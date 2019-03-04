Карьерой дворника не пугать, а вот отключить интернет можно попробовать

Как заставить ребёнка хорошо учиться? Заплатить ему! Это самый популярный метод, которым родители пытаются мотивировать чадо. Увы, это далеко не всегда работает. Хуже того: из-за платы за оценки могут возникать конфликты в семье.

Если товарно-денежные отношения с ребёнком не работают, как тогда быть? Объясняет детский психолог Татьяна Ночкина.

Почему не надо платить

- Ребенок может пообещать учиться на одни пятерки, если ему будут за них платить. И даже продержится на энтузиазме 2-3 дня, ну неделю, - объясняет Татьяна Ночкина. - Но потом интерес падает, и ребёнок начинает думать, как бы схитрить и получить награду, не напрягаясь. Например, списать у отличника. И получается, что родители сами подталкивают детей к таким некрасивым методам.

А что если штрафовать?

Подросткам положены карманные деньги. Некоторые родители штрафуют за проступки, вычитая из положенного. Увы, это плохой вариант, говорит психолог Ночкина. Карманные деньги ребенку для того и выдаются, чтобы он учился планировать свой бюджет, мог потерпеть и отложить какие-то мелкие траты ради крупной покупки. Единственный случай, когда нужно лишать ребенка выплат, - это если он испортил чужую вещь. Например, сломал куклу или разбил окно. В таком случае, ребенку придется залезть в свою копилку и компенсировать ущерб. Если же эта сумма слишком высока, то родитель может выдать ребенку “кредит” в счет будущих выплат.

Лишить развлечений?

Если в наказание за плохие отметки ребёнка лишают похода на футбол или в аквапарк, станет еще хуже. Совместные мероприятия с родителями — и без того редкое событие.

- Отворачиваться от ребёнка в тот момент, когда он спустился на двойки — самое последнее дело, - уверена психолог. - Вместо того, чтобы наказывать его, нужно поддержать ребенка и помочь ему наверстать пропущенное.

Всё время в компьютере

Если причина плохих отметок в том, что чадо совсем распоясалось, и вместо домашних заданий просиживает штаны в интернете, пора подключать контроль. Для этого есть несколько программ, которые довольно просто установить на компьютер и смартфон. Но делать это надо без скандалов и истерик, по-деловому.

- Подростку лет 12-15 можно прямо объяснить, что по законам Российской Федерации он должен получить образование. И проследить за тем, чтобы он нормально учился — это обязанность родителя, - говорит психолог. - Можно так и сказать: я вижу, что твой режим дня не позволяет тебе нормально учиться, поэтому буду сам тебя контролировать. Пока не вылезешь из двоек, будешь сидеть за компьютером не больше часа в день. Как только учеба наладится, время увеличим.

Сосредоточиться на двух-трех предметах

Главная, и самая сложная, задача мам и пап — вызвать в ребенке интерес к учебе. А для этого нужно разговаривать с ним, хвалить за успехи и поддерживать.

- В 13-14 лет многие дети съезжают в оценках. Отличники скатываются на четверки, хорошисты на тройки, - делится опытом психолог. - Если ребёнок просел сразу по всем предметам, стоит сосредоточиться на двух-трех и попытаться ими заинтересовать. В интернете много видеороликов и и других материалов, где даже сложные темы преподносятся в увлекательной форме.

ВАЖНО!

Двоечник — не значит “плохой”, а отличник - “хороший”

Зацикливаться на самих оценках не стоит и самим родителям. Важно помнить: оценки ничего не говорят о самом ребенке как человеке. И не в коем случае не пугать, как многие делают: “Не учишься - в дворники пойдешь!”. Во-первых, как показывает статистика, это вовсе не так. Во-вторых, вы ещё больше настроите ребёнка против себя.

“Двоечник” не значит “плохой”, “отличник” не значит “хороший”, - поясняет психолог. - Это говорит лишь о том, человек подготовился или нет, обладает какими-то знаниями или нет. Частая ошибка родителей в том, что они путают эти понятия. В результате ребенок чувствует себя униженным и незащищенным. И думает - раз уж я все равно уже двоечник, я уже плохой, можно вести себя как попало.

Проблемы возникают и у отличников, если их мамы и папы зациклены на отметках. У них обратная ситуация: такие дети часто считают себя лучше других.

- Погоня родителей за хорошими оценками провоцирует высокомерие у детей, - говорит Татьяна Ночкина. - У них могут проскальзывать фразы, которые унижают других, менее успешных в учебе ребят. Это настраивает других детей против такого ребенка.

МНЕНИЕ УЧИТЕЛЯ

“Реализовать собственные амбиции”

Сейчас плата за оценки и правда часто встречается, особенно, в начальной школе, - говорит учитель истории и обществознания лицея №1828 “Сабурово” Александр Гулин, председатель совета молодых педагогов. - Особенно часто в начальных классах родители - видимо, это поколение, выросшее в 90-е годы, - пытаются таким образом реализовать собственные амбиции. Могу точно сказать, что такая внешняя мотивация работает только до очень небольшого уровня. Оценки вообще сами по себе плохой индикатор. Надо смотреть не только на результат по предмету, но и на развитие других качеств ребенка - например, на умение общаться и работать в команде. И не сравнивать его результаты с другими учениками (“Вон, Маша у соседей отличница, а ты троечник!”), а смотреть на его собственный прогресс.

