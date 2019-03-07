2019-03-07T00:32:53+03:00
Звезды

Горячая Ирина Шейк в мини-шортах и мотокорсете сводит с ума

Возлюбленная Брэдли Купера предстает в образе модели из клипа Джорджа Майкла
Ольга ЛИБГАРДТ
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Супермодель Ирина ШейкСупермодель Ирина ШейкФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ирина Шейк умеет удивлять. Модель снялась в "ремейке" клипа Джорджа Майкла "Тoo Funky". Горячее видео возлюбленной Брэдли Купера за час посмотрели миллион человек.

"Ходите, как я. Это проект мечты... Спасибо, что сделали меня частью этой мечты", - подписала видео Ирина Шей. На нем она предстает в образе модели Эммы Виклунд из культового клипа Джорджа Майкла "Too Funky".

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Ирина Шейк в мини-шортах и мотокорсете
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Подписчики с трудом находят слова, чтобы передать свои эмоции. Они охарактеризовали видео с участием Шейк как "горячее", "крышесносящее", "сводящее с ума", а саму Иру назвали "невозможно красивой" и "божественной". Кроме того, фолловеры с трепетом вспоминают непревзойденного Джорджа Майкла и его отряд супермоделей.

Клип на песню Джорджа Майкла "Too Funky" снят как провокация.Он был снят в 1992 году

Клип на песню Джорджа Майкла "Too Funky" вышел в 1992 году и снят как провокация. Трек сразу же стал самой прослушиваемой композицией года в Европе. "Too Funky" - гимн сексу и прочим удовольствиям. Визуально клип - демонстрация модного показа с участием топ-моделей 1990-х. В кадре появляются также актрисы и парочка трансвеститов - арт-богема нью-йоркского андеграунда. Незамысловатость сюжета с лихвой компенсируется эпатажностью картинки и яркостью образов.

По сути, "Too Funky" повторяет эффектный прием ранее вышедшего клипа Майкла "The Freedom" (1990). В нем тоже появились топ-модели эпохи - Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Татьяна Патитц. Режиссером видео был Дэвид Финчер.

Майкл хотел использовать тот же состав и в "Too Funky", но приглашенный режиссер и автор костюмов Тьери Мюглер заявил, что ему нужны новые лица. Он великодушно разрешил оставить из первого состава только Линду. Майкл же сам появляется в своем видео: он оператор, снимающий бэкстейдж показа.

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Ирина Шейк в 2016 году снялась в ремейке клипа Джорджа Майкла на песню "The Freedom"
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К слову, три года назад Шейк уже снималась в ремейке клипа Джорджа Майкла как раз на песню "The Freedom". Компанию манекенщице составили Адриана Лима, Джоан Смоллс, Анна Эверс, Андреа Диакону, Имаан Хаммам, Грейс Хартзел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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