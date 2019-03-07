Как не нарваться на неудачника

Но праздники, а с ними и цветочно-конфетные периоды проходят, а Вася на диване остается. Унылый неудачник, который когда-то казался милым.

А опыт показывает, что если муж просто хороший человек, который не умеет зарабатывать деньги, не огонь в постели и не мастер на все руки, то рано или поздно вы оглянетесь по сторонам с вопросом: «Я что я тут, собственно, делаю? Красивая, молодая, к поцелуям зовущая».

Сходила на тридцать свиданий

Так что, если выбирать партнера, с которым захочется встретить старость, без науки не обойтись. Специалисты по брачному хэдхантингу (раньше их называли просто свахами) уверены: избранник должен уметь добиваться своего, иметь хорошее чувство юмора, отличать Гарри Поттера от Гари Олдмена и быть хоть немного перспективным. Не в смысле трепаться о грандиозных планах захвата мира, а в смысле постоянно улучшать свою жизнь. Так сказать, стремиться перейти с кабачковой икры на черную.

Моя знакомая Татьяна, прежде чем выбрать будущего супруга, сходила на тридцать свиданий и протестировала каждого кандидата так, будто им предстоял полет в космос. Ведь муж - не платье, его не так просто выбросить, если вдруг не подойдет. А потому и примерять нужно тщательно, серьезно.

- На стадии конфетно-букетного периода выявить неудачника проще, - рассказывает Таня. - Чаще всего мужчины очень смутно понимают, к чему стремятся. Перспективного же видно сразу: он постоянно говорит о каких-то новинках, восхищается успешными людьми, часто использует слова «хочу», «собираюсь», «планирую», «буду», «сделаю». С таким всегда интересно и надежно. Такой начинает ремонтировать табурет на кухне и не бросает его на полгода. Такого чаще хочется обнять, чем убить.

Проверьте на жадность

Но все же главное правило всех первых свиданий - проверить, не жмот ли он. Иначе ему всегда будет не хватать на полноценную жизнь, а значит, и женщина рядом с ним будет чувствовать себя обделенной. Причем в идеале проверять это нужно в будни, а не 8 Марта. Дарить раз в год цветы и духи они все мастера, а потом?

- Жадный экономит не только свои деньги, но и твои, - делится опытом Татьяна. - В магазине ты будешь постоянно слышать: «Зачем тебе это нужно?», «А не слишком ли дорого?», «Мне кажется, у тебя уже есть такое платье»...

Кому-то такое отношение к деньгам покажется проявлением разумной экономии, но, между нами девочками, есть сильное подозрение, что такой мужчина и на чувствах экономить будет. От такого не допросишься лишнего поцелуя, а вот критики - всегда пожалуйста.

Но вот нюанс: еще хуже, если мужчина патологически расточителен и буквально сливает деньги сквозь пальцы. В руках такого типа любая сумма окажется ничтожной. 8 Марта он угощает вас в ресторане с видом на Кремль, а 9, 10, 11-го (далее по списку до конца года) разогревает тефтели в микроволновке.

Влюбилась на кладбище

Не лишним будет присмотреться, насколько потенциальный муж следит за собой и за своим жильем. Необязательно искать миллионера с Рублевки, как учат на модных тренингах, но и на первого встречного бросаться не стоит, как одна моя знакомая, которая влюбилась... на кладбище. Пришла навестить памятник любимого поэта на Ваганьковском, а там - ОН: трагичный, дерзкий, ее любимые стихи декламирует. Сердце девичье екнуло, любовь нагрянула нечаянно.

Стихи были столь прекрасны, что девушку не смутило ни отсутствие у парня прописки, ни наличие гражданской жены... Ко всему прочему он не сильно жаловал гигиенические процедуры, уверяя, что мужик должен пахнуть мужиком. В общем, не зря говорят, что в каждом любовном треугольнике один угол обязательно тупой.

Знакомая страдала недолго, но на психолога потратиться все же пришлось.

- Такого типа мужчины - как последняя пара обуви в магазине, - поясняет с высоты своего опыта Татьяна. - На них всегда скидка, но они никому не подошли. Да и тебе не по размеру, но ты все равно берешь, потому что дешево и доступно.

На сайтах знакомств полно нытиков

Бывает, с виду благополучный респектабельный мужчина вдруг начинает вываливать на женщину свои нерешенные задачи, жаловаться на судьбу. Очень плохой знак.

- Если у мужчины больше проблем, чем у меня, я и близко к нему не подойду, - признается Татьяна. - Кстати говоря, на сайтах знакомств полно нытиков. Такого стоит однажды пожалеть, как он присосется намертво. А если у него еще и до патологий доходит - пиши пропало. Мой бывший молодой человек, например, занимал серьезный пост в крупной компании, а дома переодевался в костюм котика, прыгал на колени, просил чесать его за ушком и кормить из миски. А утром надевал костюм и ехал в офис как ни в чем ни бывало. Рядом с ним я все время чувствовала себя воспитателем в детском саду. Зарплата у него, кстати, была огромная, так что наверняка рядом с ним сейчас какая-нибудь кошечка из ближнего зарубежья мурлыкает.

* * *

Ну и главный совет, который современные свахи дают потенциальным невестам: чтобы не нарваться на неудачника, нужно самой не быть неудачницей.