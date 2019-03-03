Едва не развелись: Глюк'oZa рассказала о кризисе в браке с бизнесменом Александром Чистяковым

Брак 32-летней Натальи Ионовой и 45-летнего бизнесмена Александра Чистякова кажется идеальным: дом – полная чаша, две красавицы дочки. Но это только видимость: семейная жизнь Глюк'oZы не раз оказывалась на грани разрыва. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» артистка рассказала, как несколько раз переживала кризис в браке.

По словам певицы, они с мужем едва не развелись, когда она участвовала в 2012 году популярном телепроекте «Танцы со звездами». Партнером Глюк'oZы стал танцор Евгений Папунаишвили, за которым давно закрепилась слава сердцееда. Участвуя в шоу, артистка не раз испытывала терпение своего спутника жизни. Во время проекта Александр сильно ревновал жену. Она репетировала сутками напролет, ее постоянно не было дома. К тому же в телешоу Наталья выступала в очень откровенных нарядах. Когда семейные скандалы доводили ее до белого каления, Наталья хлопала дверью и говорила, что ее никто не понимает. «Танцы со звездами» едва не разрушили ее брак, но в итоге певице удалось сохранить семью.

chistyakova_ionova Я бы никогда не знала, что такое настоящая любовь, если бы не встретила тебя, @chistrus. Ты сделал это чувство безграничным для нас двоих. Обнимите крепко тех, кого любите. Эти моменты бесценны. #деньсвятоговалентина

- Мы часто ссорились, я хлопала дверью и говорила, что меня никто не понимает. Было очень сложно. Там же еще эти откровенные костюмы, да и во время танцев меня крутили и вертели во все стороны. Однако я обязательно хотела выиграть, поскольку рисковала семьей. Мне казалось, что если я не одержу победу в конкурсе, риск будет не оправдан, - рассказала Глюк'oZa.

Второй кризис в семейной жизни звезды случился не так давно, три года назад. Наталье казалось, что дело точно идет к разводу. Тогда они с мужем сели и откровенно поговорили. Посмотрели вместе семейные фотографии и старые видеозаписи – и это сработало. Они помирились, и сейчас в их семье все идеально. Наталья уверена: чтобы ни случилось в семейной жизни, обязательно нужно сесть и все обсудить со своим партнером.

На проекте "Танцы со звездами" Наталья выступала вместе с Евгением Папунаишвили. Фото: кадр видео.

При этом Наталья не скрывает, что Александр постоянно ревнует ее из-за откровенных нарядов и обнаженных снимков в соцсетях.

- Меня это жутко раздражает. С другой стороны, если когда-нибудь он перестанет ревновать, я пойму, что муж меня разлюбил, - говорит Наталья.

Спустя 12 лет брака между супругами по-прежнему сохранились любовь и страсть. У них подрастают две дочери — 11-летняя Лидия и 7-летняя Вера.