2019-03-02T16:53:17+03:00
Спорт

Голландские конькобежцы признались в использовании лекарств от астмы, котрой у них не было

Свои личности спортсмены не решились раскрыть
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Три голландских спортсмена признались, но не раскрыли себя.Три голландских спортсмена признались, но не раскрыли себя.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На фоне громких допинг-скандалов, которые произошли во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Австрии, неожиданно возникла еще одна "темная" история, связанная с допингом. СМИ узнали, что три конькобежца в Голландии признались в использовании лекарств от астмы. Хотя этой астмы у них и вовсе не было никогда.

Три спортсмена целых 10 лет получали лекарства, брали допустимую дозировку, а доктор, которого зовут Яп Вестбрук, ставил им постоянно диагноз "астма" вне зависимости от итогов обследования. Дело было в Херенвене и врач убеждал спортсменов: "Тебе это не нужно, но мы можем убедить, что это необходимо".

Вместе с тем, как пишет голландское издание De Volskrant, в Нидерландах от 80 до 90% конькобежцев используют лекарства от астмы. Информацию подтвердил медицинский директор олимпийского комитета Кеес Рейн ван ден Хугенбанд.

И при этом, проблемы с астмой и сходными заболеваниями, в принципе, имеются только у 10% всех жителей Голландии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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