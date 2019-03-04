Танкистка ДНР сбежала на Украину под выборы Порошенко

На Украине Светлану уже называют «золотым свидетелем». По версии украинских журналистов, она обладает некой уникальной информацией. Кроме того, убегая, прихватила некие «секретные карты».

Светлане Дрюк сейчас 40 лет, не глупая девочка. В ополчение она вступила еще в 2014 году – начинала санитаркой. Через два года, после переподготовки, стала механиком-водителем, а потом командиром танка с единственным женским экипажем. Венец карьеры – заместитель командира 11-го полка и участие в фильме «Ополченочка», который сняли луганские кинематографисты.

Из ДНР Светлана сбежала через Ростов-на-Дону, отпросившись из части в больницу. Дождалась, когда с Донбасса в Киев вывезут ее детей, и только 3 марта украинские спецслужбы и пропагандисты взяли ее в оборот.

И сразу же, «информация» из Светланы полилась пенистым потоком. В частности, она сообщила, что лично уничтожила под Торезом целых 8 «российских» танков Т-72. Почему российских – непонятно, Т-72 состоят и на вооружении ДНР, и в армии Украины. Под Торезом никаких боев не было с 2014 года, это глубокий тыл, но там находится главный танковый полигон ДНР.

«Комсомолке» связалась с одним из знающих обстановку людей в ДНР. По его словам, мотив перебежчицы – «любовь к офицеру Службы безопасности Украины», это «старая заготовка»:

- Нет сомнений, что ее «оставили» нам в 2014 году укропы, это понятно даже по ее карьере – лезла вверх упорно, в какой-то момент попала на медийную волну. И вообще, к женщинам-бойцам у нас относятся не просто с уважением, а с трепетом. Но на моей памяти, это самый «медийный» случай предательства, его явно отыграют по полной.

- Какую секретную информацию бывшая «Ветерок» могла передать в СБУ?

- Думаю, той информацией, которая была бы действительно интересна украинским спецслужбам, не обладают даже командиры Светланы Дрюк.

- Она реально подорвала 8 танков, или это бред?

- Это месяца два назад случилось. По поводу танков: там две группы было: 11-й полк, те самые 8 штук, и "оплотовцы", сейчас 5-й полк. «Оплотовцы» оставили ребят в наряде в качестве охраны. Выстроили оцепление. Это ночью было на полигоне в Торезе. И, собственно, инструкция требует охранения. А 11-й полк на охранение забил. Официальная версия - обрыв линии электропередач, и, соответственно, детонация боекомплектов танков. По факту - радиоуправляемое взрывное устройство. Позже укропы выложили видео, где они снимают данное мероприятие на видео. А снимать было что: башни отлетали хрен знает куда. Я не знаю насколько она причастна, но, баба эта была в управлении полка. Именно в танковом подразделении. Почему не поставили охранение? Как укропы узнали, что охранения не будет?

Возможно, когда-нибудь Светлане Дрюк и зададут эти вопросы. А пока, ее задача, судя по времени попадания всей этой истории в прессу, – поднять рейтинг Петра Порошенко перед выборами. А пока Светлана по прежнему висит в базе «предателей и сепаратистов» на сайте «Миротворец» - видимо, чтобы не сильно дергалась. Кстати, в ее планах, как она говорит, – «вернуться на Донбасс на танке, украинском».

Что бравада, конечно...

К сожалению, сами же украинцы не поняли, что предательство «Ветерка» это самое зримое доказательство – на Украине уже пятый год идет гражданская война. Когда противника невозможно отличить по разрезу глаз или языку, когда воюющие из одной семьи, из одного народа, из одного города. Предателя-шпиона практически невозможно вычислить на такой войне. А перебежчиков хватает с обоих сторон — не проходит недели-месяца, как в ДНР или ЛНР показывают очередного украинского военного, разочаровавшегося в идеалах Майдана, Бандеры или просто уставшего обстреливать из пушек мирных людей и перешедшего на сторону республик Донбасса.

Но в предательстве фальшивого «Ветерка» есть и один хороший момент – большая удача, что это саморазоблачение случилось не во время активных боев, к которым опять готовится украинская армия, а в относительное затишье. Дрюк не сможет стрелять своим бывшим сослуживцам в спину. А в лицо — пусть рискнет.