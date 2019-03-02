Голландские конькобежцы признались в использовании лекарств от астмы, котрой у них не было

На фоне громких допинг-скандалов, которые произошли во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Австрии, неожиданно возникла еще одна "темная" история, связанная с допингом. СМИ узнали, что три конькобежца в Голландии признались в использовании лекарств от астмы. Хотя этой астмы у них и вовсе не было никогда.

Три спортсмена целых 10 лет получали лекарства, брали допустимую дозировку, а доктор, которого зовут Яп Вестбрук, ставил им постоянно диагноз "астма" вне зависимости от итогов обследования. Дело было в Херенвене и врач убеждал спортсменов: "Тебе это не нужно, но мы можем убедить, что это необходимо".

Вместе с тем, как пишет голландское издание De Volskrant, в Нидерландах от 80 до 90% конькобежцев используют лекарства от астмы. Информацию подтвердил медицинский директор олимпийского комитета Кеес Рейн ван ден Хугенбанд.

И при этом, проблемы с астмой и сходными заболеваниями, в принципе, имеются только у 10% всех жителей Голландии.