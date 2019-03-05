Пьеха отбивается от внебрачных детей

Стас Пьеха всегда пользовался популярностью у поклонниц. Фанатки артиста были готовы на любые ухищрения, лишь бы только провести хотя бы одну ночь с артистом.

38-летний певец давно привык к повышенному вниманию к своей персоне. За свою карьеру ему пришлось выслушать немало любопытных историй о том, как он "заводил романы на стороне или даже становился отцом внебрачных детей".

wolfieha Стасу Пьехе есть что показать

"О том, что они есть, писали в социальных сетях. Например: «Твой сын растет, вот тебе его фотография!» Самое классическое: «У нас с тобой были отношения, куда ты пропал?» Я уже не обращаю на это внимания", - цитирует Стаса Пьеху Собеседник.ru.

По словам исполнителя, самый популярный способ привлечь его внимание у поклонниц - пробраться в гримерку после концерта и предложить ему свои интимные услуги. Некоторые девушки, по признанию Стаса, предлагают переспать с ним прямо в гримерной.

wolfieha Пьеху не прельщают случайные связи

Наличие детей "на стороне" певец категорически отрицает: "Если бы они у меня были, я бы о них знал. Помню всех девушек, с которыми у меня случались близкие отношения. На самом деле, у меня было не так много сексуальных партнерш".

Пьеху не прельщают случайные связи. Артист был женат один раз. Избранницей певца стала модель Наталия Горчакова, которая в 2014 году родила от Стаса сына Петра. С Наталией он расстался без громкого скандала. Сейчас Петр проживает с матерью.