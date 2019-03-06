Перенесший инсульт Борис Моисеев начал на пенсии новую жизнь

Выступления Моисеева всегда вызывали противоположные реакции - от оваций до открытого возмущения. Исполнитель хитов «Голубая луна» и «Просто Щелкунчик» никогда не скрывал, что строит свою карьеру на эпатаже. Сегодня шоумен прекратил концертную деятельность по состоянию здоровья: в 2010-м он перенес инсульт. Артист живет изолированно и мало с кем общается. Ему трудно разговаривать, поэтому от интервью он сейчас отказывается. О том, что происходит в жизни Моисеева, «Комсомолке» рассказал директор артиста Сергей Горох.

«Уснул на светофоре»

- Сергей, как сейчас самочувствие Бориса Моисеева?

- Оно стабильное. Он следит за своим здоровьем, постоянно показываемся врачам.

- Какие врачи его наблюдают?

- В Центре неврологии. Там, где его и спасли.

- Вы помните день, который разделил жизнь Моисеева на до и после?

- Конечно. Он мне позвонил и сказал: «Представляешь, я сейчас заснул за рулем. Очнулся, смотрю, а я на красном сигнале светофора стою». Думаю, это были первые признаки инсульта. Он приехал домой, а я вызвал «Скорую». Врачи ничего не установили, только сказали, что у него сильное переутомление, и уложили спать.

Утром я снова звоню. Начинаю с ним говорить. Он мне - мол, все нормально. А я чувствую, что ему тяжело говорить, он недосказывает фразу, начинает смеяться и отвлекать меня от своего самочувствия. Я помчался к нему. Пока ехал, позвонил Иосифу Давыдовичу Кобзону, он тут же вызвал «Скорую».

В больнице Боре сделали снимки, и стало понятно: ишемический инсульт. Его ввели в искусственную кому, он еще неделю провел в коме. Когда пришел в себя, то вообще не говорил.

- Речь ему восстановили?

- Да. Кобзон устроил его в Центр реабилитации речи, но он оттуда сбежал. Сказал: «Со мной там занимаются как с ребенком. Держат за глупого человека, а я прекрасно соображаю». Там же учат говорить чуть ли не по слогам. А у Бори не хватало терпения.

- Сейчас он говорит?

- Да. Мы с ним ходим в гости, на мероприятия. Он со всеми общается. Просто не может быстро донести свою мысль, а так отлично соображает. Умственных нарушений нет, он абсолютно адекватный человек. Но испытывает трудности с речью.

«Пугачева приносила домашние котлетки»

- Кто поддерживал Бориса, когда он заболел?

- Кобзон с супругой. Алла Пугачева с Максимом Галкиным в числе первых навестили, принесли ему домашние котлетки. Алла Борисовна постоянно на связи. Недавно позвонила, пригласила Борю на свой юбилейный концерт. Она сделала все, чтобы коллектив Бори не разбежался, - пристроила артистов к Кристине (Орбакайте. - Ред.) на юбилейные концерты. Благодаря этому после инсульта Бори мы отработали еще четыре года.

- На похоронах Кобзона Моисеев выглядел не очень… А что у него сейчас?

- Он признался мне, что все, он на пенсии. Решил стать настоящим пенсионером.

Борис Моисеев на прощании с Иосифом Кобзоном, сентябрь 2018 года.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Какая у него пенсия?

- Ему хватает. Он же еще как заслуженный артист получает доплаты от мэрии Москвы (30 тысяч рублей. - Ред.). Сейчас он занимается здоровьем. Бегает дома на беговой дорожке. Сидит за компьютером. В апреле мы с ним едем в круиз праздновать его день рождения. Круиз на большом лайнере из Майами по островам Карибского моря.

- А почему из Майами?

- Это его любимый город. Он там каждый год бывает.

- У него там недвижимость?

- Нет, у него недвижимость только в Болгарии и Юрмале (трехкомнатную квартиру на Рижском взморье Моисеев купил за 10 млн рублей. - Ред.). Туда он тоже регулярно ездит.

- Как он относится к испытаниям судьбы?

- Он понимает, что брал на себя слишком большие нагрузки. Никого не винит, говорит, что был как загнанная лошадь, не отказывался ни от каких проектов. Сам себя загнал.

Борис Моисеев у концертного зала имени Чайковского, где прошла церемония прощания с певцом Иосифом Кобзоном. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

- Какие подарки Моисеев любит?

- Ему важнее всего внимание! Он с удовольствием общается в интернете с поклонниками.

- Говорят, стал более религиозным?

- Он православный. Каждое утро начинает с молитвы.

- Что вы ему желаете?

- В первую очередь здоровья. Он не пал духом, держится молодцом. Планирует жить долго.

Первые выступления артиста на сцене в составе трио «Экспрессия». Таким Бориса уже мало кто помнит.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Борис Моисеев родился в Могилеве, в Белоруссии. Мать вырастила его и двоих братьев без отца. В память о ней Борис записал песню «Глухонемая любовь» - его маму в 1989 году убил костылем глухонемой инвалид, перепутавший дверь и вломившийся к ней в квартиру. После Минского хореографического училища танцевал в музыкальном театре Каунаса. В 1978 году создал трио «Экспрессия», с которым работал в шоу Аллы Пугачевой.

Моисеев одним из первых среди отечественных артистов открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако в 2010 году заявил, что не является геем и все эти годы лгал по поводу своей ориентации ради пиара.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Дизайнер не вернул 25 тысяч евро

- Борис Моисеев сейчас не работает. А ведь после инсульта нужны средства на реабилитацию. Знаю, что он продал дом в Барвихе, живет в московской квартире. И вот, кстати, о деньгах. В 2015 году в интернете был флешмоб: поклонники Моисеева требовали от дизайнера Тимура Гучкаева вернуть долг артисту. Чем закончилась эта история?

- Ничем, долг так и не возвращен. Долг этот давний. Тогда мы готовили шоу и привлекли подающего надежды дизайнера одежды Тимура Гучкаева. Без расписок, под честное слово передали ему 25 тысяч евро. А через несколько месяцев он перестал выходить на связь и уехал из Москвы. Борис спустя годы иногда вспоминал о долге, но только разводил руками - отдаст когда-нибудь. Я переписывался с Тимуром, он не отказывался, только сообщал, что у него финансовые сложности, но, как будет возможность, отдаст. Боря идти в суд не хотел. Мы вспомнили о долге, только когда появилась финансовая необходимость. Но, к сожалению, по сей день человек не нашел возможности вернуть деньги.