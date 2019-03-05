Самый быстрый смартфон в мире стоит в полтора раза дешевле конкурентов

Бенчмарк AnTuTu (компания профессионально тестирует девайсы) опубликовало свежий рейтинг самых производительных смартфонов на Android. Если в предыдущие месяцы все первые строчки занимали смартфоны от Huawei, то теперь им пришлось подвинуться - лучшие результаты показал Xiaomi Mi 9. Аппарат был представлен всего две недели назад. Первая партия мгновенно раскуплена в Китае. В России Mi 9 пока нет, он должен появиться в конце марта. В Поднебесной аппарат стоил 2999 юаней - около 30 тысяч рублей. И это очень недорого, учитывая выдающиеся характеристики аппарата.

Характеристики Xiaomi Mi 9

Экран 6,39 дюйма

Чипсет Qualcomm Snapdragon 855, 8 ядер

Тройная основная камера: 48 Мп (f/1.75), 12 Мп (f/2.4), 16 Мп

Фронтальная - 24 Мп

Подробные характеристики

Примечательно, что прежний лидер рейтинга, Huawei Mate 20, стоит в полтора раза дороже, - около 40 тысяч рублей.

Топ-10 самых производительных смартфонов на Android (составлен AnTuTu по итогам февраля-2019)

1. Xiaomi Mi 9

2. Lenovo Z5 Pro GT

3. Nubia Red Devil

4. Huawei Mate 20

5. Honor V20

6. Huawei Mate 20X

7. Honor Magic 2

8. Asus ROG Phone

9. Black Shark Helo

10. Xiaomi Mi 8 Pro