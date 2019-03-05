Хуан Гуаидо без проблем приехал в Каракас. Чем ответит законная власть

АЭРОПОРТ, СТОЮ У ТРАПА САМОЛЕТА.

В понедельник произошло то, о чем так долго говорили все венесуэльские СМИ — Хуан Гуаидо вернулся в столицу Боливарианской республики. Причем сделал это не таясь, а с помпой. В здании аэропорта рейс с «президентом» встречала толпа почитателей и не только они — вся парковка перед входом была забита машина с дипломатическими номерами. Там были и посол Германии и временный поверенный в делах США. Словом — все, кто ждет не дождется свержения Мадуро.

Как рассказал КП один из очевидцев, прилетевший вместе с Гуаидо, никто даже не думал арестовывать этого «неуловимого Джо». Полиции перед самолетом не было, а таможенники и пограничники просто пропустили «президента» через кордоны. Во многом это произошло благодаря солидному числу дипломатов, которые приехали «охранять» самозванца. Там были представители от Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Канады, Нидерландов, Перу, Португалии, США, Франции, Чили, Эквадора и даже маленькой, но гордой Румынии.

Сразу после аэропорта Гуаидо поехал в деловой центр Каркаса, где его соратники уже собрались на митинг. С трибуны он заявил, что на сторону оппозиции уже перешли 600 военнослужащих и, самое главное, призвал всех выйти на улицы в субботу, чтобы в очередной раз показать чавистам, кто здесь хозяин.

НАПЕРЕКОР СУДУ

Назвать произошедшее иначе чем плевок в лицо власти сложно, ведь Каракас неоднократно утверждал, что арестует Гуаидо как только он вернется в страну, так как политик нарушил подписку о невыезде Верховного суда.

С этой точки зрения нынешний приезд «президента» стал настоящим триумфом. Как полагают эксперты, во многом важную роль в разрешении Гуаидо въехать в стран сыграли США, которые раньше через советника президента Джона Болтона пообещали «решительный ответ» всем, кто вздумает помешать возвращению главы парламента.

Демарш Гуаидо решил сразу несколько проблем для оппозиционеров. Во-первых, они показали, что могут наплевать на любые ограничения властей. Мадуро говорил о том, что председателю парламента запрещено выезжать за рубеж, тот выехал. Теперь его грозились арестовать при возвращении и опять не сдержали слова. Во-вторых, Гуаидо смог использовать это время для ведения переговоров со своими союзниками в Латинской Америке и, возможно, смог убедить их усилить давление на Каракас. В-третьих, чисто технически самопровозглашенный глава государства не мог подписывать указы, находясь вне национальной территории, а теперь его решения имеют "законную" силу.

ПОКА НИЧЬЯ

Несмотря на то, что прибытие Гуаидо стало серьезным ударом для администрации Мадуро, это явно не последняя битва между правительством и оппозицией. Председатель Национальной ассамблеи так и не добился самого главного — начала продвижения конвоя с гуманитарной помощи западных стран на территорию Венесуэлы. Нет и повального перехода военных на сторону парламента, о котором бодро рапортовали античависты.

Нынешнее состояние внутреннего конфликта в стране можно охарактеризовать как «затишье перед бурей». С учетом длинных праздников и карнавальной недели маловероятно, что до субботы кто-то станет предпринимать активные действия, а традиционный митинг 9 марта скорее всего не соберет того числа участников, на которое рассчитывают оппозиционеры.

Сейчас главная задача оппозиции — не допустить затихания протеста. Уже много раз уличные выступления, которые, казалось бы, должны были перерасти в массовые волнения, заканчивались ничем, потому что люди банально уставали от всех этих манифестаций и предпочитали заниматься своими делами. Удастся ли Гуаидо в этот раз сохранить «запал» - покажет время, но с каждым днем делать это становится все сложнее.