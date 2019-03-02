2019-03-02T14:51:26+03:00
Умные вещи

Apple представила десять лучших фотографий, снятых на iPhone

Победителями конкурса стали владельцы американских смартфонов из пяти стран мира [фото]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Замыкает десятку счастливчиков Роберт Глазер из Германии. Его фотография, сделанная на iPhone 7, также стала лучшей, по мнению жюри AppleЗамыкает десятку счастливчиков Роберт Глазер из Германии. Его фотография, сделанная на iPhone 7, также стала лучшей, по мнению жюри Apple
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Американская корпорация Apple подвела итоги международного конкурса фотографии "Снято на iPhone". Пользователи смартфонов со всего мира представили на обозрение жюри свои лучшие снимки, сделанные с помощью все тех же гаджетов.

Победителями стали участники из Беларуси, Германии, Израиля, Сингапура и США. При этом фотографии были сделаны на разные модели iPhone. В ТОП-10 оказались как живописные городские виды и пейзажи, так и необычные снимки животных и людей.

Вся десятка лучших фотографий была опубликовала на сайте корпорации. Также изображения будут размещены на билбордах сразу в некоторых городах и в розничных магазинах Apple по всему миру.

В списке победителей оказался снимок Алекса Джианга, проживающего в США. Мужчина запечатлел на свой iPhone XS Max городский пейзаж. Один из членов жюри - Чень Ман особо отметил живые цвета и сюжетную композицию фотографии. Также ему понравилось, что в центре сюжета находится баскетбольная корзина.

justphotonsjustphotons
So honored to have been chosen as one of the winners
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Сделанный на iPhone Xs Max снимок Блейк Марвин из США также попал в ТОП-10. По мнению эксперта Фила Шиллера, пойманный фотографом взгляд енота "бесценен", а черно-белая гамма применена очень искусно.

Отметили жюри и работу Даррена Со из Сингапура, сделанную на iPhone Xs Max.

"Отражение похоже на картину — своего рода столкновение двух миров. Невольно начинаешь гадать, где и как был сделан этот снимок", - прокомментировал ее Шиллер.

darrensohphotodarrensohphoto
Completed in 1984
2380 отметок «Нравится»98 комментариевInstagram

Еще одним победителем конкурса стал Никита Ярош из соседней с нами Беларуси. Свою фотографию он сделал на iPhone 7 и буквально поразил жюри сочными цветами, а также сочетанием новизны и старины.

"Мне нравится доступность этого снимка. Не нужно ехать в Исландию, чтобы получить по-настоящему красивый кадр — все это у нас прямо перед носом", - оценил работу Остин Манн.

yarosh.nikita_yarosh.nikita_
Rupture..
1802 отметок «Нравится»53 комментариевInstagram

Привлекла жюри и уникальность снимка жительницы Израиля Дины Альфаси, сделанного на iPhone X. По мнению Брукса Крафта, данная фотография стала зрелищной интерпретацией популярной темы отражений. Особую симпатию вызывает также "приятная глазу симметрия".

"Прекрасный портрет, которому придаёт контекст умелое использование фона. Лицо ребенка расположено оптимально, так что фон непосредственно за ним выглядит прозрачным и не отвлекает внимания", - так Пит Соуза прокомментировал работу американки Элизабет Скаррот, сделанную на iPhone 8 Plus.

liz.scarrottliz.scarrott
halfdome
552 отметок «Нравится»52 комментариевInstagram

Еще один американец Эндрю Грисуолд также удостоился похвалы за фотографию, ставшую отличным примером использования глубины резкости.

"Этот снимок очень тщательно продуман. Фоновый мотив служит связующим элементом, а его уменьшенная версия в каплях воды делает кадр визуально привлекательным", - прокомментировал работу Джон МакКорма.

andrewgriswoldandrewgriswold
Every year I make my way through as many Oscar nominated films
1216 отметок «Нравится»107 комментариевInstagram

При этом в работе еще одного победителя конкурса Бернарда Энтолина из США, использующего iPhone XS Max, жюри отметили умелое подчеркивание резкого контраста между облаками и окружающим пейзажем.

bernardantolinbernardantolin
utah
103 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

А Ли Ади Дармаван со снимком, сделанным на iPhone Xs, поразила всех сходством фотографии с портретом пожилого человека. Эксперты посчитали, что текстура гор напоминает морщины на лице.

adidarmawanadidarmawan
So honored and flattered to be chosen as one of the winners of the latest Shot on iPhone
870 отметок «Нравится»64 комментариевInstagram

Замыкает десятку счастливчиков Роберт Глазер из Германии. Его фотография, сделанная на iPhone 7, также стала лучшей, по мнению жюри Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU

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