что в этом плохого? Обсуждая с президентом России этот вопрос, мы четко договорились, что сегодня нельзя пережимать ситуацию.

Лукашенко: давайте в состав Беларуси включим Россию.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. #БольшойРазговор #agl2019

СКОЛЬКО ВЫ НАМ ЗАПЛАТИТЕ ЗА ВОЕННЫЕ БАЗЫ? НОЛЬ!

- Скажите, сколько вы нам за них платите? Ноль! Я вам раскрываю эту военную тайну. В свое время был на одной, на второй. Знаете, что меня радует: там, наверное, три человека россияне, а остальные белорусы — и служат в интересах России. Никаких проблем. Но вы нам за эти базы ничего не платите!

НЕ МОГУ НЕ ВЫДВИНУТЬ

- Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Это я сейчас так думаю, может же измениться здоровье, еще что-то... Но сейчас я говорю, чтобы вы потом меня не обвинили в трусости: "свалил". Столько лет работаю президентом – меня тут каждая собака в каждом дворе знает. Я даже не буду вести никакой агитации и пропаганды.

ЛЫЖИ - ЭТО ЧАСТЬ ПОЛИТИКИ

- Если кто-то видит, как Лукашенко там скользит по горе на лыжах, и думает, что им, президентам, делать нечего. Нет. Это часть современной политики. Раньше этого не было. Сейчас это тренд, как модно говорить, и ты должен быть в тренде. Неважно, в каком ты возрасте и любишь ли ты эти лыжи.

БУДЕТ ОБЩИЙ РУБЛЬ

Сегодня нам предлагают общую валюту. Путин мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Главное - эмиссионный центр. Путин мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город — Ленинград. Пусть там будет.

Лукашенко: 98% белорусов проголосуют против объединения с Россией.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. #БольшойРазговор #agl2019

РУССКИЙ ЯЗЫК - ЭТО НАШЕ

- Для меня беларуская мова такой же родной язык, как русский. Может, в этом плане я плохой президент. Но русский язык – тоже наш. Как-то в Стамбуле на саммите ОБСЕ Леонид Кучма выступил на украинском языке. Я его понимаю. А переводчика не оказалось, все друг на друга смотрят. Я Алиеву переводил. Русский язык – один из главных в ООН. Так случилось, что мы его знаем чуть лучше, чем белорусский и чаще пользуемся. Я бы не ставил их в противовес.