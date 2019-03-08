Зимние виды спорта: Сколько зарабатывают спортсмены?

Зима и ее виды спорта постепенно сдают свои права. И самое время подсчитать, кто из представителей зимних видов спорта сколько зарабатывает за снежно-ледовый сезон. Наблюдается явная дискриминация - хоккеистом быть очень прибыльно. А вот, например, гонки на санках вниз головой по ледовому желобу со скоростью за сотню км/час оплачиваются так себе...

Хоккей - король зимы

Футбол - король спорта в России только с марта по ноябрь. Зимой правят хоккеисты. Доказательство - опубликованный на днях список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Из него можно узнать, что самым дорогим хоккеистом у нас является Сергей Мозякин - за год в Магнитогорске он зашибает 180 млн рублей без бонусов (если с премиальными за хорошие результаты, то эта сумма увеличивается еще на 60 млн). Кроме него, в лиге есть еще 15 игроков, кто получает 100 млн. рублей и больше. И примерно треть сверху им доплачивают бонусами.

Много это или мало? Смотря с кем сравнивать. Если с российскими футболистами, то вполне на уровне. У тех приличной считается зарплата в 2,5 млн евро в год (187 млн руб.), а Артем Дзюба или Александр Кокорин получают порядка 3,5 млн евро (261 млн руб.). Но и по сравнению с хоккеистами заокеанской НХЛ наши мастера клюшек и шайб вполне себе состоятельны.

На первый взгляд это может показаться спорным. Считайте сами: Мозякин получает примерно 3 - 3,5 млн долларов в год. Минус 13 процентов. А Александр Овечкин в «Вашингтоне» - 10 млн долларов, и он только четвертый по заработкам в лиге. Но Овечкин из-за налогов и разных отчислений в фонды, профсоюзам и т. д. положит на счет только 4,5 млн долларов (почти 300 млн рублей). У него, правда, есть еще доходы от рекламы (в России это редкость), но все равно разница в заработках между самым высокооплачиваемым игроком КХЛ и самым нашим дорогим хоккеистом в НХЛ невелика.

Защитник зашибает больше вратаря

Если вам понравились заработки хоккеистов и вы решили, что ваш сын или внук должен заняться хоккеем, обязательно задумайтесь, на какой позиции ему стоит играть. Потому что даже в хоккее есть дискриминация. В списке самых высокооплачиваемых игроков КХЛ первый защитник встречается только на 5-м месте (Андрей Марков - 150 млн руб.), а первый вратарь (Василий Кошечкин - 110 млн руб.) - лишь на 13-м...

Биатлон: стрельнуть до получки

Вторым по популярности среди зимних видов спорта у нас считается биатлон. Но это для болельщиков, а вот с заработками у них не очень.

В биатлоне за первое место в гонке этапа Кубка мира дают 15 000 евро призовых (1,1 млн руб.), за второе - 12 000, за третье - 9000, и так вплоть до 15-го места - 500 евро. Плюс к тому есть бонусы по итогам сезона. Взял Большой хрустальный глобус? Получи к нему еще чек на 28 000 евро (2,1 млн руб.). Нет, возможно, хоккеисты Мозякин и Овечкин посмеются над суммами, но все равно есть за что сражаться!

Лыжня к кассе

У лыжников тоже особенно не разбежишься с гонорарами по сравнению с другими видами спорта. Там за победу в гонке на Кубке мира платят по 15 тысяч швейцарских фраков (около 1 млн руб.). Но гораздо выгоднее участвовать и побеждать в многодневках типа Тур де Ски. Там первое место в общем зачете оценено в 90 тысяч франков (почти 6 млн руб.). Но такое удается единицам, тогда как в хоккее сотни игроков получают даже за провальный сезон в 10 раз больше.

На санях далеко не уедешь

В других зимних видах спорта денег существенно меньше. В коньках победа на этапе стоит 1500 евро (112 тыс. руб.), в санном спорте 1000 евро (почти 75 тыс. руб). В скелетоне вообще дают только по итогам сезона небольшие призовые. У нас тут Александр Третьяков и Елена Никитина выиграли по Большому хрустальному глобусу и получат за это всего по 5000 евро (374 тыс. руб.). И это за то, что несутся вниз головой на санках со скоростью 130 км/час! Нет, конечно, у них есть зарплата, которую они получают в представляемых ими регионах. Но это тоже далеко не миллионы.

