2019-03-06T20:19:06+03:00
Звезды

Умер первый басист Queen Майк Гроуз

О том, что умер первый басист Queen Майк Гроуз, сообщил барабанщик Роджер Тейлор [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Группа Queen в 1970 году, Майк Гроуз - крайний слева.Группа Queen в 1970 году, Майк Гроуз - крайний слева.
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В среду, 6 марта, появилась информация о том, что умер первый басист Queen Майк Гроуз.

Печальную новость сообщил барабанщик легендарного музыкального коллектива Роджер Тейлор. При этом он назвал усопшего своим старым другом, с которым он познакомился, когда еще учился в школе. «Очень печально узнать о кончине моего старого друга Майка Гроуза, игру которого я впервые услышал в группе The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром», - написал Тейлор на своей странице в Facebook.

Скончался бас-гитарист группы Queen.

СПРАВКА «КП»

Майк Гроуз играл в Queen недолго - всего несколько месяцев. Он пришел в группу в 1970 году и в том же году покинул ее. После него Фредди Меркьюри, Брайан Мэй и Роджер Тейлор пробовали играть еще с двумя бас-гитаристами, пока в 1971-м не познакомились с Джоном Диконом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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