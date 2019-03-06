2019-03-06T20:57:00+03:00
Общество

Даешь завтраки-«ссобойки»

Наш обозреватель - о словах владимирской чиновницы, заявившей, что регион и школы не обязаны выделять деньги на продукты
Оксана КАЛЬНИНАзаместитель редактора отдела телевидения
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Завтрак в школьной столовой.Завтрак в школьной столовой.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что кормить детей завтраками – задача родителей, а не школы и региональных властей. Читаю такие новости - ощущение двоякое. С одной стороны, чиновники как с цепи сорвались, доказывая своими заявлениями, что не для нас они работают.

С другой - спор в этом случае идет из-за 20 рублей в день, потраченных на завтрак ребенка, такого же, как мой. Товарищи родители, вы правда хотите, чтобы вашего ребенка в школе кормили из расчета 20 рублей в день, куда вошли и закупка продуктов, и доставка их до места, и готовка? Вам не страшно за то, что будет в том завтраке? Может, действительно взять кормежку детей в свои руки? По крайней мере будете знать, что ест ваш ребенок в школе. А ведь от этого зависит его здоровье.

Гораздо сильнее напрягает то, что чиновники регулярно поговаривают о запрете в школе «ссобоек», как прозвали на мамских форумах ланчбоксы с перекусом. Тогда на голодном пайке будут сидеть и капризные дети («я не буду это есть - там лук!»), и аллергики, число которых в классах все растет.

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Директор департамента образования Владимирской области: «Кормить детей завтраками – задача родителей»

В областном департаменте образования не усмотрели нарушений в отмене бесплатных завтраках у большинства младшеклассников.

- Вы должны понимать, что в обязанности департамента образования и школы не входит кормить детей, школа должна только предоставить возможность. В соответствии с законом об образовании организация питания детей – исключительно ответственность родителей. Образовательное учреждение обязано предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, организовать условия для ее приема. Ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы нет обязанности выделять средства на питание детей, - объяснила директор регионального департамента образования Ольга Беляева. (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минпросвещения РФ отреагировало на слова владимирской чиновницы о школьном питании

В среду, 6 марта, министерство просвещения РФ прокомментировало слова директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о том, что регион и школы не обязаны выделять деньги на продукты. В частности, в ведомстве обратили внимание на то, что нельзя требовать от родителей организовывать питание школьников между уроками, так как это прямая обязанность учебного учреждения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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