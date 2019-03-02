В Южном Медведкове мужчина зарезал жену и трехлетнего сына

Шокирующее преступление совершил житель 12-этажки, расположенной в Ясном проезде. Минувшей ночью мужчина зверски убил свою супругу и трехлетнего сына. Это произошло в трёхкомнатной квартире. На шум откликнулась бабушка убитой, которая и вызвала полицию.

По её словам, трагедии ничего не предвещало.

- Он хоть и не работал, но вёл себя спокойно, спиртным не злоупотреблял, - рассказала женщина «Комсомолке». - Мальчик ходил в садик. Внучка работала в «Мои документах» - в МФЦ. Обычная семья. Он все искал, где заработать. Но ничего не попадалось. И тут какой-то грохот... Я обычно их не слышу. Моя комната вдали находится. Выхожу - а она лежит мертвая. Вся в крови. Это уже к утру было. Мальчика нет. Я подумала, что он в садике... А он оказался в тряпках - на втором ярусе кровати. Его только потом нашли.

Пожилая женщина начала ходить по квартире. И вошла в ванную.

- А там зять плавает. Я ничего не поняла. Сказали потом, что он пытался вены вскрыть. А, может, наглотался чего. Помню только, как он мне сказал: «Баба Галь, поставь табурет. Посиди, поговори со мной».

В шоковом состоянии женщина вызвала полицию. Они приехали с медиками, которые и вернули к жизни убийцу.

Минувшей ночью мужчина зверски убил свою супругуФото: ВКонтакте

Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета. Как рассказали в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбудили по 105-й статье «Убийство».

В подъезд полицейские журналистов не пускают.

- Совершенно непонятно, как такое могло произойти, - рассказала «КП» местная жительница Александра. - Он не вызывал подозрений. Опрятный мужчина. Здоровался.

- Я убираю в этом подъезде, - сообщила «КП» уборщица Анна, живущая в соседнем доме. - И тоже ничего плохого не замечала. Утром прихожу - полиция кругом. Не пускают. Какой-то проклятый дом. В первом подъезде недавно мужик повесился. На 12 этаже - на решетке.

«Комсомолка» следит за развитием событий.