Ким Кардашьян прогулялась по Парижу в бархатных трусах

Ким Кардашьян хлебом не корми – дай продемонстрировать свои аппетитные формы. Неудивительно, что, прилетев в столицу Франции, модель решила продемонстрировать европейским модникам свои впечатляющие габариты во всей красе. Звезда реалити-шоу поселилась в отеле «Риц-Карлтон», из которого она выпорхнула на улицы города в весьма экстравагантном наряде. 38-летняя звезда Инстаграма нарядилась в прозрачный комбинезон с леопардовым принтом. При этом из нижнего белья на ней были только бархатные трусы.

Папарацци караулили американскую гостью у входа в отель почти целый день. И их ожидание было вознаграждено: Ким вышла из отеля и деловито направилась к лимузину, который увез ее на очередную вечеринку. Эффектный наряд звезды запечатлели не только профессиональные фотографы, но и она сама. В своем Инстаграме в Сториз Ким поделилась снимком в пятнистом комбинезоне: Кардашьян лежит в отеле на кровати, демонстрируя женственные изгибы и свою знаменитую «пятую точку».

kimkflame Looking sheer Paris today @kimkardashian #kimkardashian

Поездка в Париж потребовала от Ким определенной храбрости, ведь именно в столице Франции она стала жертвой громкого ограбления. В 2016 году Ким остановилась в элитной резиденции "Отель де Пурталес" – старинный особняк в центре французской столицы 12 лет тому назад был превращен в гостиницу класса люкс для богатых и знаменитых. Во время визитов в Париж модель всегда останавливалась в этом отеле в номере стоимостью 4 тысячи евро в сутки. Ничто не предвещало беды, звезда мирно спала в своем номере. Как вдруг к ней ворвались грабители. Ким заперли в ванной, преступники обшарили ее номер и украли драгоценностей на 10 миллионов евро. В том числе и кольцо с огромным бриллиантом стоимостью 4 миллиона евро, которое ей подарил муж, рэпер Канье Уэст. По словам Кардашьян, в этот момент на ней была только тонкая кружевная сорочка – и, зная Ким, можно не сомневаться, что она была прозрачной.

- Меня моментально охватил страх, я боялась, что меня изнасилуют, - рассказывала позже звезда на допросах в полиции.

Но преступников интересовали только деньги, а не тело Ким. Злоумышленники быстро покинули отель и скрылись. Но их все равно нашли и посадили. Один из организаторов кражи из тюрьмы даже написал Кардашьян письмо, умоляя простить его за ту боль, которую он с подельниками причинил ей.

В Сториз Ким поделилась снимком в пятнистом комбинезоне.

- Я глубоко сожалею о том, что причинил вам психологическую травму, - сообщается в послании. - Когда я увидел вас в слезах, мне было очень тяжело. Я хочу, чтобы вы знали, что я сочувствую вам и понимаю боль, которую пережили вы, ваши дети и ваш муж. Надеюсь, это письмо поможет потихоньку избавиться от пережитой травмы.

Хотя злоумышленников и поймали, похищенных денег и драгоценностей полиция так и не нашла. А Ким Кардашьян до сих пор испытывает дискомфорт, когда ей приходится по делам прилетать в Париж. После парижского ограбления Кардашьян приходила в себя почти полгода, исчезнув из соцсетей и отказавшись от светской жизни — таким сильным оказался стресс.