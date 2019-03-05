2019-03-05T13:01:59+03:00
Звезды

Пьеха отбивается от внебрачных детей

38-летний Стас пользуется бешеной популярностью у противоположного пола
Ольга ЛИБГАРДТ
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38-летний певец давно привык к повышенному вниманию к своей персоне38-летний певец давно привык к повышенному вниманию к своей персонеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Стас Пьеха всегда пользовался популярностью у поклонниц. Фанатки артиста были готовы на любые ухищрения, лишь бы только провести хотя бы одну ночь с артистом.

38-летний певец давно привык к повышенному вниманию к своей персоне. За свою карьеру ему пришлось выслушать немало любопытных историй о том, как он "заводил романы на стороне или даже становился отцом внебрачных детей".

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Стасу Пьехе есть что показать
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"О том, что они есть, писали в социальных сетях. Например: «Твой сын растет, вот тебе его фотография!» Самое классическое: «У нас с тобой были отношения, куда ты пропал?» Я уже не обращаю на это внимания", - цитирует Стаса Пьеху Собеседник.ru.

По словам исполнителя, самый популярный способ привлечь его внимание у поклонниц - пробраться в гримерку после концерта и предложить ему свои интимные услуги. Некоторые девушки, по признанию Стаса, предлагают переспать с ним прямо в гримерной.

wolfiehawolfieha
Пьеху не прельщают случайные связи
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Наличие детей "на стороне" певец категорически отрицает: "Если бы они у меня были, я бы о них знал. Помню всех девушек, с которыми у меня случались близкие отношения. На самом деле, у меня было не так много сексуальных партнерш".

Пьеху не прельщают случайные связи. Артист был женат один раз. Избранницей певца стала модель Наталия Горчакова, которая в 2014 году родила от Стаса сына Петра. С Наталией он расстался без громкого скандала. Сейчас Петр проживает с матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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