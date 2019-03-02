2019-03-02T13:57:55+03:00
Общество

Не стало журналиста "Комсомольской правды" Владимира Савченко

Его вклад в советскую журналистику был заметным и влиятельным
Людмила СЕМИНА
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Владимир был умным аналитиком, эрудитом, глубоких исторических знаний. Его вклад в советскую журналистику был заметным и влиятельнымВладимир был умным аналитиком, эрудитом, глубоких исторических знаний. Его вклад в советскую журналистику был заметным и влиятельным
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Владимир Савченко скончался 28 февраля в последний день зимы. В ноябре мы отметили его 85-летие. Держался молодцом! Тогда еще не знал, что подростковая контузия, когда в Отечественную войну юнгой севастопольского флота попал под бомбежку и год потом пролежал в корсете в госпитале, обернется на склоне лет взрывом в пострадавшем легком.

Но между этими двумя вехами прошла замечательная жизнь, которую Володя, с энтузиазмом влившись в наш клуб журналистов "Комсомольской правды", остроумно описал в своей последней книге «Донос на самого себя»: участник обороны Севастополя, студент МАИ и инженер ракетного завода, стажер и вскоре спецкор «Комсомольской правды», обозреватель радио «Маяк». Войдя в пенсионный статус занялся исторической реставрацией, восстанавливал старинную мебель и оружие, создав своими воистину золотыми руками необыкновенные образцы.

Владимир был умным аналитиком, эрудитом, глубоких исторических знаний. Его вклад в советскую журналистику был заметным и влиятельным: от публикаций в «Клубе любознательных», краеведческих и биографических документальных расследований, очерков об экономическом эксперименте косыгинской модели до первого в российской уже истории цикла популяризаторских бесед на радио о приватизации.

Он был человеком офицерской чести, до боли реагирующим на несправедливость и вранье. Он был верным товарищем, не устававшим поддерживать дружеские отношения с огромным количеством интересных людей. Он обожал своих дочерей - Ксюшу и Настю, свою милую жену Наташу. В клубе журналистов "Комсомольской правды" он был Дедом Морозом на предновогодних Юбилейниках и бессменным участником наших Книжных салонов, привлекая посетителей трогательным, артистически элегантным образом нестареющего журналиста с книгой своих воспоминаний.

Ты заслужил Царствия Небесного, Володя! Покоя твоей душе и мир твоему праху!

Прощание с Владимиром Савченко пройдет 3 марта в 10:30 по адресу ул. Достоевского, д.4, кор.2, морг Клиники фтизиопульманологии МГМУ им. Сеченова. В 9:00 пойдет автобус от дома по алресу ул. Королева, д.8, кор.1.

Клуб ветеранов "Комсомольской правды"

ИСТОЧНИК KP.RU

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