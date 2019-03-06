В среду, 6 марта, появилась информация о том, что умер первый басист Queen Майк Гроуз.

Печальную новость сообщил барабанщик легендарного музыкального коллектива Роджер Тейлор. При этом он назвал усопшего своим старым другом, с которым он познакомился, когда еще учился в школе. «Очень печально узнать о кончине моего старого друга Майка Гроуза, игру которого я впервые услышал в группе The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром», - написал Тейлор на своей странице в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695759" frameborder="0"></iframe> Скончался бас-гитарист группы Queen.

СПРАВКА «КП»

Майк Гроуз играл в Queen недолго - всего несколько месяцев. Он пришел в группу в 1970 году и в том же году покинул ее. После него Фредди Меркьюри, Брайан Мэй и Роджер Тейлор пробовали играть еще с двумя бас-гитаристами, пока в 1971-м не познакомились с Джоном Диконом.