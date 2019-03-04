Лариса Лужина: «Я не против встретить такого мужчину как Бари Алибасов»

В Большом зале Доме кино пройдет юбилейный вечер Ларисы Лужиной «Жизнь по вертикали». И после него актриса будет праздновать свой день рождения в полную силу — с блинами и икрой. Масленица началась.

- Когда меня спрашивают, что пожелать на день рождения, всем говорю: пожелайте работы. Я не отказываюсь от ролей ни в кино, ни в антрепризе, хожу на телевизионные ток-шоу. Сидеть дома нельзя, интерес к жизни потеряешь. Даже съемки в эпизоде заставляют собраться. Работа держит в форме, - уверена Лариса Анатольевна.

- Что еще вас радует, кроме работы?

- Внуки. Младший учится во втором классе, средний — в 10-м, а старший — в МГУ на третьем курсе. Радует, что у моего сына Павла, которому 48 лет, есть работа. Он звукорежиссер, работал на картинах у Карена Шахназарова, Светланы Дружининой, Владимира Хотиненко, Юрия Кары. Все свои последние фильмы Станислав Говорухин снимал только с моим Пашей. Мне с сыном просто повезло. Не могу сказать, что я была хорошей матерью. Когда он был маленьким, я все время была в отъезде: то съемки, то гастроли. Оставляла Пашу своей маме, знакомым, в интернат на пятидневку отдавала - мало уделяла сыну внимания. Тем не менее он вырос прекрасным человеком, у него великолепная семья, замечательные жена и дети.

4 марта народная артистка отмечает юбилейФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Недавно вы рассказывали «КП», что теперь народным артистам-пенсионерам зажилось веселее — с прошлого года стали платить надбавку к пенсии.

- Слава Богу, московские власти вспомнили о нас. Но это касается только московских пенсионеров. Обидно за своих коллег из других городов: артисты моего поколения были очень обделены. Не было накоплений даже у таких выдающихся актеров, как народная актриса СССР Нонна Мордюкова. Кроме трехкомнатной квартиры, которую Мордюковой подарил Черномырдин, у нее не было ни-че-го. Ни машины, ни дачи, ни денег на сберкнижке. Я тоже жила от получки до получки. Деньги появились только, когда начала сниматься в сериалах. После того, как меня позвали в «Любовь как любовь» (там 360 серий), я смогла хотя бы дачу достроить. В течение десяти лет, кроме хозблока на участке ничего не было.

- Наверное, так скромно жили не все актеры. Вот у Лидии Федосеевой-Шукшиной, как стало известно недавно, помимо квартир в Москве, есть недвижимость в Петербурге, в Болгарии, в Финляндии… Разве может похвастаться этим обычный российский пенсионер?

- У меня тоже есть квартира в Болгарии. Небольшая трехкомнатная. Я ее купила семь лет назад для внуков. Летом мы в Болгарии отдыхаем. Стоила эта квартирка два с половиной миллиона рублей (по старому курсу около 50 тысяч евро). Деньги заработала на съемках в сериалах. Я не удивлена, что и у Лиды есть собственность в Болгарии. Право на квартиру в Петербурге она получила, как блокадница. Но больше всего я радуюсь за нее, что рядом с ней настоящий мужчина, добрый, надежный, заботливый Бари Алибасов. С ним безопасно. Когда у Лиды начались дрязги с дочками, внуками, Бари решил ее защитить.

- В прошлый раз вы мне говорили, что хотели бы, чтобы и рядом с вами было крепкое мужское плечо.

- Увы, такого, как Бари, пока не встретила, хотя у меня есть поклонники, которые предлагают руку и сердце. Но мне важно, чтобы мужчина нравился внешне, чтобы было приятно на него смотреть, как на Сашу Михайлова, например. И конечно, мужчина должен быть обеспеченным, чтобы помогал материально.

Владимир Высоцкий посвятил ей песню «Она была в Париже»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Да-а… У вас запросы, Лариса Анатольевна.

- Просто мне и одной не скучно. Приезжаешь домой после фестивалей, творческих встреч и думаешь, как же хорошо одной. О мужчине, какой бы он ни был расхороший, все равно надо заботиться.

- И как быть?..

- Вот была у меня собака… Это обоюдная забота. Не я ее, а она меня выгуливала. В мороз, в дождь, в метель надо было вставать рано утром и идти с ней гулять, что очень полезно для здоровья. За заботу, она платила мне сторицей. Так как она меня встречала дома, меня никто никогда не встречал - прыгала до потолка от счастья. Я ее брала на гастроли. Теперь, когда она умерла, не завожу нового питомца, чтобы снова не испытать горечь потери.

- Как удается держать себя в форме?

- Ничего особенно не делаю. Иногда хожу к косметологу, делаю омолаживающие уколы. Хотела к юбилею сделать пластическую операцию, но потом испугалась общего наркоза. Решила не рисковать, тем более, что в прошлом году перенесла тяжелую полостную операцию на сердце. Иногда сижу на диете, поскольку склонна к полноте. У меня такой организм - я поправляюсь от любой пищи, хотя не ем ни булочек, ни сладкого. Единственный способ похудеть - заклеить рот пластырем, как говорила Майя Плисецкая.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Народная артистка РСФСР Лариса Анатольевна ЛУЖИНА родилась в Ленинграде, пережила блокаду. Окончила актерский факультет ВГИКа. Снялась более чем в 70 картинах, среди них: «На семи ветрах», «Вертикаль», «Главный свидетель», «Гонщики», «Четвертая высота», «Казус Кукоцкого». Владимир Высоцкий посвятил ей песню «Она была в Париже».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лариса Лужина: «Твист в Каннах я танцевала очень скромно, не знаю, почему ко мне придралась Фурцева»

Знаменитая актриса рассказала «КП» о том, как ей посчастливилось в СССР стать «выездной» и о съемках фильма о детстве первого человека, покорившего космос (подробности)

ЕЩЕ

Лариса Лужина: «Если скажут для роли похудеть на 20 кг, буду землю грызть, но добьюсь!»

На гастролях в Воронеже известная актриса рассказала, на что готова пойти ради хорошего фильма, как относится к пластическим операциям и чем ей мешает лень (подробности)