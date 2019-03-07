54-летняя Моника Белуччи впервые вышла в свет с 36-летним возлюбленным

Такая роскошная женщина, как Моника Белуччи, не может быть одна. После развода с мужем, французским актером Венсаном Касселем, она долгое время не афишировала личную жизнь. Не так давно стало известно, что 54-летняя актриса встречается с 36-летним французским художником Николасом Лефевром. Папарацци то и дело снимали влюбленных на парижских улочках, но официально прекрасная итальянка не торопилась представлять своего нового избранника широкой публике. И вот, видимо, этот момент настал: вместе с молодым бойфрендом Моника посетила дефиле модного дома Chanel на Парижской Неделе моды.

Белуччи и Лефевр рука об руку появились в Гран-Пале, где прошел показ последней коллекции покойного дизайнера Карла Лагерфельда. Шоу собрало немало знаменитостей – отдать дань памяти великому кутюрье пришли Клаудиа Шиффер, Пенелопа Круз, Марион Котийяр, Наоми Кэмпбел и другие музы модельера. Моника и Николас сидели в первом ряду и, естественно, привлекали к себе внимание фотографов.

На показ актриса надела шерстяное пальто с глубоким декольте, глаза Моника спрятала за темными очками, которые она не снимала даже во время шоу.

Актриса выбрала наряд с глубоким декольте.Фото: EAST NEWS

Новый избранник актрисы не только рисует сам, но и торгует произведениями искусства. Николас – владелец модной галереи. С Белуччи он познакомился летом прошлого года на Лазурном берегу. Говорят, их объединила общая страсть к путешествиям. Лефевр в юности много путешествовал по Перу, а Белуччи после развода с Касселем несколько лет жила в Бразилии.

Судя по всему, большая разница в возрасте совсем не смущает влюбленных. Недавно Моника даже рассказала о своих отношениях в интервью, правда, не называя имени своего бойфренда.

- Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. У него совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива, - рассказала итальянская дива.

Моника и Николас познакомились год назад на Лазурном берегу.Фото: EAST NEWS

Бывший муж Моники Венсан Кассель сейчас тоже очень счастлив: его новая жена, 21-летняя модель Тина Кунаки вот-вот родит ему наследника. Для модели это будет первый ребенок. А для Касселя — третий: у актера есть две дочери от Моники Белуччи. Старшей дочери артистов Дэве 14 лет, младшей Леони — 8 лет.

С Моникой Белуччи Венсан был женат 14 лет, пара рассталась в 2013 году. О причинах развода они никогда не рассказывали, но, по словам окружения, в отношениях супругов всегда было много свободы, которой Кассель беззастенчиво пользовался.