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА

“Это формирует нездоровое отношение к деньгам”

- Карманные деньги не должны быть средством поощрения или наказания, это формирует нездоровое отношение к деньгам - считает Евгения Блискавка, директор Института финансового планирования и автор учебника по финансовой грамотности для детей. – Особенно если лишать детей карманных денег из-за плохих оценок – ребенок тогда может вообще забить на учебу. Не надо штрафовать детей за плохое поведение и несделанную уборку – так они не научатся обращаться с деньгами.

А вот за что можно платить ребенку, так это за дополнительную работу. Не за ежедневное мытье посуды, а за что-то сверх повседневных обязанностей, что потребует от него дополнительных усилий. Например, за выполнение домашних заданий с младшим братом или сестрой.

- Сумма, которая выделяется детям на карманные расходы, должна быть фиксированной, уточняет эксперт. – Лучше выдавать меньше денег, но регулярно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Это работает в случае с детьми, страдающими аутизмом

Денежное поощрение как внешняя мотивация может сработать, например, в случае с обучением детей-аутистов, - приводит пример детский психолог Ольга Осипова. - Но только потому, что у них, из-за особенностей развития, могут быть проблемы с внутренней мотивацией, с тем же интересом к учебе. Но вместо денег их можно с тем же успехом заинтересовать чем-то другим - например, предложить вкусности или игрушки, если они хорошо справятся с каким-то упражнением.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как слезть с денежной иглы?

А что делать родителям которые уже платят детям за оценки? Во-первых, перестать это делать и выдавать ребенку фиксированную сумму на карманные расходы. Оптимальнее всего это делать раз в неделю.

Во-вторых, поощрять за успехи в учебе и дополнительную помощь по дому стоит иначе. Например, можно предложить ребенку сходить вместе на концерт его любимой группы или на матч, или отправиться в поездку в интересующее его место. Грубо говоря, подменить “вредное” поощрение более полезным - совместным досугом, который будет интересен ребенку.

В-третьих, надо развивать внутреннюю мотивацию. А для этого нужно разговаривать с ребенком, не один раз, а постоянно. Не капать на мозги “Ты должен учиться на пятерки”, а объяснять - если ты будешь хорошо учиться, тебе будет проще найти себе интересную профессию и хорошо оплачиваемую работу. А это позволит тебе состояться как личность и реализовывать в будущем свои желания.

В-четвертых, надо попробовать заинтересовать ребенка разными предметами - для этого есть обучающие и документальные фильмы, музеи, кружки и секции, онлайн-курсы. Тогда он сам начнет изучать их и копать глубже. Это и есть внутренняя мотивация - когда человек делает что-то сам, потому что ему интересно.

А насчет “неинтересных” предметов надо объяснить, что их надо знать хотя бы на базовом уровне, просто для жизни. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию в банке или магазине (математика и обществознание). Не стать посмешищем для окружающих (русский язык, история, литература). Ну и для собственной безопасности (физика, биология и химия).

Конечно, все это сложно и долго. Быстрее и проще заплатить. Но, к сожалению, это так не работает.

КСТАТИ

В США эксперимент с платой за оценки в школах провалился

В 2007 году мэр Нью-Йорка запустил специальную программу по поддержке социально-неблагополучных семей «Family Rewards». В рамках этой программы школьники из неблагополучных районов вроде Гарлема и Бруклина могли получить от государства $500 за сдачу экзамена SAT (аналог нашего ЕГЭ) на 75 баллов из 100, или $400 за 65-74 балла.

Четвероклассникам полагалось по $25 за отличные отметки за контрольные. Для семиклассников выплаты были выше: по $50 за каждый тест на «A» - на пятерки, по-нашему. Кроме того, ученики получали премии за годовые оценки: по $10 за каждую тройку, $20 – за четверки и $30 – за пятерки.

Вся программа обошлась городу в $53 миллиона, включая выплаты неблагополучным семьям за участие в работе школы, оформление медицинских страховок и другие правильные и полезные вещи. Каждая семья, в итоге, получила от города примерно $2 тысячи за каждый год участия в программе.

Эту систему подхватили и в других штатах. Например, в Массачусетсе отличные отметки приносили школьникам по $25. А в Далласе ребенок мог получить по два бакса за каждую книжку, которую он прочел.

Однако, когда в 2016 в мэрии подвели итоги программы, они оказались неутешительными. Дети, которым платили за учебу, не стали лучше учиться. Да и разницы с теми, кто учился «бесплатно» как не было, так и не появилось. А выпускники не стали лучше сдавать вступительные экзамены или чаще готовиться к поступлению в вуз. Эксперты не сумели разобраться, с чем связан такой провал, и просто признали программу неудавшейся.