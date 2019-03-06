Любовь к сельской жизни прививают в арт-деревне в Ивановской области

“Если все в город подадутся, кто-же в сказке то жить останется?!” - эти слова из любимейшего миллионами “Домовенка Кузи” вопросительно смотрят на вас с таблички в “Знатной сторонке”. Эко-хозяйство в Ивановской области основала Елена Маньенан. Проекты русской француженки и ресторатора известны на всю страну. Почти 15 лет назад она основала в Плесе гостевой дом “Частный визит”, задумав возродить уют волжского провинциального городка. За основу взята концепция европейских семейных отелей - здесь турист чувствует себя не как в отеле, а, скорее, как на старинной даче у любимой бабушки.

А в 2015 году Елена Маньенан открыла туристический агрокомплекс “Знатная сторонка” в 3 километрах от Плеса, в деревне Выголово. Деревня буквально угасала - постоянно жить в ней оставались всего лишь пять семей. Именно здесь Маньенан решила основать свое эко-хозяйство - показать приезжим гостям из мегаполисов какой может быть сельская жизнь, а местным жителям дать работу. И доказать, что российская деревня может быть современной, процветающей и успешной.

На образцово-показательных мини-фермах живут гуси, утки и курыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Знатная сторонка» - это два отреставрированных дома 1870 годов, а еще мини-фермы «Сытый кролик», «Гусьпром», «КУРщавель», конюшня, бельчатник, столярный цех, где делают резные наличники, пруды и целый парк.

Территорию украшают яркие скульптуры и инсталляцииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гости не только могут угоститься фермерской продукцией и знаменитыми заготовками, поиграть с кроликами и цыплятами, порыбачить и отдохнуть на природе, но и получить полезные советы по ведению собственного подсобного хозяйства, узнать о современных технологиях разведения кур, кроликов и гусей, выращивания овощей, особенностях содержания лошадей.

А еще здесь постепенно скопилась настоящая коллекция произведений современных русских художников и мастеров. Например, забавных и трогательных деревянных скульптур художницы Татьяны Фленовой, расписных досок Ольги Даниловой, замысловатых ветряков Евгения Климова.

chastniy_vizit_ples Наш новый арт-проект в "Знатной сторонке" @znatnastoronka - Лавки.

Котам в деревенском доме, как и положено - особый почет. У них здесь свой мини-музей.

znatnastoronka Наши коты в Доме кошки в ожидании друзей котов!

Так в эко-хозяйстве «Знатная сторонка» возник центр популяризации деревенской жизни и ремесел «Арт-деревня». Этот проект поддержал Фонд Президентских грантов и в декабре в здании бывшей конюшни открылась Арт-галерея Сельпо. Елена Маньенан задумала ее как одну из самых необычных в современной России

- Основная идея проекта - создание центра популяризации жизни в деревне, привлечение в деревню городских жителей и объединение их с сельской молодежью, предоставление самой полной и самой необходимой информации о современных возможностях обустройства жизни в деревне, изучение современных технологий, применяемых в фермерских хозяйствах мира, - отмечают в Фонде содействия развитию человека, общества и культуры «Сопровождение».

Выставка, открывшая галерею, получила название «Босиком по земле». Здесь собрали более 60 работ мастеров со всей страны - скульптуры, живописи, картин в технике горячей эмали, фотографий и инсталляций. В дальнейшем в “Сельпо” собираются проводить фестивали и пленэры с участием российских и европейских художников. В рамках президентского гранта на “Знатной сторонке” планируются также художественные и ремесленные мастер-классы, выставки, семинары о современных возможностях обустройства жизни в деревне. В планах также создание музея под открытым небом «Русская деревня», где можно будет узнать о сельской архитектуре и традициях разных регионов страны, и выставки «Забористый вернисаж» с образцами народных промыслов России.