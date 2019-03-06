Мария Порошина уезжает на гастроли: двухмесячный сын останется с няней и бабушкой

11 марта сыну Марии Порошиной исполнится 2 месяца. Многодетная мама сама обеспечивает семью, поэтому в декрете не засиживалась. Но если в феврале артистка выезжала на спектакли исключительно в Москве, покидая малыша на 4-5 часов, то теперь Мария решилась на смелый шаг - она начинает гастрольную деятельность. 8 марта Мария Порошина с давним другом Ярославом Бойко едет в Рязань - почти все билеты на спектакль о любви «Неоконченный роман» проданы. Гастрольный график Марии выстроен таким образом, чтобы после поездки около недели быть в Москве с детьми. В ближайшие недели Порошина играет на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челнов, Саратова, Волгограда, Калининграда. Гонорары за один спектакль варьируются в зависимости от зала и составляют от 300 до 500 тыс.руб.

Для артистки отказ от декрета - дело привычное. У Марии четыре дочери: 23-летняя актриса Полина (от актера Гоши Куценко) уже живет гражданским браком с режиссером Яном Яновским. Трех младших дочерей Мария родила от экс-мужа актера Ильи Древнова - это 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 3-летняя Глафира.

Женская половина семьи с наследником в роддоме.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После родов младшей дочери Порошина вышла на работу через полтора месяца и тоже отправилась на гастроли со спектаклями. Мария рассказывала, что, находясь в других городах, она сцеживала молоко, замораживала и договаривалась с проводниками поездов на Москву - передавала пакетики для Глаши. Так что у Порошиной опыт большой. Но теперь она точно не оставит сына без грудного молока. К тому же, сейчас есть недешевые, но очень удобные приборы для создания «банка» грудного молока.

Пока Мария работает дома с детьми ей помогают управляться няни, а также заезжает мама артистки. «Маша привыкла много работать - знает, что лишь она может дать девочкам, а теперь и сыну все лучшее и необходимое. Она никогда без работы не сидела. Антреприза появилась в ее жизни, когда был небольшой перерыв в съемках. Сейчас у нее уже четыре спектакля. Мужчины Машу никогда не содержали, зарабатывала и зарабатывает сама, - рассказывает нам коллега Порошиной. - Маша прекрасно выглядит, уже восстановилась после родов. Когда у нее спектакли в Москве, то она целый день с детьми, а вечером уезжает. При этом няни с ней на связи. Дочки ходят и в музыкалку, и на танцы и на гимнастику - Маша всем успевает уделять время».

Порошина с сыном в поликлинике.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Порошина еще летом развелась с Ильей Древновым после 17-ти лет брака. Причин для расставания с мужем у Порошиной хватало: «Мы несколько раз сходились и расходились». Во-первых, Илья никогда не хотел большую семью, а Мария мечтала родить не меньше пяти детей. Во-вторых, главным кормильцем в этой семье была Порошина. В-третьих, Древнов иногда дебоширил. Такое признание сделала мама Марии заслуженная артистка Наталья Красноярская: «Бывали моменты, я приезжала ночью, и Гоша Куценко приезжал, и мы как-то наводили порядок в доме...»

Мария на прогулке с детьми.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Имя отца пятого ребенка 45-летняя Мария Порошина скрывает. Актриса даже заявляла, что родила от мужчины, который живет за границей. Эта уловка была придумана, чтобы прекратить обсуждение кандидатов в отцы малыша Порошиной. Однажды Гоша Куценко даже проговорился, что теперь он по-дружески будет помогать Маше. Порошина принимает помощь друзей, но и сама отлично справляется. Причина в том, что актриса осуществила главную мечту в своей жизни - родила пятерых желанных детей.

Кстати, в этом году мы увидим Марию Порошину не только в спектаклях, но и в телесериале. Осенью актриса завершила съемки в 16-серийном историческом драматическом сериале «Золото Лагина».