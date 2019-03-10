Меткий глаз - косые руки: советские выражения и фразы из детского фольклора

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Дежавю» с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом - о том времени, когда деревья были большими, а мороженое - копеечным.

Еще Чуковский в своей книге «От 2 до 5» исследовал особенности детской речи. И действительно, у нас был свой, уникальный, самобытный и ни на то не похожий язык, понятный практически всей детворе от Камчатки до Калининграда. Давайте вспомним фразы, которые мы так активно применяли, кажется, совсем недавно.

Волшебные слова

«Чур. Чурики». Волшебное слово, которое тут же делало человека либо первым - «Чур, я вожу!», либо оберегало его от сомнительных миссий «Чур, не я!». Главное было успеть сказать это быстрее всех.

Когда кто-то выходил во двор с какой-нибудь вкусной штукой, то нужно было быстро подойти и сказать: «Двадцать восемь - половину просим». И тогда можно было рассчитывать на кусочек вкусняшки. Правда, с таким же успехом можно было нарваться на ответ: «Двадцать один - ем один».

Можно было применить «тяжелую артиллерию», произнеся: «Жадина-говядина, соленый огурец» (турецкий барабан, пустая шоколадина). Понятно, что после таких оскорблений рассчитывать на что-то было бессмысленно, это было своего рода моральным удовлетворением. Но даже на этот выпад находилась ответочка: «Попрошайкам не дают - они сами достают».

Обзывалки

Детские обзывалки - это вообще отдельный сегмент. Когда до драки еще далеко, а страсти уже накалены, начинался обмен «любезностями». Сначала с банальных: «дурак - сам дурак».

Потом переходили на личные качества: «очкарик - в попе шарик», «жиртрест», «жирдяй» или как вариант: «толстый, жирный поезд пассажирный», «ябеда-корябеда», «рева-корова», «лысый, иди пописай». Выигрывал тот, кто знал больше дразнилок. Или тот, кто сильнее физически. Для побежденного утешением была фраза, которая произносилась сквозь слезы: «Кто обзывается - тот сам так называется».

«Пузатый бог»

Вспомните, какое неимоверное количество считалок мы знали: «Шла машина темным лесом», «Вышел месяц из тумана», «На златом крыльце сидели», «Тише, мыши, кот на крыше», «Эники-беники ели вареники».

Кстати, по одной из версий, знаменитая считалочка: «Эни-бени, рики-таки, буль-буль-буль, караки-шмаки, эус-деус-космодеус, бац!» - это видоизмененное латинское стихотворение про Энея:

«Aeneas bene rem publicam facit,

In turba urbem sene Tiberi jacit.

Deus, deus, crassus deus,

Bacchus!»

В переводе это означает:

«Эней создал государство,

Основав город у старого Тибра.

Бог, бог, пузатый бог Вакх!»

Видимо, школяры прошлого, читая это стихотворение, удачно переделали его под свои нужды.

Дворовые мудрости

Практически для каждого случая обычной детской жизни находилась своя дворовая мудрость. Идешь вместе с девочкой или играешь с ней? Получите: «Тили-тили-тесто, жених и невеста».

Пытаешься посмотреть, что там затеяли другие ребята? «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали».

Просто хочется подразниться? Берешь любое имя и... «Мишка-Мишка колбаса, на веревочке оса».

Что-то бросил и не попал? Вот вам: «Меткий глаз - косые руки...»

Понимаешь, что проигрываешь в споре? На помощь приходит универсальное: «Первое слово дороже второго». А тебе в ответ: «Первое слово съела корова».

Каверза удалась? Самое время радостно завопить: «Обманули дурака на четыре кулака».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Львович Топорков, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН:

Это вроде заклинаний

- Дети в процессе обучения языку замечают, что язык обладает способностью управлять человеком. Такие наблюдения становятся стимулом для сочинения коротких заклинательных формул, призванных вызвать или остановить дождик, подействовать на солнышко или божью коровку... Не случайно в считалках часто фигурируют непонятные слова, напоминающие латынь или слова других языков. Чем более непонятна и загадочна считалка, тем большего доверия она заслуживает как магический текст.

Конечно, с течением времени детский фольклор обновляется. Тексты, в которых фигурируют устаревшие культурные реалии или слова, выбывают из репертуара. Но какая-нибудь рифмовка вроде «жадины-говядины» может закрепиться в детском репертуаре на столетия.

Записала Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ.