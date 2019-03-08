2019-03-08T12:42:45+03:00
Звезды

Ольга Серябкина, заподозренная в экскорте, восхитила снимком в провокационном белье

На эти снимки экс-участницы группы "Серебро" стоит посмотреть
Ольга АНТОНОВА
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Ольга Серябкина.Ольга Серябкина.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Недавно Ольга Серябкина попала в скандал, когда одна из телекомпаний опубликовала список фамилий девушек- экскортниц, среди которых внезапно оказалась и экс-участница группы "Серебро". Уже вскоре адвокаты певицы выступили с опровержением этой информации и заявлением, что они подадут в суд на СМИ, которые распространяет клевету.

«Сначала я не придала этому значения и не хотела ничего комментировать. Потому что все, кто меня знает, мои друзья, близкие и поклонники, понимают, что нелепая абсолютно информация не соответствует действительности», — сказала Серябкина.

Однако из-за того, что ситуация вышла из-под контроля, она сочла невозможным продолжать молчание.

serebro_officialserebro_official
Есть опасения, что из-за тебя я так счастлива @my_dear_petra
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«Но сейчас это достигло таких масштабов, что молчать просто не могу. Я обратилась к адвокату и намерена найти и наказать распространителей ложных сведений», - заявила тогда певица. Поклонники тогда поддержали артистку и предположили, что к такому выводу пресса пришла из-за фотоконтента звезды. Все-таки она часто рекламирует товары и одежду в достаточно откровенном виде. Хотя, конечно, это совсем не повод делать такие выводы! - тут же осеклись комментаторы.

А Серябкина, тем временем, говорит о том, что она записывает новые песни, а пока зарабатывает на рекламе нижнего белья. Накануне 8 марта она опубликовала в своем инстаграме фото, где предстала в красном бюстгалтере и с пирожным в руках. Говорят, что после "эскорт-скандала" цены на рекламу в инстаграме звезды значительно повысились.

А тем временем, другая экс-солистка SEREBRO Катя Кищук вышла замуж за эстонского рэпера Томми Кэша. Свадьба прошла в Париже, откуда молодожены опубликовали фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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