Митинги в Алжире: начнётся ли в регионе новая «арабская весна»

В начале марта вспыхнули многотысячные митинги в Алжире. Некоторые эксперты даже заговорили о новой «арабской весне» (так назывались массовые протесты на Ближнем Востоке в начале этого десятилетия, после которых в Египте произошла смена власти, а в Ливии и Сирии началась гражданская война с участием международного терроризма). Чем же вызваны нынешние алжирские манифестации и как на них реагировать России? Об этом «КП» рассказал эксперт клуба «Валдай», руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН — Василий Кузнецов

1. В чём причина протестов?

Люди вышли на митинги, когда действующий президент Абель Азиз Бутефлика объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пятый срок. По закону он имеет право это сделать — специально с такой нормой недавно была принята новая конституция, выборы назначены на 18 апреля. Основная проблема в том, что 82-летний политик находится в очень плохом состоянии здоровья и последнее время почти не появляется на публике.

Налицо некоторая «усталость» людей от его фигуры. И рост протестных настроений в Алжире начался не вчера. Например, на последних выборах избиратели в знак протеста испортили огромное количество бюллетеней — около 25%. Да, Бутефлика многое сделал для страны. Он фактически прекратил гражданскую войну в начале этого века, за что Алжир ему благодарен. Однако в результате была выстроена полуавторитарная модель управления. Коррупция, нищета, зависимость от торговли углеводородами. Государство нуждается в реформах, в том числе экономических, в либерализации рынка.

Президент Абель Азиз Бутефлика (в кресле) собрался возглавить Алжир в пятый раз.Фото: REUTERS

2. Задеты ли интересы России?

По некоторым оценкам, митингует около 1,5 млн человек. Участвует и зарубежная диаспора — в Париже, например, алжирцы тоже протестуют в знак солидарности с соотечественниками. Но у оппозиции нет консолидированного кандидата (да и вообще все «альтернативные кандидаты» на предстоящих выборах очень слабые).

При этом внешнеполитическая повестка (например, связи с той же Россией) на протестах никак не поднимается. Пока не было никакой официальной реакции Москвы на события в Алжире, хотя это государство — наш важный экономический партнёр. Он играет стратегически важную роль в регионе, например, помогает нам проводить мирное урегулирование в соседней Ливии. Но, думаю, наш МИД занял вполне правильную позицию: это внутреннее дело республики. Сейчас нужно проявлять спокойствие.

По некоторым оценкам, в Алжире сейчас митингует около 1,5 млн человек.Фото: REUTERS

3. Чем всё может закончится?

Первый сценарий — победа Бутефлики на предстоящих выборах, несмотря на проблемы с протестами и здоровьем. Правда, тогда ему придётся ещё сильнее закручивать гайки и укреплять авторитарные механизмы управления. Второй вариант — он не набирает большинства голосов и страна получает нового президента, но это крайне маловероятно: как я уже говорил, все другие кандидаты, и провластные, и оппозиционные, откровенно слабы. Наконец, третий сценарий, возможно, наилучший, — выборы без участия Бутефлики, если он, например, добровольно откажется по состоянию здоровья. У оппозиции есть предложение по отставке президента, переносе выборов и формировании переходного «правительства технократов».

Сейчас говорить о самом вероятном из этих сценариях сложно. Пока протесты проходят в достаточно спокойной обстановке, но в перспективе радикализация вполне возможна.

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