"Аварийный" Монумент славы во Львове сносили три дня.

Львовские власти справились с 30-метровым Монументом славы, который с 1970 года украшал Стрийский парк. Три дня стела не поддавалась современной технике и пилам. Отказывалась сдаваться неонацистам, которые 10 лет мечтали ее снести.

10 ЛЕТ НЕ ДАВАЛИ СНЕСТИ

Почему они так ненавидели этот памятник? Оказывается, до 1991-го года за монументом ухаживали курсанты Львовского высшего военно-политического училища (ЛВВПУ), которое находится через дорогу. Именно курсанты ЛВВПУ регулярно "перевоспитывали" в парке местных националистов, которые даже в советские годы подавали голос. Но после отделения Украины советский вуз переименовали в Национальную Академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (теперь готовит офицеров для войны на Донбассе), со всеми вытекающими последствиями.

Сначала местные жители были против уничтожения памятника: во Львове до сих пор сильны воспоминания о бесчинствах нацистов и бандеровцев. Общественное мнение готовили 10 лет. В 2007-ом львовская мэрия создала комиссию для демонтажа мемориала. Памятник ежегодно пачкали краской, а в 2016 году члены от фракции Украинской Галицкой партии открыто заявили, что будут добиваться сноса мемориала.

Так памятник выглядел еще 10 лет назад. Фото Wiki

В 2018 году у памятника появились молодчики из "Правого сектора" (запрещенная в России организации). Мужчины в черных рубашках, топорами и кувалдами сбили надпись "Победителям над нацизмом", а потом залили красной краской гранитные плиты до которых смогли дотянуться. Уходя написали на памятнике : "Памятник окупантам". Прямо вот так, с одной буквой "к".

Вместо осуждения вандализма местные власти заявили об "аварийности" монумента.

А ПОДМОГА НЕ ПРИШЛА

"Начали оседать плиты, на которых она стояла, в том числе, плиты из которых вымощен монумент, начали осыпаться. На демонтаж памятника выделено 300 тысяч гривен", – заявил еще в прошлом году заместитель городского главы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Деньги строители осваивали ровно год. Аккуратно снимали гранитные плиты (очевидно кому-то понадобились). А на ограждении, которым окружили стелу строители, появилась надпись: «Вставай, Бандера! Слава УПА*! (запрещенная в России организация — прим. ред.)».

В ночь на первое марта Монумент славы решили свалить, как корабельную сосну. Украинские "лесорубы" подрубили основание, закрепили на самой верхушке трос, потянули за него трактором. Но стела отказалась падать. Следующей ночью снова искрили болгарки, ревел трактор...но безуспешно. Советский "аварийный" памятник оказался надежно соединен с постаментом стальной арматурой. Свалить его удалось только с третьей попытки, в ночь на 3 марта.

Стелу памятника свалили в ночь на первое марта. Фото nebo.lviv.ua / Youtube

Стела, посвященная подвигу советских солдат, которые защищали Украину от фашистов, будто ждала подмоги. Но она так и не пришла.

Снос памятника вандалы сняли на камеру, а видео разметили в "Ютубе". Отчитались за потраченные гривны перед Киевом.

"Аварийный" Монумент славы во Львове сносили три дня.

ЭПИДЕМИЯ АНАРХИИ?

Опыт уничтожения памятников у львовских националистов довольно большой. В 1991-ом году власти распорядились уничтожить памятник Ленину, который стоял на плацу ЛВВПУ. Ночью фигуру вождя советского народа вырвали вместе с фундаментом, и спрятали за клубом.

Идет самая настоящая война с памятниками. Порой она напоминает эпидемию анархизма, которую Украина однажды уже пережила. За 2018 год на Украине вандалы испортили памятник Ленину в Полтавской области, который местные жители отказались демонтировать, надругались в Одессе над памятником участникам восстания на броненосце "Потемкин", осквернили во Львове могилу Героя СССР разведчика Николая Кузнецова, в Харькове разбили бюст маршала СССР Георгия Жукова, в Тернопольской области подожгли памятник жертвам Холокоста, испортили еще два десятка монументов солдатам, которые боролись с гитлеровской армией.

"Очевидно, когда памятники на Украине закончатся, неонацисты начнут уничтожать построенные советскими гражданами заводы, дома и мосты", - пишут читатели на сайте "Комсомолки".

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