Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин: Раздельный сбор отходов в будущем станет нормой

С января этого года начали действовать новые правила в отношении твердых коммунальных отходов. Многие россияне уже стали платить больше, но до сих пор не понимают, за что именно и как все будет работать на практике. Разъяснить все нюансы мы попросили главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.

«У НАС ПОЧТИ КАЖДЫЙ РЕГИОН ВЕЛИЧИНОЙ С ПОЛ-ЕВРОПЫ»

- Перед тем как начать реформу, делегации чиновников и экспертов посещали разные страны, изучали местный опыт сбора и переработки мусора. Планируем ли мы перенимать чужой опыт? Если да, то чей?

- Более 80% территорий перешли на новую форму обращения с отходами. Мы и до начала реформы, и сегодня внимательно изучаем западный опыт. Там прошли большой путь. Безусловно, у нас есть своя специфика. Россия очень большая страна, и мы сильно отличаемся от наших европейских соседей. У нас почти каждый субъект величиной с пол-Европы. Поэтому применяются разные территориальные схемы и региональные операторы работают по-другому.

- Планировалось, что мусор из Москвы будет вывозиться даже не в Подмосковье, а в соседние регионы. Чуть ли не в Татарстан, за тысячу километров. Но это же гигантские деньги?

- Московский мусор - отдельная тема. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь - три города федерального значения, которым дана отсрочка в том, чтобы заняться переработкой и сортировкой мусора. Столица очень компактно застроена, и земли здесь почти нет, чтобы заниматься сортировкой и глубокой переработкой. Рассматриваются различные способы по транспортировке мусора из Москвы. Но это ни в коей мере не делается без согласия других субъектов РФ. Только если между главами достигнута такая договоренность, этот вариант может работать. Безусловно, любая переработка и сортировка будет проходить экологическую экспертизу.

«ПЕРВАЯ ЗАДАЧА - ОТДЕЛИТЬ СУХОЙ МУСОР ОТ МОКРОГО»

- Сейчас в разных регионах проходят митинги против реформы. Многие недовольны тарифами. Кто в итоге должен платить за сбор и переработку мусора? И на что идут эти деньги?

- Митингов на самом деле в России не так много. И мы понимаем, почему они в большей степени формируются. Там больше политики, наверное, чем реального возмущения населения. Людям, может быть, не до конца объяснили, что мы за мусор исторически платим. Просто этот платеж был зашит в жилищную услугу и не выделялся отдельной строкой. Сейчас это произошло, и многим кажется, что появился новый платеж. Задача губернаторов - проследить за тем, чтобы этот платеж не собирали дважды. Сумма там не такая уж и серьезная. У нас по стране стоит жесткое ограничение. Федеральная антимонопольная служба за этим следит.

- Раздельный сбор мусора во многих странах давно реализован. Эта обязанность переложена на людей. И они привыкли к этому. У нас пока не все так гладко. Многие считают, что не обязаны так делать. Как у нас это будет реализовано?

- Мы только-только приступили, поэтому пока не все так гладко, как в Европе. Наша первая задача - отделить хотя бы две фракции: сухой мусор, который возможно пустить во вторичную переработку, и мокрый. Хотя бы на два контейнера. Многие регионы уже этим занимаются. Хороший опыт в Московской области. Но говорить о каких-либо санкциях за не разделенный мусор, конечно, нельзя. Люди должны к этому прийти с годами, эта культура должна сформироваться, мы должны детей наших научить сортировать мусор. Это работа не одного дня и не одного года. А в будущем это станет нормой.

Дмитрий КобылкинФото: Андрей МИНАЕВ

ЗА СОРТИРОВКУ НУЖНО ДАВАТЬ ЛЬГОТУ

- То есть все будет лояльно, никаких санкций? А как же тогда стимулировать людей?

- Думаю, что до санкций не дойдет. Люди должны получать скидку на оплату коммунальных услуг, если они будут сортировать мусор. Отходы, которые могут пойти на вторичную переработку, коммерчески выгодны и привлекательны для региональных операторов. Поэтому они, я надеюсь, будут снимать эту нагрузку с населения. В будущем мы к этому точно подойдем, но не сразу.

- В обществе есть мнение, что «мусорный бизнес - криминальный». Что выяснили, когда стали предметно разбираться? И можем ли мы эту отрасль сделать цивилизованной?

- И президент Владимир Путин, и премьер Дмитрий Медведев поставили задачу декриминализации этого бизнеса и вывода его из тени, чтобы появились региональные операторы и территориальные схемы, а мы могли получать налоги и видеть те компании, которые работают честно. Иначе как объяснять людям, за что они платят и что вообще происходит? На мой взгляд, сегодня определены компании, ответственные за сортировку, переработку, дальнейшую утилизацию мусора. Это важно. Они будут отвечать перед населением за каждый этап системы с ТКО.

Владимир ПУТИН, Президент России:

«В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8 - 9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора».

Послание Федеральному собранию

20 февраля 2019 года.

Что делают с отходами в разных странах

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Реформу переложили на плечи россиян?

Пока мусорная реформа выглядит утопией. Чиновники рисуют красивые картины будущего. Весь мусор бережно собирается по разноцветным контейнерам. Бизнес процветает, потому что работать с мусором выгодно. Ответственные россияне получают скидку за раздельный сбор. Природа медленно, но верно восстанавливается. Дышать становится легче...

Жить в таком светлом будущем россияне, естественно, готовы. Вот только оно придет не скоро. Даже первые заводы в Подмосковье появятся через несколько лет. Вся инфраструктура начнет стабильно работать не раньше чем через 10 - 15 лет. И только в отдельных регионах. А вот платить за вывоз мусора гораздо больше (в некоторых регионах вместо 100 рублей в месяц - несколько сотен) приходится прямо сейчас.

В прошлом году профицит федерального бюджета составил около трех триллионов рублей. Но эти сверхдоходы от нефти пойдут на другие нужды. А вот мусорную реформу решили возложить на плечи россиян. Правда, убеждают, что это будет нам выгодно. Поживем - увидим!

ДЛЯ СПРАВКИ

Крупнейшие регоператоры в столичном регионе:

«РТ-Инвест», «Хартия»,

«Эколайн»,

«МСК-НТ»,

«МКМ-Логистика».