Сменившего донецкий "Шахтер" на "Зенит" футболиста Ракицкого не взяли в сборную Украины

Выступающий с нынешнего года за питерский "Зенит" защитник Ярослав Ракицкий не получил вызова в сборную Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте команде предстоят игры против Португалии и Люксембурга и среди 29 футболистов, которых вызвал главный тренер команды Андрей Шевченко, не оказалось игрока питерского "Зенита".

Ракицкий, напомним, перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019 года. За "горняков" Ярослав выступал с 2006 года. В составе сборной Украины Ракицкий играет с октября 2009 года. Для футболиста это второй случай непопадания в национальную команду. До этого он не вызывался в сборную на товарищеские игры с Узбекистаном и Францией в июне 2011 года. Но на тот момент он играл за молодежную сборную на чемпионате Европы.

Всего же за Украину Ракицкий отыграл 54 матча, забил 4 гола. Последний его официальный матч - против Чехии в Лиге Наций 16 октября 2018 года. Тогда домашний поединок закончился победой 1:0, а Ярослав отыграл все 90 минут на поле.

Напомним, что сборной Украины предстоит играть в отборочном турнире с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. 22 марта Украине предстоит игра с Португалией, а 25 марта - с Люксембургом.