Александр Песков в тяжелом состоянии после многочасовой операции

Известный пародист Александр Песков перенес многочасовую операцию на поджелудочной железе. Состояние артиста оценивается как тяжелое.

У Александра Пескова выявили серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства. В результате была проведена сложная многочасовая операция.

"На данный момент состояние Александра Пескова оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации. После стабилизации показателей и улучшения состояния пациент будет переведен в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии", - говорится на официальной странице коллектива Peskovshow "ВКонтакте".

peskovshow Александр Песков выступает в образах таких исполнителей, как Алла Пугачева, Маша Распутина, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха и многих других

В свою очередь, директор артиста сообщил, что Александр идет на поправку. Пародист провел три дня в реанимации. Операция на поджелудочной железе длилась пять часов.

"Не знаю, перевели из реанимации еще или нет. Он больше полутора месяцев назад жаловался на боли", - цитирует Александра Волокина РИА Новости.

По его словам, в городской поликлинике Пескову был неверно поставлен диагноз. Александра лечили не от того. "Получилось так, что до критического момента, то есть, если бы не успели еще день, то был бы летальный исход. Потому пришлось экстренно оперировать", - резюмировал Волокин.

peskovshow Александр Песков в образе Валерия Леонтьева

Александр Песков выступает в образах таких исполнителей, как Алла Пугачева, Маша Распутина, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха и многих других. Он возродил на российской сцене эстрадный жанр синхробуффонады.