Замдиректора энергетической компании застрелили в подъезде собственного дома в Орске

Преступление в стиле 90-х годов произошло сегодня утром в подъезде дома, где жил убитый, на улице Короленко в Орске. Заместитель директора по реализации услуг Орского филиала «ОренбургЭнерго» около восьми часов утра вышел на работу. На одном из этажей он лоб в лоб столкнулся с киллером. Мужчина быстро побежал обратно наверх, но выстрел из обреза сразил его наповал. Позже преступник нанес еще одно огнестрельное ранение.

Убийца действовал настолько четко и быстро, что его успела заснять только камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. Следователи просят всех, кто узнал данного человека, обратиться в правоохранительные органы на условиях полной анонимности.

Киллер расстрелял замдиректора предприятия в Орске и скрылся.

Только вот опознать нападавшего крайне сложно, потому что мужчина облачен в капюшон, его лица совсем не видно. Соседи, как оказалось, его не видели вовсе. Когда они вышли на звук раздавшихся выстрелов, замдиректора крупной энергетической компании был уже мертв.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте полдня работают криминалисты. В рамках расследования данного дела рассматриваются несколько версий случившегося. Скорее всего, убийство связано с профессиональной деятельностью убитого. Устанавливается лицо, совершившее дерзкое преступление.