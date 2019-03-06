Причина семейных неудач Марата Башарова: артист подозревает, что его прокляли экстрасенсы

Развод известного актера, снискавшего славу семейного дебошира, вступил в судебную фазу. Избитая жена Башарова Елизавета подала заявление на расторжение брака и рассказала в Инстаграме, что у нее больше нет сил жить с мужем. Сейчас супруга артиста вместе с двухлетним сыном Марселем отдыхает в Таиланде. Тем временем ведущий «Битвы экстрасенсов» начал всерьез подозревать, что стал жертвой проклятия героев своей программы - магов и колдунов.

«Она не раз пыталась уйти»

- Я встретился с Маратом на днях, он очень расстроен, - рассказал «Комсомолке» друг Башарова, попросивший не указывать его имени. - Мало того, что вокруг него сложился негативный фон, так еще и с театром все под вопросом (продюсеры спектакля «День сюрпризов» заменили Башарова на его коллегу Сергея Астахова. - Ред.). Говорят, зрители не хотят на него ходить из-за скандала с женой. Башаров очень переживает разрыв и то, что Лиза вывалила все в соцсетях.

- Из-за чего он ей нос сломал во время декабрьской ссоры?

- Он не помнит. У него случаются провалы при большом количестве выпитого. Сказал, что сначала они ссорились, она что-то оскорбительное ему говорила. А из-за чего - Марат не помнит. Он растерян и смущен, потому что сам конфликт вспомнить не может. И подозревает, что, возможно, в момент ссоры он ее оттолкнул, а она ударилась. А потом все сказали, что он ее бил. Уголовного дела он не боится. Хотя благодарен Лизе, что она не пошла в полицию. А вот урон его имиджу - это неприятно.

- Слухи ходили, что он за ней гнался до лифта, там избивал...

- Не верю я в это. Он, бывало, ее пытался догнать, но для того, чтобы она не уходила. А уходить она пыталась не раз. Марат очень эмоциональный, и Лиза не из робкого десятка, ссорились они часто.

Марат Башаров с Елизаветой Шевырковой на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля, 2016 год.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ревновала к поклонницам

- Из-за чего они ссорились?

- Лиза очень ревнива. Нередко бывало - он задержался после выступления. Она начинает цепляться: «От тебя пахнет женщиной». Он отвечает, мол, перед гримеркой обнялись с поклонницами, поцеловались... А она затевает скандал: ты пьешь, гуляешь. Она и в машине его после спектаклей ждала, чтобы сразу домой. А ему надо напряжение после сыгранной роли скинуть. Выпьет - полегчало.

Сначала она жила в иллюзорном мире, ей все казалось прекрасным. Она ездила с ним по гастролям. А появился ребенок - Лиза засела дома. И понеслось: «Ты мне изменяешь, ты гуляешь». Естественно, на этом фоне будут скандалы.

- Так, может, Башаров и вправду гуляка?

- Марат - мужик харизматичный, пользуется женским вниманием. Вокруг него всегда много поклонниц, но измен в привычном понимании не было. Елизавета ему спуску не давала. Она ему могла штук сто пропущенных вызовов оставить за час. Лиза доводила его ревностью.

Елизавета устала от выходок мужа.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сглаз или алкоголь?

- Марат признался, что Лиза давно уговаривала его уйти из проекта «Битва экстрасенсов», который он не бросает из-за хорошего дохода, - вспоминает друг артиста. - Даже в пылу ссоры сказала: «Возможно, тебя кто-то сглазил, раз ты так пьянствуешь». А теперь и он говорит: «Может, меня и вправду проклял кто-то из этих ведьм и колдунов. Как ни строю отношения, а все какая-то фигня происходит». Каждая попытка создать семью заканчивается крахом.

