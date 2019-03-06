В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа

В среду, 6 марта, смертельное ДТП случилось на Дмитровском шоссе в Подмосковье. В районе деревни Сухарево городского округа Мытищи КамАЗ вылетел на встречную полосу, протаранив при этом несколько автомобилей.

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, все машины получили очень сильные повреждения и превратились просто в «груду железа». По предварительным данным, в результате ДТП погиб как минимум один человек: свидетели утверждают, что видели, как сотрудники МЧС при помощи спецсредств доставали из одной из машин человека без признаков жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695769" frameborder="0"></iframe> Камаз вылетел на встречку и протаранил машины на Дмитровском шоссе.

Стоит отметить, что в районе происшествия образовалась многокилометровая пробка, так как из-за аварии движение по трассе пришлось перекрыть. Судя по видео, которым с «КП» поделились очевидцы, в настоящее время правоохранители разворачивают поток машин в обратную сторону.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях смертельного ДТП с участием «Шевроле Нива» и КамАЗа произошло на трассе Самара - Большая Черниговка. Тогда едущая позади «Шевроле» машина вытолкнула его на встречную полосу прямо под колеса грузовика.