Максим Галкин: "Алла меня до сих пор проверяет"

Считает ли Максим Галкин несправедливым, что у него нет звания народного артиста РФ? Кто главный в его семье? Ссорится ли он с Аллой Пугачевой? Ответы вас удивят…

Об этом и многом другом юморист поговорит с Кирой Прошутинской. Сайт kp.ru задолго до премьеры публикует эксклюзивные фрагменты откровенной и очень дружеской беседы.

«Родители мне дали все»

– Ты родился в семье военного, но сам не служил. Это был твой выбор или твоей офицерской семьи?

– Ну, это был мой выбор, потому что я сначала учился в университете, потом в аспирантуре. И в свое время отец, который служил почти 42 года, сказал: «Хватит, наша семья отдала армии все сполна». Папа же на службе хлебнул. Сначала он возглавлял бронетанковое управление, потом автобронетанковое управление, и эти годы пришлись на сложное время, когда Советский Союз разваливался, когда очень много с точки зрения профессионального военного было сделано неправильно.

– Как вела себя семья генерала с простыми людьми?

– Отец был нетипичным генералом – он не пил, вообще не переносил спиртное. У него был целый ритуал, куда слить алкоголь, чтобы никто не понял: в кадки с цветами, в ботинки других генералов и т.д. Он был очень демократичным человеком и разговаривал также уважительно со своим водителем, как и с министром обороны. Это было для меня большим примером. И мама была нетипичной генеральшей – она была кандидатом технических наук, все время стремилась работать. Старалась не затрагивать чужих чувств и не показывать, что она может себе позволить больше, чем другие.

– Твои мама и папа ушли достаточно молодыми, с разницей в два года – тебе еще не было и тридцати...

– Двадцать семь лет мне было, когда не стало отца, через два года ушла мама. Большие гонорары позволили мне сделать все, чтобы потом у меня не было угрызений совести, что мне не хватило денег, чтобы обеспечить им достаточное лечение… Ранний уход родителей стал для меня трагедией. Но я, как батарейка, так мощно зарядился в детстве, не испытывал нехватки родителей, никогда. Они дали мне все, что возможно дать.

– Семья твоих родителей была для тебя эталоном того, как надо строить отношения?

– Отец мой был человеком достаточно вспыльчивым. Я, как его генетический наследник, научился в себе эти вспышки подавлять. При всей эталонности семьи, из которой я вышел, я сделал апгрейд.

«Я званий не выпрашивал»

– Максим, ты еще не Народный артист. Как это произошло?

– Произошло очень просто – я званий не выпрашивал. Большинство артистов, которые у нас имеют не советские, а современные звания, выпрашивали их у власть имущих… Это ужасно, когда тебя как-то уже назвали. У меня полное ощущение, что когда ты становишься народным артистом России, ложишься припыленный на какую-то полочку, на твой пальчик вешают ярлык.

– А если тебе предложат звание народного?

– Отказываться не буду! Когда мне что-то дают, не отказываюсь. Но я с иронией отношусь к монархическим званиям – да простят меня Филипп, Николай и все мои друзья, которые дружно носят звания императоров, королей. Я хоть и живу в замке, предки мои по маминой линии – достаточно простые евреи из Одессы и абсолютно простые крестьяне из глухомани по папиной.

Максим Галкин на радио `Комсомольская правда`.Фото: Олег ЧИРКОВ

«Пугачева у нас одна!»

– Тебя изменила любовь к Алле?

– Мне кажется, нет. Мне вообще кажется, что любовь человека не меняет. Это же достаточно эгоистичное чувство, сродни какому-то собственничеству. Я, кстати, достаточно ревнивый человек. Но, может, слишком в себе уверен, поэтому не катастрофично ревнивый.

– Ты же не всегда бы добытчиком в семье. У тебя не было чувства, что Алла к тебе присматривается, проверяет, оценивает?

– Она, по-моему, меня до сих пор проверяет. (Смеется). Но доверяет.

– Было для тебя испытанием, искушением – с помощью Аллы быстрее прийти к успеху?

– Я живу в полной уверенности, что к успеху пришел до того, как познакомился с Аллой. И этому есть объективные подтверждения. Но это не значит, что с ее приходом в мою жизнь у меня не повысились ставки. Я родился с таким ощущением полной самодостаточности, собственного величия и тому подобное, что представить себе в чем-то уничижающем мое актерское самолюбие – «быть при Пугачевой» – мне даже в голову не приходило!

Максим Галкин: "Я живу в полной уверенности, что к успеху пришел до того, как познакомился с Аллой".Фото: Евгения ГУСЕВА

Я испытывал кайф от того, что могу куда-то прийти вместе с Аллой, и я отхожу на задний план, потому что Алла входит – и она царица этого пространства. Меня это устраивает.

– Алла тебе помогала в начале творческого пути?

– Во все, что касается юмора – и Алла это подтвердит – она никогда не лезла. Да, я запел с ее легкой руки. Советы как петь, как себя вести на сцене, одеваться – это она давала, да. Очки круглые, которые я сейчас ношу, – она посоветовала. Я люблю линзы, но она сказала: «Ты в этих очках такой знайка, я тебя таким полюбила. Иди и купи!». (Улыбается).

– Теперь вы с Аллой равные?

– Ну, что касается сцены, то величины, равной Пугачевой, пока что на просторах нашей сцены не родилось. Пугачева у нас одна!

– Как ты думаешь, наступят времена, когда о ней будут говорить «жена Галкина»?

– Нет, не наступят. Хотя сейчас она в качестве шутки этим пользуется. Недавно мы были на юбилее Ирины Муравьевой, так она говорила, что пришла туда как жена популярного артиста. Я воспринимаю это как кокетство. Но мне приятно.

– Часто ссоритесь?

– Никогда. У нас была одна ссора в году 2002-м, может быть. Такая ссора, что типа полдня не разговаривали. Ну, может, еще одна…

– Так же не бывает!.. А кто просит прощения первым?

– Я всегда.

– Кто у вас главный?

– Она, наверное... Вот, стал уже сомневаться. С умной женщиной ведь не поймешь! Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома…

Разговор Киры Прошутинской и Максима Галкина в программе «Он и Она» полностью смотрите на канале «ТВ Центр» в пятницу, 8 марта, в 21:15.