2019-03-06T20:07:12+03:00
Происшествия

Алмазный миллиардер увеличивал пенис и умер

65-летний мужчина отдал Богу душу в тот момент, как ему ввели непонятную субстанцию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Эхуд Арье Ланиадо. Фото ehudlaniado.comЭхуд Арье Ланиадо. Фото ehudlaniado.com
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В Париже скончался миллиардер Эхуд Арье Ланиадо. У 65-летнего торговца алмазами остановилось сердце в тот момент, когда в его пенс было введено медицинское вещество.

В элитной парижской клинике пластической хирургии на Елисейских полях произошло несчастье. Во время пластической операции по увеличению пениса там скончался известный израильский миллиардер - торговец алмазами 65-летний Эхуд Арье Ланиадо.

Медицинское вмешательство по непонятным пока причинам проводилось под покровом ночи после закрытия клиники, сообщает Le Point. По предварительным данным, у миллиардера не выдержало сердце, когда ему в пенис ввели некую субстанцию.

Врач около часа пытался реанимировать пациента. Однако все попытки оказались напрасны. Примечательно, что 14 марта Ланиадо должен был предстать перед судом в Бельгии по делу об уклонении об уплате налогов.

ehudaryelaniadoehudaryelaniado
У 65-летнего торговца алмазами остановилось сердце в тот момент, когда в его пенс было введено медицинское вещество
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Ланиадо не получил никакого образования. В молодости он работал массажистом в тель-авивском отеле Hilton. Мужчина сколотил состояние на добыче алмазов в Анголе и Конго. Один из старых друзей богача рассказал, что миллиардер был невысокого роста и всегда был сосредоточен на своей внешности и на том, как его воспринимали окружающие.

Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, а также домом в шикарном пригороде Бель-Эйр, где он любил веселиться с моделями.

В 2015 году миллиардер продал самый дорогой в мире на тот момент бриллиант "Голубая Луна Жозефины". Редчайший камень ушел с аукциона за 48,4 миллиона долларов. Его владелицей стала семилетняя китаянка. Поистине царский подарок девочке сделал ее отец - миллиардер Джозеф Лау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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