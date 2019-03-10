Американец Крейг Коли отсидел 39 лет за убийства, которых не совершал

Слов свидетельницы: «Мне кажется, я его видела», - оказалось достаточно, чтобы перечеркнуть судьбу человека. И калифорниец Крейг Коли, ветеран войны во Вьетнаме, получил пожизненное за двойное убийство, которого не совершал. Однако почти 40 лет спустя прокуроры рискнули пересмотреть безнадежное дело с помощью новейших технологий ДНК-анализа.

Кровавое полотенце

Все началось в калифорнийском городке Сими-Вэлли в ноябре 1978 года. Вечером в ресторанчик, где работал 31-летний Коли, заглянул его старый приятель. Слово за слово, мужчины засиделись за полночь. К 4.45 утра Коли уже был достаточно пьян, его тянуло в сон. Парень бросил дружка, который требовал продолжения банкета, и отправился домой. Увы, выспаться не удалось.

- Откройте, полиция!

Наряд, ничего не объясняя, принялся обыскивать дом.

- Это чье? - копы сунули под нос мужчине детскую футболку и полотенце, пропитанное кровью.

- Не знаю...

- Крейг Коли, вы арестованы и обвиняетесь в убийстве.

- Чьем, черт возьми?!

- Вашей девушки Ронды Вихт и ее сына Дональда.

Коли твердил одно: не виновен. Он любил Ронду и ее сына от первого брака. Да, недавно они расстались, но разве это повод для убийства? Однако у «следаков» имелись доказательства.

Призрачный грузовик

5.30 утра. Коли дрыхнет дома после попойки. А в это время в другой части Сими-Вэлли в коттедже 24-летней Ронды Вихт раздается адский грохот. Из окон дома напротив выглядывает встревоженная соседка. На улице никого, только у крыльца Ронды припаркован грузовик - вроде бы ее бывшего парня Крейга Коли. А за рулем... кажется, он сам. Или нет? В сумерках не разобрать. Но шум и сдавленные крики кажутся соседке странными - на всякий случай та вызывает полицию.

Прибывшие копы находят в доме бездыханное тело Ронды. Неизвестный задушил ее шнурком для макраме. А перед этим, как потом установят мед-

эксперты, избил и изнасиловал. В детской наряд видит задушенного 4-летнего Дональда, сына Ронды. Во всем доме беспорядок...

- Кража со взломом, - констатирует полицейский.

- Имитация, - поправляет другой. - Мы нашли запасной ключ от дверного замка, которым недавно пользовались. Вихт убил кто-то из ее знакомых.

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«Виновен»

На суде прокурор требовал для Крейга Коли смертной казни. Допустим, сэр, до 4.45 утра у вас происходила попойка. А где вы были потом? Дома? А кто может это подтвердить? То-то же!

Доводы обвинителей не убедили присяжных, те признали Коли невиновным. Прокуратура отправила дело на доследование. И после второго судебного процесса Крейга приговорили к пожизненному заключению. По закону ему за это вообще светила смертная казнь - но судья проявил иезуитскую логику: мол, для «высшей меры» доказательства шаткие, а для пожизненного - в самый раз.

Тайна ДНК

Всякий раз, когда у Крейга появлялась возможность направить апелляцию, суд отклонял ее. Но в 2013 году полицейское управление Сими-Вэлли, заручившись поддержкой окружного прокурора, возобновило дело. За него взялся детектив Майкл Бендер, который был убежден: ветеран невиновен.

Следователи подняли из архивов опросы свидетелей, «преступника» и его коллег. Показания дали и трое полицейских, которые считали, что взявший это дело в 1978 году прокурор вел его неправильно.

Точку поставили биологические образцы, собранные в доме убитой. Они чудом нашлись в частной лаборатории, когда-то делавшей экспертизу.

- В этих образцах содержится ДНК, но не мистера Коли, а другого человека, - пришли к новому выводу медэксперты. - На теле Ронды Вихт была обнаружена сперма и слюна неизвестного мужчины, а на футболке мальчика - частички его кожи.

Детектив Бендер не поленился и побывал в доме, где когда-то жила ключевая свидетельница - соседка Вихт. Он установил, что из ее окон нельзя было рассмотреть, что за грузовик стоит на улице. И тем более - понять, кто сидит за рулем...

Но главный вопрос: откуда же в доме Крейга взялись окровавленные вещи жертв? Скорее всего, улику прямо во время обыска подбросил один из оперативников, чтобы «успешно раскрыть» громкое дело: для повышения по службе ему как раз не хватало одной «палки». Узнать правду из первых уст невозможно: этот человек давно мертв.

Полиции еще предстоит установить, кто на самом деле убил Ронду Вихт и ее сына. Фото: Simi Valley Police Department

Утешение

22 ноября 2017 года суд помиловал Крейга Коли, а через неделю Верховный суд округа Вентура отменил обвинительный приговор. Через год Калифорнийский совет по выплате компенсаций присудил несчастному выплату в $2 млн за «незаконное содержание за решеткой, вдали от общества, работы и семьи».

Спустя несколько месяцев Коли подал федеральный иск о нарушении гражданских прав. На днях суд удовлетворил прошение, и теперь 71-летний американец получит около 21 млн «зеленых».