Марату казалось, что в Елизавете он нашел свою судьбу. И сына ему родила, и к актерскому цеху не имеет отношения. Простая девушка, любит, заботится, вроде все хорошо. Но нет - у нее ревность зашкаливает. Он пытался ей объяснить, что такая у него профессия, он всегда будет в центре внимания. Но Лиза и слушать не хочет. Хотя к красивой жизни уже привыкла, а для такой жизни нужно много работать и зарабатывать.

В общем, Марат отчасти винит колдовство в том, что у него не складывается личная жизнь, и уже со второй женой все так печально заканчивается. На проекте, как он рассказывал, порой такие конфликты случаются - маги всерьез бьются за первенство, ведут себя агрессивно, чуть ли не проклятиями сыплют. Просто в эфир потом пускают отредактированные сцены.

Между прочим, Башаров, еще когда с Татьяной Навкой встречался (эти отношения закончились 10 лет назад. - Ред.), спрашивал совета у экстрасенса из шоу. И она четко сказала: ничего у тебя со спортсменкой не выйдет. И добавила, что та, которая ему назначена небом, - это его первая жена Лиза Круцко, родившая ему дочку. Марата тогда это потрясло. И ведь экстрасенс не ошиблась, верно предсказала!

- А насчет алкоголя экстрасенсы ничего не предсказывали? Не в этом ли причина всех проблем?

- Марат не видит чего-то страшного в алкоголе. Хотя в этом смысле он гигант. Может выпить много, но не сразу опьянеет - особенность организма. Скажем, опрокинуть бутылку водки просто как стакан чая. Но в какой-то момент самоконтроль снижается. И тогда он, например, посылает какие-то совершенно бессвязные эсэмэски. Алкоголь и вправду создает проблемы Марату. Из-за этого некоторые режиссеры его в кино опасаются звать. Скажем, назначены съемки, готова площадка, оборудование, а он может просто не приехать в нужное время. Группа ждет его час, два, пять. Потом поедут к нему домой, разбудят, он быстренько приводит себя в порядок - кофе, энергетики - и профессионально включается в процесс. Он - любимец слабого пола, женщины хотят его видеть на экране. Но этот семейный конфликт по нему очень жестко бьет.

Марат Башаров в телешоу "Битва экстрасенсов".Фото: телеканала ТНТ

Тем временем в минувшие выходные Башаров отправился в Таиланд. То ли просто повидаться с сыном, то ли в надежде вымолить у Елизаветы прощение. В своем Инстаграме артист выставил селфи с маленьким Марселем и заверил, что в его семье все прекрасно… Ну что ж, видимо, такие у Марата представления о прекрасном.

А ЧТО ТЕПЕРЬ?

Готов обеспечить жильем

По словам друга Башарова, Марат готов дать Лизе развод и обеспечивать ребенка. Не просто платить алименты, а полностью содержать сына. Возможно, актер даже оставит им свою единственную московскую квартиру, где они жили семьей.

- По словам Марата, отдых Елизаветы в Таиланде - это компенсация ей за перенесенное. Но шиковать на его деньги после развода он ей вряд ли позволит. А вот о чем он боится даже думать - вдруг Елизавета найдет себе мужчину, которого Марсель начнет называть папой. С этим он не может смириться.

- А у Башарова сейчас кто-то есть?

- Точно не знаю. Но, думаю, Марат без женского внимания не останется.

За 2018 год актер заработал почти 3,5 млн рублей - грязными.

Кошелек

Супруга актера может рассчитывать на алименты в 62,5 тысячи рублей

Мы решили прикинуть, сколько алиментов жена Башарова будет получать после развода. Для этого посмотрели доходы артиста.

Оказалось, Башаров, несмотря на прошлые звездные работы, не получает сегодня баснословных гонораров. По крайней мере официально. И все же у него вполне приличный доход. Всего за 2018 год актер заработал 3 млн 448 тысяч 500 рублей. В среднем в месяц ему начисляли 287 375 рублей. По закону алименты на одного ребенка составляют 25 процентов от суммы дохода. То есть (за вычетом подоходного налога) Елизавета может рассчитывать на 62 504 рубля в месяц.