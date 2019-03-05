Проценты по вкладам бьют рекорды: что будет с рублем дальше

Если у вас есть лишние деньги, то делать рублевые вклады сейчас самое время: доходность по депозитам достигла пика. Десяток крупнейших банков страны примут у вас рубли под 7,5% годовых или выше. Это почти на 2% больше, чем если бы вы делали вклад полтора-два года назад.

У радующих глаз цифр есть оборотная сторона: с чего это банки стали такими щедрыми? Если процент по депозитам почти вдвое выше прогнозируемой правительством инфляции в 4%, значит банкиры не верят в этот прогноз?

По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, банкиры сейчас ориентируются не на прогнозную инфляцию, а на соотношение вкладчиков и заемщиков: «Число желающих получить кредит растет. Чтобы давать кредиты — нужно получать деньги вкладчиков. Поскольку доходы банка по этим кредитам — выше 9 или даже 11%, то для привлечения вкладчиков можно повышать и их выгоду. Кроме того, ЦБ дважды за последнее время повышал ключевую ставку. Пускай и на 0,25%, но это означает что инфляция может идти своим чередом, а рубль обесцениваться не будет».

По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, инфляция все-таки будет большей, чем прогнозирует правительство: «Темпы роста цен за январь и февраль оказались в два раза выше, чем в прошлом году, и если такая динамика сохранится, то инфляция по итогам всего года превысит 6%, а может достигать даже 8%. Но на доходность по вкладам влияет не только инфляция, а еще и реальная потребность в деньгах. Если банкам рубли очень нужны, то они готовы привлекать их за большие проценты. А рубль сейчас нужен потому что он достаточно крепок, на него выгодного покупать валюту. Могу предположить, что банки охотно это делают. Если будет сильное ослабление рубля (а по нашим прогнозам оно возможно), то банки которые сегодня привлекают рубли и покупают на них валюту, с лихвой расплатятся с вкладчиками по повышенным процентам, а еще и заработают много».

По итогам 2018 года граждане России имели вкладов на 27 триллионов рублей и набрали кредитов на 14 триллионов. При этом последние два с половиной года прирост депозитов и число кредитов снижались. В 2019 году отмечен рост интереса граждан к банковским операциям. Это связано с тем, что проценты по вкладам растут, а по кредитам — пока нет.