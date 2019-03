«Отрубила палец осколком водочной бутылки»: Джонни Депп рассказал, как Эмбер Херд покалечила его

Судебное разбирательство Джонни Деппа и Эмбер Херд обрастает новыми подробностями. В иске, который 55-летний актер выдвинул против бывшей жены, он обвиняет 32-летнюю Эмбер в нанесении ему тяжких телесных повреждений. А именно — в том, что она отрезала ему палец осколком бутылки водки. Актер собирается получить от экс-супруги компенсацию в 50 миллионов долларов за якобы фальшивое обвинение в домашнем насилии, которое Херд выдвинула против него в 2016 году (мол, слухи о том, что Джонни поколачивает жену, больно ударили по его деловой репутации). А заодно требует рассчитаться за то, что по ее вине лишился кончика пальца.

Как утверждается в иске, в пылу ссоры Эмбер бросила в Джонни бутылку водки.

- Бутылка разбилась, и осколок, попавший в руку Деппа, рассек ему средний палец, практически отрезав его, - цитирует иск актера американский портал Radaronline.com. - Мисс Херд сфабриковала дело о домашнем насилии, повернув все так, будто мистер Депп сам нанес себе увечье.

После этого звезде «Пиратов Карибского моря» потребовалась помощь хирургов. Джонни лишился пальца всего через месяц после свадьбы с Эмбер, в марте 2015 года. Уже тогда супруги начали сильно ругаться.

Ранее считалось, что Джонни сам отрезал себе палец в пылу ссоры с женой. В 2016 году об этом рассказали юристы Эмбер во время их развода и разбирательства по делу о домашнем насилии. Адвокаты представили суду снимки окровавленной руки Деппа и рассказали, что актер закатил супруге сцену ревности. В приступе ярости артист якобы схватил нож и отрезал себе кончик пальца.

Депп приревновал Эмбер к актеру Билли Бобу Торнтону, с которым она снималась в фильмах «Лондонские поля» (в 2014 году) и «Информаторы» (2008 год). Отрезав палец, Джонни обмакнул обрубок в синюю краску и написал на зеркале в ванной комнате: «Доступная Эмбер» и «Билли Боб». Краска была в их доме, так как Эмбер увлекается живописью и рисует картины.

Фотографии тут же стали достоянием общественности: портал TMZ.com, сотрудничавший с юристами Херд, опубликовал снимок окровавленного пальца Деппа и фото зеркала со сделанными актером надписями. По словам адвокатов Эмбер, после травмы Джонни не обратился за медицинской помощью сразу же, в течение 24 часов, и врачам не удалось пришить ему кончик пальца. Хирургам пришлось закрывать обрубок лоскутом кожи, взятым с руки Деппа.

Из-за увечья Джонни пришлось приостановить съемки продолжения фильма «Пираты Карибского моря». Несколько недель актер появлялся на публике с черной повязкой на руке.

Напомним, Эмбер Херд обвинила своего супруга в побоях и написала заявление в полицию 21 мая 2016 года. Позже актриса подала на развод и раздел имущества. Она пыталась отсудить у Деппа 20 миллионов долларов, пентхаус, автомобиль Рендж Ровер и 50 тысяч долларов алиментов ежемесячно. Однако в итоге получила только 7 миллионов долларов, которые полностью отдала на благотворительность.

По словам знакомых пары, Джонни постоянно ревновал Эмбер. И, видимо, не без основания. В том же иске, который Депп подал сейчас к экс-супруге, утверждается, что актриса начала изменять мужу уже через месяц после свадьбы. Пока Депп бы на съемках, Эмбер закрутила роман с миллиардером Илоном Маском. Представители Маска и Херд, впрочем, обвинения в измене отрицают.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились 5 февраля 2015 года. Звезда "Пиратов Карибского моря" и красавица-блондинка объявили о помолвке в декабре 2012 года. Роман между Деппом и Херд разгорелся в 2011 году во время съемок в фильме "Ромовый дневник". Ради Херд Джонни оставил свою гражданскую жену, французскую певицу Ванессу Паради и двоих детей. Депп и Паради прожили вместе 14 лет, но официально так и не связали себя узами брака.

