Ушел из жизни Жорес Алферов - отец современной электроники

Жорес Алферов был одним из последних представителей поколения советских людей, целью которых было переделать окружающий мир. Тот высокотехнологичный цифровой мир, который нас сегодня окружает, создан во многом благодаря открытиям группы ученых под руководством Алферова. Именно они заложили основу современной техники.

Вся микроэлектроника, условно говоря, держится на двух китах. Крестными отцами транзистора стали американцы Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн. Нобелевскую премию за свое открытие они получили в 1956 году. Другой неотъемлемой частью полупроводниковой электроники стал полупроводниковый оптоэлектронный преобразователь - устройство, с помощью которого электричество напрямую превращается в свет. Именно этим этим занималась команда Жореса Алферова.

Без открытий Нобелевского лауреата-2000 трудно сегодня представить нашу цивилизациюФото: GLOBAL LOOK PRESS

Работы Жореса Ивановича тут же высоко оценили на Западе. Уже в 1971 году Франклиновский институт (США) наградил его, так называемой "малой Нобелевской премией" - престижной медаль Баллантайна. Сам Нобель за исследования гетеропереходов в полупроводниках пришел к Алферову в 2000 году. Он разделил премию с американцами Джеком Килби и Гербертом Крёмером. К этому времени открытия Алферова нашли широкое практическое применение. Во всех мобильных телефонах, с помощью которых вы, возможно, читаете эту заметку, есть гетероструктурные полупроводники, созданные Алфёровым. В оптоволоконных линиях связи, проигрывателях компакт-дисков и компьютерных дисководах используется лазер, одним из создателей который является Жорес Иванович. Да, что там говорить - декодеры в супермаркетах с помощью которых кассиры считывают штрих-коды с с ваших покупок - все это тоже Жорес Алферов.

Кроме того, Алферова с полным правом можно считать крестным отцом солнечной энергетики. В гетероструктурных солнечных батареях, достигнуты рекордные показатели по эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую. Еще в 70-е года на основе разработок группы Алферова в России впервые в мире было создано крупномасштабное производство гетероструктурных солнечных элементов для космических батарей. Такая батарея, в частности, была смонтирована в 1986 году на космической станции "Мир", и обеспечивала станцию энергией до конца ее существования.

Жорес Алферов был одним из последних представителей поколения советских людей, целью которых было переделать окружающий мирФото: GLOBAL LOOK PRESS

Алферов считал, что будущее человечества за солнечной энергетикой.

Каменный век закончился не потому, что наступил дефицит камня, и век нефти закончится не из-за дефицита нефти, - говорил Нобелевский лауреат. - Нам, безусловно, нужны новые источники энергии. Причем успешный термоядерный реактор есть у нас под рукой. Это звезда класса G2, очень средняя по космическим меркам – наше Солнце. Оно надежно функционирует уже многие миллиарды лет, и еще долго будет продолжать работать без перебоев. Наверное, наилучшим вариантом для нас было бы научиться эффективному преобразованию солнечной энергии.

Личность такого масштаба обычно редко умещается в рамках какого-то одного вида деятельности, в данном случае в рамках академической науки. Поэтому неудивительно, что Алферов проявил себя и на политическом поприще. Он неоднократно избирался депутатом Госдумы РФ по партийным спискам КПРФ. Всегда резко выступал против социального расслоения, которое считал одной из главных бед России. Кроме того, был одним из непримиримых борцов с мракобесием во всех его формах и проявлениях.

Алферова с полным правом можно считать крестным отцом солнечной энергетикиФото: фотохроника ТАСС.

Алферов один из авторов Открытого письма 10 академиков президенту Путину против клерикализации общества. В нем авторитетные ученые выражали озабоченность активным проникновением церкви во все сферы жизни общества. А в 2016 году Алферов подписал письмо с призывом к ООН и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами. Потому что им суждено спасти человечество от голода.

В 2001 году Алферов опубликовал автобиографическую книгу "Физика и жизнь". Там есть цитата, которая очень хорошо описывает характер Алферова и его взгляды на жизнь: "Все, что создано человечеством, создано благодаря науке. И если уж суждено нашей стране быть великой державой, то она ею будет не благодаря ядерному оружию или западным инвестициям, не благодаря вере в Бога или Президента, а благодаря труду ее народа, вере в знание, в науку, благодаря сохранению и развитию научного потенциала и образования....Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина "Два капитана". И всю последующую жизнь я следовал принципу ее главного героя Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Правда, очень важно при этом понимать, за что ты берешься".

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