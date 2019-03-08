Платья от Givenchy, зато маникюр делает сама: друзья Меган Маркл считают, что зря ее обвиняют в транжирстве

Любимая тема большинства британских таблоидов: сравнение стоимости гардероба двух невесток королевской семьи - скромницы Кейт Миддлтон и транжиры Меган Маркл. Мол, за первые полгода брака с принцем Гарри американская актриса спустила на гардероб больше полумиллиона фунта стерлингов. Тогда как супруга принца Чарльза около 200 тысяч фунтов в 2018-м и 119 тысяч в 2017.

Однако же, окружение герцогини Сассекской уверяет- все, что для себя любимой покупает будущая мама - это для поддержания реноме королевской семьи. Более того, услугами стилиста Меган не пользуется, да что там, она даже маникюр и педикюр делает себе сама.

«Я был с ней в прошлом месяце, и она собиралась на публичное мероприятие. Мы с Гарри сидели с собаками и болтали, а она в это время красила ногти. Кроме своей свадьбы, она сама делает макияж, подбирает одежду и аксессуары», — поделился друг Маркл в интервью журналу Elle.

Кейт и Меган отдают предпочтения разным дизайнерам, но у каждой из них особенные отношения с дизайнерами их свадебных платьев. Кейт доверилась креативному директору модного бренда Alexander McQueen Саре Бертон. Меган отдала предпочтение Клэр Уэйт Келлер и Givenchy.

При выборе нарядов для официальных мероприятий Меган помнит о королевских традициях и требованиях этикета.

По словам окружения, Меган старается, чтобы ее наряд всегда соответствовал характеру мероприятии и не выглядел странным в том или ином контексте. При этом она добивается, чтобы одежда не отвлекала внимания от сущности события и его целей. В ее стиле нет намерения продвигать тот или иной бренд. Однако она понимает, что к ней приковано всеобщее внимание, поэтому часто выбирает одежду и аксессуары тех производителей, которые занимаются благотворительной деятельностью и продвигают социальные проекты. «Ее цель — всегда позволять ее работе говорить громче, чем одежде», — подытожил инсайдер.

Так-то оно так, но британцы еще не забыли, что ради пятидневной поездке в Нью-Йорк на baby shower супруга принца потратила около 500 тысяч долларов. За океан она летела на частном борте, а в США сняла целый этаж в лучшей гостинице города. Правда, позже Кесингтонский дворец заявил, что все это Маркл оплатила из своего кармана, но осадочек остался.