Фигурное катание

Что-то можно заработать в фигурном катании. Но там такая конкуренция! За победу на этапе Гран-при платят 18 000 долларов (1,185 млн руб.), за выигранный финал Гран-при дают больше - 25 000 долларов (1,65 млн руб.). Помните, как Алина Загитова в прошлом сезоне громила всех и вся? Так вот, за Гран-при она получила 61 тысячу евро - максимальную сумму.

Очень прилично теперь можно подзаработать на чемпионатах Европы и мира. Победители в женском и мужском одиночном катании на Европе получают по 21 тысяче долларов (1,38 млн руб.). Именно столько выиграла на ЧЕ-2019 в Минске Софья Самодурова. Серебряные призеры имеют по 16 тысяч долларов, бронзовые - по 11 тысяч долларов.

На чемпионате мира медали стоят дороже. Так что попадание Евгении Медведевой в состав команды дает ей шанс в случае победы на ЧМ-2019 в Японии поднять со льда 64 тыс. долларов (4,214 млн руб.). В то время как Елизавета Туктамышева, оставшаяся в запасных, такую возможность потеряла.

Плюс у фигуристов есть шанс подзаработать на «челенджерах» - серии мелких турниров и на участии в ледовых шоу.

Горные лыжи: тысячу евро в секунду

Самым престижным стартом в горнолыжном спорте является скоростной спуск в австрийском Кицбюэле. Там на трибунах собирается бомонд во главе с завсегдатаем Арнольдом Шварценеггером, а под финишем стоит дорогой «Мерседес» для победителя. Официальные призовые тоже в своем роде рекордные. Чемпион за одну только эту гонку получает 100 тысяч евро (7,48 млн руб.). А если учесть, что он спускается со старта до финиша менее чем за 2 минуты, то эти деньги можно назвать самыми быстрыми в мире. В этом году в Кицбюэле, кстати, уже в третий раз, первенствовал итальянец Доменик Парис, прошедший трассу за 1,56 сек. А это значит, что во время спуска он зарабатывал более 50 тысяч евро в минуту, или почти тысячу евро в секунду.

Конечно, чтобы победить на этой суперсложной трассе, надо не только быть на пике своих кондиций, но еще, как говориться, и рискнуть здоровьем.

Всего же лидеры Кубка мира по горным лыжам американка Михаэла Шифрин (выиграла 12 гонок) и австриец Марсель Хиршер (выиграл 13 гонок) в прошлом сезоне заработали призовыми приблизительно по 700 тысяч евро. В этом они на этапах Кубка мира побеждают еще чаще.

Словом, горнолыжники в десятки раз богаче своих коллег по смежным зимним дисциплинам. Почему? А все дело в том, что все этапы Кубка мира проходят на дорогих горнолыжных курортах, которые и выставляют приличный призовой фонд, большая часть которого уходит победителю и призерам.

Будешь жить на одну зарплату

Чтобы у нас сколотить состояние в спорте, надо быть хорошим футболистом или хоккеистом. Но вот обзавестись квартирой и хорошо обеспечивать семью могут практически все мастера международного класса. Ведь все они получают различные выплаты в виде ставки от Министерства спорта РФ (до 120 тыс. руб.), губернаторской стипендии (45 тыс. руб.), президентской стипендии (32 тыс. руб.), спортивного общества (40 тыс. руб.), Фонда поддержки олимпийцев.

Плюс спортсмену могут доплачивать за параллельный зачет, если он представляет два региона. Сумма во многом зависит от результатов, которые надо ежегодно подтверждать. Но если ты находишься в составе основной сборной по олимпийскому виду спорта, то тысяч 200 рублей в месяц набегает. И это притом что оплату поездок на сборы, соревнования и экипировку тоже берет на себя государство или спортивное общество.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елизавета Туктамышева:

Можно накататься на неплохую машину

- По поводу доходов. Если хорошо кататься, как в этом сезоне, то суммы приходят с призовых. Если просто тренироваться, то зарплата не такая большая, поэтому надо либо копить, либо ездить на ледовые шоу, - рассказала Елизавета Туктамышева. - Шоу - это самое распространенное, чем зарабатывают фигуристы. Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу. Если месяц на гастролях кататься, можно заработать на неплохую машину.

Кошелек

Призовые на чемпионате мира по фигурному катанию-2019

1-е место - $64 000 ($90 000)*

2-е место - $47 000 ($65 000)

3-е место - $33 000 ($45 000)

4-е место - $19 000 ($26 000)

5-е место - $11 000 ($16 000)

6-е место - $8000 ($10 000)

*Денежные вознаграждения пар.

Кстати, с нового сезона увеличено денежное вознаграждение в показательных выступлениях. За участие в гала-шоу медалисты-одиночники получат $900, пары - $1350 на пару.