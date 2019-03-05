2019-03-05T09:01:26+03:00
Экономика

Как менеджер из Рязани вместо покупки квартиры открыл социальный бизнес

В России стало модным быть ответственным предпринимателем
Софья РУЧКО
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Виталий Суслов (на фото) рискнул всеми сбережениями на квартиру, чтобы открыть центр для особенных детей. Маленьким посетителям помогают социализироваться с помощью передовых технологий и методик. Без какой-либо помощи от государства. Фото: Личный архив ВиВиталий Суслов (на фото) рискнул всеми сбережениями на квартиру, чтобы открыть центр для особенных детей. Маленьким посетителям помогают социализироваться с помощью передовых технологий и методик. Без какой-либо помощи от государства. Фото: Личный архив Ви
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Социальный бизнес - новая тенденция в России. Все больше предпринимателей начинают занимать ниши, в которых они могут не только зарабатывать деньги, но и помогать обществу, как бы пафосно это ни звучало. Это бизнес на стыке коммерческой выгоды и благотворительности. Зачем предприимчивые люди идут в такие сферы и как государство им может помочь? Разбираем на примере лауреатов премии «Бизнес-Успех», которая пройдет 5 - 6 марта в Москве.

ПОТРАТИЛИ МИЛЛИОН

Маленький Миша живет в Рязани. Раньше он не умел говорить. Забивался в угол и часами сидел молча, глядя внутрь себя. Родители забили тревогу и отвели его в центр для особенных детей. Как-то раз после занятий мальчик возвращался с мамой домой. По дороге у нее из сумки выпали документы. «Мам, ты что-то уронила...» Это был первый раз, когда он нормально заговорил!

- Мама принесла торт, конфеты, не знала, как отблагодарить, - вспоминает основатель центра «Шаг за шагом» Виталий Суслов.

В 2017 году он открыл в Рязани центр, где помогает развиваться особенным детям. За год бизнес удалось вывести почти в ноль, но о прибыли речь пока не идет.

В самом начале помогли родители. На рождение дочки они подарили миллион рублей - для покупки квартиры. Сусловы подумали, что свой угол - это, конечно, хорошо, но кормить их он не будет. И решили вложить все в бизнес. Бабушка с дедушкой были в шоке.

ИГРА В КУКЛЫ - КАК ТЕРАПИЯ

В первую очередь сняли помещение в центре Рязани. Сделали ремонт, закупили оборудование и наняли команду. На этом миллион и закончился. Надо было отбивать затраты. В первый месяц на занятия пришли всего 30 пациентов. Это была катастрофа. С такой посещаемостью центр не просуществовал бы и трех месяцев (на этот срок им дали арендные каникулы). Виталий срочно завел группы в социальных сетях, сделал сайт. Расклеивал объявления на улице, распространял листовки в торговых точках.

- Я был настойчив и не уходил из магазина, пока мне не разрешали оставить рекламные буклеты, - рассказывает он.

Сейчас оборот компании - 500 - 600 тыс. рублей в месяц. «Комплексный подход к проблемам особого детства» - так представляют супруги свое коммерческое предложение на сайте.

В центре 18 специалистов. Они работают с ребятами, которые плохо слышат, говорят, испытывают сложности в общении и понимании мира. В центре предлагают услуги логопеда, дефектолога, психолога и даже куклотерапевта (психолога, который лечит с помощью игры в куклы). Есть абонементы, в том числе для взрослых, которые восстанавливаются, например, после инсульта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ - ПРИБЫЛИ НЕТ

Пока центр работает в ноль. Денег хватает только на зарплату сотрудникам, аренду и покрытие других расходов. А надо расширяться. Только тогда это занятие станет не только социально важным, но и коммерчески выгодным.

На господдержку Виталий не надеется. Победа в местном конкурсе «Молодой предприниматель» принесла ему только чай, мед и сертификат на бесплатное изучение английского языка.

Кстати, социально значимые результаты уже есть. За год работы семь посетителей центра смогли пойти в обычный детский сад, 28 начали говорить, а 15 научились понимать информацию. Теперь осталось вывести бизнес в плюс.

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех»:

«Изучая заявки на премию, мы видим, что все больше людей создают эффективные, коммерчески успешные проекты в этой сфере. И их должно стать еще больше, потому что в ближайшее время планируется принять законопроект о социальном предпринимательстве, который уточнит само понятие и нормы регулирования этого бизнеса».

Фото: Личный архив Вячеслава Аксенова

Фото: Личный архив Вячеслава Аксенова

НА ЧЕМ ЕЩЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ

Стреляешь - зрение улучшаешь

В 2010 году бывший «афганец» Вячеслав Аксенов открыл в Пензе стрелково-стендовый комплекс «Светлая Поляна». Клиенты могут пострелять в разные виды мишеней, в том числе двигающиеся. Сначала клуб задумывался для помощи инвалидам военных действий, лишившихся конечностей. Для запуска Аксенов выиграл несколько грантов от регионального правительства.

Затем появилось второе направление - помощь подросткам, которые имеют проблемы со зрением.

- Когда вы сидите и смотрите в компьютер, то у вас активно работают глазные мышцы, которые работают на ближний фон, - поясняет Аксенов. - Мышцы на дальний фон атрофируются, отсюда падение зрения. Занятия стрельбой эти мышцы запускают и улучшают остроту зрения.

За два года занятий подростки со зрением минус 6 доводили зрение до минус 3, прогрессивное падения зрения останавливалось. Дети не оплачивают занятия, платят только за расходный материал - патроны.

Главная цель клуба - социальная адаптация детей, взрослых и лиц с ограниченными возможностями. Последние участвуют в соревнованиях, в том числе международных.

По словам Аксенова, бизнес выходит в ноль. И держится за счет частных клиентов, которые приезжают поиграть в пейнтбол и пострелять по мишеням. Для них в комплексе действуют коммерческие расценки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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