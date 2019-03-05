2019-03-05T09:26:17+03:00
В мире

Хуан Гуаидо без проблем приехал в Каракас. Чем ответит законная власть

Никто даже не думал арестовывать самопровозглашенного президента Венесуэлы. Полиции перед самолетом не было, а таможенники и пограничники просто пропустили его через кордоны [видео]
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
Поделиться:
Хуан Гуаидо вернулся в столицу Боливарианской республикиХуан Гуаидо вернулся в столицу Боливарианской республикиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

АЭРОПОРТ, СТОЮ У ТРАПА САМОЛЕТА.

В понедельник произошло то, о чем так долго говорили все венесуэльские СМИ — Хуан Гуаидо вернулся в столицу Боливарианской республики. Причем сделал это не таясь, а с помпой. В здании аэропорта рейс с «президентом» встречала толпа почитателей и не только они — вся парковка перед входом была забита машина с дипломатическими номерами. Там были и посол Германии и временный поверенный в делах США. Словом — все, кто ждет не дождется свержения Мадуро.

Как рассказал КП один из очевидцев, прилетевший вместе с Гуаидо, никто даже не думал арестовывать этого «неуловимого Джо». Полиции перед самолетом не было, а таможенники и пограничники просто пропустили «президента» через кордоны. Во многом это произошло благодаря солидному числу дипломатов, которые приехали «охранять» самозванца. Там были представители от Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Канады, Нидерландов, Перу, Португалии, США, Франции, Чили, Эквадора и даже маленькой, но гордой Румынии.

Сразу после аэропорта Гуаидо поехал в деловой центр Каркаса, где его соратники уже собрались на митинг. С трибуны он заявил, что на сторону оппозиции уже перешли 600 военнослужащих и, самое главное, призвал всех выйти на улицы в субботу, чтобы в очередной раз показать чавистам, кто здесь хозяин.

НАПЕРЕКОР СУДУ

Назвать произошедшее иначе чем плевок в лицо власти сложно, ведь Каракас неоднократно утверждал, что арестует Гуаидо как только он вернется в страну, так как политик нарушил подписку о невыезде Верховного суда.

С этой точки зрения нынешний приезд «президента» стал настоящим триумфом. Как полагают эксперты, во многом важную роль в разрешении Гуаидо въехать в стран сыграли США, которые раньше через советника президента Джона Болтона пообещали «решительный ответ» всем, кто вздумает помешать возвращению главы парламента.

Демарш Гуаидо решил сразу несколько проблем для оппозиционеров. Во-первых, они показали, что могут наплевать на любые ограничения властей. Мадуро говорил о том, что председателю парламента запрещено выезжать за рубеж, тот выехал. Теперь его грозились арестовать при возвращении и опять не сдержали слова. Во-вторых, Гуаидо смог использовать это время для ведения переговоров со своими союзниками в Латинской Америке и, возможно, смог убедить их усилить давление на Каракас. В-третьих, чисто технически самопровозглашенный глава государства не мог подписывать указы, находясь вне национальной территории, а теперь его решения имеют "законную" силу.

ПОКА НИЧЬЯ

Несмотря на то, что прибытие Гуаидо стало серьезным ударом для администрации Мадуро, это явно не последняя битва между правительством и оппозицией. Председатель Национальной ассамблеи так и не добился самого главного — начала продвижения конвоя с гуманитарной помощи западных стран на территорию Венесуэлы. Нет и повального перехода военных на сторону парламента, о котором бодро рапортовали античависты.

Нынешнее состояние внутреннего конфликта в стране можно охарактеризовать как «затишье перед бурей». С учетом длинных праздников и карнавальной недели маловероятно, что до субботы кто-то станет предпринимать активные действия, а традиционный митинг 9 марта скорее всего не соберет того числа участников, на которое рассчитывают оппозиционеры.

Сейчас главная задача оппозиции — не допустить затихания протеста. Уже много раз уличные выступления, которые, казалось бы, должны были перерасти в массовые волнения, заканчивались ничем, потому что люди банально уставали от всех этих манифестаций и предпочитали заниматься своими делами. Удастся ли Гуаидо в этот раз сохранить «запал» - покажет время, но с каждым днем делать это становится все сложнее.

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

 
Читайте также
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»
К годовщине провокации в Солсбери российский дипломат рассказала «Комсомольской правде» об информационной войне Вашингтона и Лондона, а также об истоках своего конфликта с Чубайсом [эксклюзив kp.ru, видео]
Александр Шохин - о новом проекте дополнительных санкций США: Американский конгресс ещё с осени пугает нас "адом"... Политическая демонстрация!
Об этом президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
На AliExpress стартует продажа китайских автомобилей
Медведев назвал приостановку участия РФ в ДРСМД ответной мерой на действия США
Пропавшая в Калужской области старушка замерзла насмерть, не дождавшись помощи
В США начался суд над россиянкой, которую обвинили в похищении дочерей
Россия зафиксировала 3 млн кибератак с территории США
В России хотят ограничить минимальную цену на пиво
Захарова указала на абсурдность заявления Болтона по доктрине Монро
ЕС введет тотальный контроль по биометрии за всеми въезжающими на их территорию
Отец Децла рассказал, что его сын имел врожденное заболевание сердца
США готовы к переговорам с Россией по вооружениям, но с рядом условий
Погода в Москве на 5 марта 2019 года: ожидается дождь и сильный ветер
Клинтон объявила, что не станет участвовать в выборах президента США
Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот
Беспорядки на карнавале в Каракасе: пострадали девять полицейских
Посол в США: Россия никогда не признает КНДР ядерной державой
WP подсчитала, сколько раз в день лжет Трамп
Минздрав предложил штрафовать больницы за неправильное лечение
Антонов рассказал, как Россия ответит в случае размещения ракет США в Европе
Макрон предложил создать Европейский совет безопасности
Медведев рассказал, при каких условиях Россия сохранит транзит газа через Украину
Помпео от имени США поздравил Гуаидо с "благополучным возвращением" в Венесуэлу
СБУ открестилась от прослушки офиса кандидата в президенты Украины Зеленского
Китай готов участвовать в послевоенном восстановлении Сирии
Посольство Китая в РФ осудило попытки интервенции в Венесуэлу под видом «гуманитарного конвоя»
Посол Китая признался в любви к Льву Толстому
Посол КНР: Китайско-российский товарооборот в 2018 году превысил $100 млрд
Самолет Air Canada вернулся в аэропорт из-за скандалиста, требовавшего подать ему рыбу
Конгресс США потребовал от Белого дома и госдепа сведения о встречах Трампа с Путиным