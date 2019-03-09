Рысь, брысь! Каких животных нельзя держать дома

Хотя медведи и не ходят по российским улицам, как думают американцы, зато они гуляют по комнатам в наших домах. В России много кого любят заводить: рысей, тигров, пауков, змей. Но теперь наши законодатели решили положить конец экспериментам с дикими зверями в квартирах. Минприроды выложило в интернете проект постановления правительства с конкретным перечнем животных, которых нельзя будет заводить дома.

Никаких медведей, тигров, рысей, пум, ядовитых змей, пауков, скорпионов, обезьян. Под запрет попали и морские млекопитающие - китообразные, моржи, тюлени, которым невозможно создать приемлемые условия существования в частных владениях.

Собаки и домашние кошки, карликовые свиньи и прочие одомашненные зверушки в перечень не попали. Их никто дикими и опасными не считает.

- Лишь бы новый закон не ударил по людям, спасающим зверей, - сказала «КП» руководитель организации «Зооправо» Анастасия Федюнина. - Пример: в Брянской области местный житель Владимир Иванченко спасал беркутов, которые не могут летать. С птицами все было хорошо, пока не вмешалась местная полиция. Правоохранители посчитали, что Иванченко нарушил закон. Птиц отобрали, на мужчину завели дело. Двое из трех беркутов у полицейских уже умерли, Иванченко грозит штраф в 1 млн руб. Кому стало лучше?

Как бы то ни было, в одночасье выселить хищников из квартир не получится. Документ Минприроды разрешает хозяевам оставить животных до их естественной смерти. Новых же нельзя будет заводить с 2020 года, если постановление правительства все же примут.

А как же собаки бойцовых пород?

По статистике, в 2018 году в России собаки покусали 17 тыс. человек. Это официальные цифры, основанные на обращениях к врачам. Реально историй было больше - просто не все идут в травмпункт. 23 человека погибли. При этом от нападений пум, львов, леопардов, живущих в квартире, в прошлом году не умер никто.

- То, что в квартирах запретят держать львов, - это правильно, - считает кинолог Иван Скрипченко. - Но еще необходим закон о собаках бойцовых пород. До сих пор любой желающий может завести дома питбуля или кавказскую овчарку. Это агрессивные животные, которых надо уметь правильно воспитать, иначе они могут превратиться в четвероногих убийц.

Закон о бойцовых собаках обсуждают минимум последние десять лет. Но Госдума так ничего и не приняла. Отчасти проблема в масштабе - крупных хищников в домах мало. Их отследить хоть как-то возможно. Собак - много. Содержание песиков в квартире пока никак не регламентируется. Сложно контролировать содержание тех же питбулей, если хозяин даже не обязан сообщать о том, что такая собака у него есть.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Полный список запрещенных животных можно посмотреть на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru). Чтобы найти проект документа, напишите в строке поиска: «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию». Портал выдаст ссылку на постановление.

Самые популярные из запрещенных хищников

Рысь

Достать котенка рыси сейчас не проблема. В интернете на сайте объявлений за маленького хищника просят 120 тыс. руб. Обычно рысями торгуют охотники, поймавшие животное в лесу.

Пума

Пумы стоят от 200 тыс. руб. Найти объявление о продаже опять-таки нетрудно. Горных львов любят за короткую шерсть - в отличие от наших рысей пума не оставляет за собой густые клочья шерсти.

Обезьяна

По меркам экзотических животных приматы стоят совсем не дорого - 30 - 40 тыс. руб. Обезьян можно держать только в клетке, выпуская лишь на короткое время. Животное, предоставленное само себе, легко разгромит квартиру, а потом убежит, открыв окно или дверь.

Медведь

Мишками обычно торгуют браконьеры. Свободно через интернет купить таежного хищника не получится. Медведей из-за размеров не держат в квартирах - обычно их заводят как диковинную игрушку в загородных домах.

Гадюка

Ядовитая змея продается за 10 - 11 тыс. руб. По сравнению с крупными хищниками содержать гадюку в квартире проще. Но змеи все же проигрывают по популярности кошачьим - их нельзя погладить, посадить на коленки.