2019-03-04T14:00:32+03:00
Происшествия

Замдиректора энергетической компании застрелили в подъезде собственного дома в Орске

Киллер в плаще с капюшоном поджидал мужчину на лестничной клетке, выстрелил в упор и убежал, а потом вернулся, чтобы произвести контрольный выстрел. 38-летний энергетик скончался на месте [видео]
Екатерина САРЫЧЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»Фото: Следственный комитет России.
Изменить размер текста:

Преступление в стиле 90-х годов произошло сегодня утром в подъезде дома, где жил убитый, на улице Короленко в Орске. Заместитель директора по реализации услуг Орского филиала «ОренбургЭнерго» около восьми часов утра вышел на работу. На одном из этажей он лоб в лоб столкнулся с киллером. Мужчина быстро побежал обратно наверх, но выстрел из обреза сразил его наповал. Позже преступник нанес еще одно огнестрельное ранение.

Убийца действовал настолько четко и быстро, что его успела заснять только камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. Следователи просят всех, кто узнал данного человека, обратиться в правоохранительные органы на условиях полной анонимности.

Киллер расстрелял замдиректора предприятия в Орске и скрылся.

Только вот опознать нападавшего крайне сложно, потому что мужчина облачен в капюшон, его лица совсем не видно. Соседи, как оказалось, его не видели вовсе. Когда они вышли на звук раздавшихся выстрелов, замдиректора крупной энергетической компании был уже мертв.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте полдня работают криминалисты. В рамках расследования данного дела рассматриваются несколько версий случившегося. Скорее всего, убийство связано с профессиональной деятельностью убитого. Устанавливается лицо, совершившее дерзкое преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Крымский писатель, сын которого в Москве убил жену и сына: «Что там случилось, не знаю, но женщины иногда могут вывести из себя»
34-летний Савва Никитин, который жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизнью, оказался сыном писателя из Ялты Александра Никитина. Он дал интервью «Комсомолке» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Ученые предположили, откуда взялись каньоны на Марсе
В Великобритании из-за толстых моряков переделают подложки
Причина смерти Кита Флинта: солист The Prodigy умер естественным образом
Песков: Набиуллина расскажет Путину о состоянии банковского сектора
Марио Балотелли отпраздновал гол, записав видео в инстаграм прямо на поле
Платежная система "Мир" запустила сервис бесконтактной оплаты со смартфонов
Умер Кит Флинт - солист британской группы The Prodigy
Археологи обнаружили в Китае «эликсир бессмертия»
До ста человек могут находиться под завалами в шахте в Индонезии
Песков: МИД занимается судьбой задержанного в Греции Александра Винника
Кремль: правительство должно выполнять поручения Путина в сжатые сроки
Песков: до конца дня должно быть предоставлено решение проблемы «китовой тюрьмы»
Путин намерен посетить Катар
В Катаре не приняли окончательного решения по закупке российских С-400
Патриарх Кирилл может посетить КНДР в ближайшее время
Армянские саперы по просьбе правительства Сирии разминируют окрестности Алеппо
Сотрудников ГИБДД вновь привлекут к техосмотру автобусов
Лавров: слова Болтона о Венесуэле оскорбили всю Латинскую Америку
Пакистан продлил запрет на полеты над территорией страны до 5 марта