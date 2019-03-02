2019-03-02T18:45:38+03:00
Общество

«Я этого не писала»: Бывшая жена депутата Илона Столье опровергла пост про "нищебродов"

Илона Столье дала эксклюзивный комментарий корреспонденту "КП"
Роман ГОЛОВАНОВ
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Все последние новости из жизни актрисы пестрят тем, что она судится с бывшем мужемВсе последние новости из жизни актрисы пестрят тем, что она судится с бывшем мужемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дровишек в бушующий костер русской классовой ненависти подкинула бывшая жена депутата-миллионера Виталия Южилина и актриса Илона Столье. Якобы она не хочет, чтобы в элитные рестораны пускали быдло и нищебродов.

«Я считаю, что вход в некоторые рестораны должен быть просто ограничен. Как бы грубо это не звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», - по версии прессы, эти слова принадлежат Илоне.

После разгоревшегося скандала актриса якобы удалила пост. Но история оказалась гораздо запутаннее.

- Я опровергаю пост и намерена подать в Суд иск на СМИ за клевету в публичном выступлении. Это высказывание ко мне никакого отношения не имеет. Почему выпускающий редактор не проверил точность информации. И есть ли хоть один скриншот доказывающий это высказывание? - рассказала актриса «КП».

Тогда напрашивается вопрос. А кто же заказчик фейка?

- Вы сделайте. В Google запрос и поймёте сами, - ответила Столье.

Все последние новости из жизни актрисы пестрят тем, что она судится с бывшем мужем из-за дочери. Экс-депутат против того, что девочка находится в Лондоне. Каждый теперь требует через суд отдать все права на ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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