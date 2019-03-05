Кто поставит точки в закулисном противостоянии театров и авторов

Впрочем, очевидно, что спектакль невозможен без автора, сценариста, режиссёра и актеров. Однако, как и в любой другой сфере, огромную роль играет и юридическая сторона вопроса. Именно от того, насколько понятным и прозрачным будет взаимодействие всех сторон, зависит успех, но так складывается, к большому сожалению, не всегда.

Не утихает скандал со спектаклем «Бенефис» в Театре Вахтангова. В основе постановки лежит знаменитая пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала», которая получила новое название и немного измененный сюжет в сценической версии. Спектакль, главную роль в котором играл легендарный актер Владимир Этуш, имел оглушительный успех, но в какой-то момент, когда в театре решили создать телевизионную версию спектакля, недопонимание переросло в судебную тяжбу. Глава театра Кирилл Крок утверждает, что у театра были все права на изменения в сценарии и создание телевизионной версии в том числе. Этот вопрос был якобы проговорен, и автор получала деньги за создание телеверсии. Но как признается сама драматург Надежда Птушкина, «вся эта история – не корысть, а глупость, к тому же у нас все начальники не любят признавать своих ошибок. Мои постановки ставят в разных странах, и вот в Китае, к примеру, с телевизионной версией было столько бумаг, где четко прописывались все права, но это и обосновано, совершенно другой подход. У нас остро стоит вопрос об уважении – авторов у нас очень не уважают в стране. Юристы в Театре Вахтангова решили сумничать и мелко меня обмануть. Меня представляет Театральный Агент. Дело сейчас на стадии апелляции, посмотрим, что будет дальше».

На Западе практически любой театральный деятель, будь то сценарист, переводчик или автор пьес, имеет агента, представляющего его интересы. Сегодня и у нас всё очевиднее становится факт того, что агент – это не роскошь, а чуть ли не единственный способ защиты своих интересов и возможности заниматься творчеством. Раньше сфера защиты и соблюдения интересов театрального сообщества была в ведении Российского Авторского Общества (РАО). Решение о создании отдельного театрального подразделения – ООО «Театральный агент» – было продиктовано необходимостью структурировать систему: теперь, когда у театралов появилась своя собственная агентская служба, урегулирование формальностей и разрешение споров многократно ускорилось, что сказалось и на выплатах в пользу авторов.

Как отметила генеральный директор ООО «Театральный агент» Виктория Сладковская, основными задачами организации является работа с театрами по погашению задолженностей по выплате авторских вознаграждений и контролю за соблюдение сроков выплат. «Ведь важно не только собрать долги, но и не допустить образования новых. Агентство способствует более оперативному взаимодействию театров с авторами. По запросу театра мы в кратчайшие сроки получаем у авторов разрешение на публичное исполнение их спектакля и согласуем финансовые условия, исключая тем самым бездоговорное использование авторских работ», – отметила Виктория.

«Что касается ситуации между Театром Вахтангова и драматургом Надеждой Птушкиной, то по договору у театра действительно были права на внесение в пьесу некоторых изменений, пролога и интермедий. Все это, тем не менее, относится к правам на воспроизведение спектакля, т.е. речь идет о смежном праве. Когда же мы говорим о телевизионной версии спектакля – это уже объект авторского права, отдельное аудиовизуальное произведение. Надежда Михайловна не давала разрешения на использование своего произведения для создания нового объекта авторского права», – отметила Виктория Сладковская.

Глава «Театрального агента» подчеркнула, что организация по поручению авторов и наследников принимает участие в разрешении конфликтов, оказывает юридическую поддержку в заключении договоров и при возникновении любых споров, связанных с авторским правом, а также ведет переговоры с театрами, авторами и наследниками на территории всех стран мира.

Случаи невыплаты театрами авторских гонораров не так уж редки, и происходят не только по причине недопонимания, но и вполне умышленно. Как рассказал драматург Игорь Глинков, после реорганизации в РАО его взаимодействие с театрами свелось к нулю, и стало, наконец, возможным заниматься исключительно творчеством, не переживая о добросовестности театров. «Писатели и драматурги – они же как дети. Деньги они не умеют зарабатывать. Весь талант ушел в другую сторону. Поэтому их обманывать очень легко, как детей. Театры должны выплачивать вознаграждение за каждую постановку моего спектакля по договоренности от 2 до 8%, в зависимости от пьесы. Например, у меня постановка в Тульском академическом театре драмы им. Горького. Театр выплачивает мне 5% через «Театральный агент». Именно «Театральный Агент» следит за тем, чтобы все выплачивалось вовремя и в полном объеме. Я вообще не напрягаюсь и не общаюсь с театром. «Театральный агент» получает эти деньги и каждый месяц перечисляет их мне. Если у меня будут на подходе переговоры, я сам даже не буду общаться с театром – это за меня сделает «Театральный агент»», – добавил Глинков.

«Театральный агент» также помогает театрам оформить рекламные документы, согласовать изменение оригинального названия произведения и др. На своем сайте «Театральный агент» размещает аннотацию, фрагмент или полный текст произведения авторов, чтобы театры имели возможность ознакомиться с работами и выбрать произведения в свой репертуар.

Как отметил председатель правления Российского Авторского Общества Максим Дмитриев, «за последние годы в РАО выстроилась качественно новая система сбора и выплат авторского вознаграждения. Компания «Театральный агент» взяла на себя все, что связано с взаимодействием между авторами и пользователями "больших прав" — театрами, филармониями, где используются крупные формы: музыкально-драматические постановки, оперы, балеты. Это оказалось более эффективным - работая как внешний агент, «Театральный Агент» имеет возможность работать со сниженной комиссией по покрытию операционных издержек, что, прежде всего, отражается на выгоде правообладателей».

По мнению писателя, поэта, драматурга и киносценариста, председателя Национальной ассоциации драматургов (НАД) Юрия Полякова, решение выделить отдельную структуру было очень здравым и своевременным решением. «Соблюдение материальных и правовых интересов авторов требует кропотливой и довольно оперативной работы, поэтому выделение для театральных авторов такой службы, как «Театральный агент», отвечает этой цели. Переход из РАО под опеку «Театрального агента» добровольный, взаимодействие осуществляется по договору, регулярно предоставляется отчетность – все абсолютно прозрачно. «Театральный агент» помогает отстаивать интересы авторов, а конфликтные ситуации были и будут, как в случае справедливых претензий драматурга Н. Птушкиной к дирекции театра имени Вахтангова. НАД в подобных ситуациях всегда на стороне драматурга. Я убежден, что в театре главный – автор, не будет пьесы – не будет театра».

Кроме деятельности по защите прав авторов произведений, используемых в театральных постановках, «Театральный агент» участвует и в культурной деятельности. Так, организация совместно с Национальной Ассоциацией Драматургов агентство проводит конкурс «Автора – на сцену!», задуманный для популяризации произведений драматургов и поиске новых интересных пьес.