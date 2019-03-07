Японское космическое агентство JAXA обнародовало видео уникальной операции, которая прошла в 340 миллионах километрах от Земли. А именно показало то, как исследовательский зонд «Хаябуса-2» опускается на астероид Рюгу и стреляет в него металлическим стержнем.

Как сообщили специалисты, зонд опускался на астероид со скоростью 7 сантиметров в секунду — относительно поверхности. На видео скорость сближения увеличена в 5 раз.

Японцы обнародовали видео выстрела в астероид Рюгу.

Выстрел был необходим для того, чтобы взять у астероида «анализы». На кадрах обнародованного ролика видно, как стержень выбивает с поверхности частички породы.

Твит японского космического агентства в видео стрельбы по астероиду.

Поднятое вещество астероида всосал специальный пылесос, имеющийся на борту зонда. И переправил его в контейнер, где частички породы были герметично упакованы. «Хаябуса-2» тут же отскочил от астероида. И отлетел. Но не очень далеко. Зонд будет находиться рядом с ним. Возможно еще раз присядет, чтобы взять дополнительные пробы. Для верности.

Место, из которого зонд взял пробу вещества астероида Рюгу.

Сближаясь с астероидом, зонд фотографировал свою тень.

Запланировано, что зонд с пробами на борту отправится в обратный путь в конце нынешнего года. Ведь главная цель всей миссии в том и состоит, чтобы доставить на Землю образцы астероидного грунта.

Прибытие «Хаябуса-2» ожидается в декабре 2020 года.

Успешный выстрел обрадовал японцев.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

«Хаябуса-2» сблизился с астероидом Рюгу еще в июне 2018 года. Операция по забору проб его вещества прошла 22 февраля 2019 года.

Зонд присел на заранее выбранную площадку. Наземные специалисты высмотрели ее на изображениях, переданных накануне. Выбрали место, на котором было меньше крупных булыжников.

«Хаябуса-2» весит 600 килограммов. Был запущена 3 декабря 2014 года. Добираясь до Рюгу, преодолел более 3 миллиардов километров.

Рюгу, он же 1999 JU3, околоземный астероид. Вращается вокруг Солнца, совершая один оборот за 474 дня. Траекторию имеет вытянутую - она пересекает орбиты Земли и Марса.

Диаметр астероида почти 1 километр.

Рюгу - "Дворец дракона" в переводе с японского - был открыт 10 мая 1999 года. Свое поэтическое название получил в 2015 году. Его навеяла японская сказка о рыбаке, который побывал в волшебном подводном дворце - Рюгу. Встретил там дочь дракона - властелина морской пучины. Получил от нее подарок - коробочку с чем-то таинственным. Ученые, работающие по проекту «Хаябуса−2», решили, что сюжет сказки и суть миссии весьма схожи. Поскольку зонду, как и тому рыбаку, тоже предстоит доставить нечто вроде загадочное коробочки — контейнер с грунтом неизвестного состава.

Считается, что астероиды представляют собой остатки строительного материала, из которого образовались планеты Солнечной системы. В том числе и Земля. Ученым очень хотелось бы узнать, что он — этот так называемый протоматериал - из себя представляет, какие вещества содержит. Поэтому и интересуются астероидами — фотографируют, анализируют, собирают по крупицам данные.