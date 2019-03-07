Сон, вода и красная помада: Как хорошо выглядеть после долгих перелетов и ночных рейсов

Наши эксперты – красивые женщины, которым приходится летать очень часто, потому что их работа связана с туризмом и авиацией (хотя и в отпуск они тоже летают). Хорошо выглядеть для них – необходимость, будь то важные переговоры или съемки для журнала. У каждой свои правила, помогающие “сохранить лицо” даже после многочасового перелета: спать или не спать в самолете, в начале салона места выбирать или в конце, отказаться от косметики или, наоборот, взять в полет красную помаду.

Выбирайте, какие подойдут вам!

- В моей работе часто случается так, что нужно встать в 3 - 4 утра, вылететь ранним рейсом в командировку в Лондон, Стамбул или Сочи, а в обед уже сидеть на совещании. Или лететь на международный саммит на остров Тенерифе 10 часов со стыковкой. Или же я прилетаю в город в 3 - 4 утра, а в 9.00 мне уже нужно выезжать на выставку, - рассказывает о своем графике PR-директор туроператора “Интурист” Дарья Домостроева.

- Мне приходится часто летать по работе и еще чаще по собственной инициативе. Романтика странствий приходит вместе с весьма неприятными ощущениями – сохнет кожа и глаза, жутко отекают ноги, - добавляет Ирина Рябовол, представитель международного туристического поисковика momondo в России.

- Путешествовать нужно легко и ярко, - уверена Ирина Петухова, генеральный директор туроператора “ОблакаТревел”. - В путешествии настраиваю себя на позитив, пожалуй, это основное правило. Приятная компания, бутылочка воды и красная помада - и нет и следа усталости на моем лице. Да, красная помада отлично поднимает настроение даже после самого утомительного перелета!

- Я летаю часто, много и порой далеко. У меня давно сложились собственные «авиа-ритуалы», которые позволяют выйти из самолета после десятичасового перелета относительно свежей, - присоединяется к нашему девичнику тревел-журналист Ольга Растегаева, автор тревел-блога Orange Traveler, обладательница премий Business Traveler Awards Russia and CIS 2018 и Momondo Open World Awards.

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

- Чтобы выглядеть свежей и бодрой даже после долгого авиапутешествия или раннего рейса, достаточно помнить несколько простых правил. Во-первых, в день перелета и накануне нужно постараться пить побольше воды, в идеале - минералки без газа. Пить воду стоит и на борту самолета, а вот от алкоголя лучше отказаться. Все это необходимо, чтобы кожа за время полета не стала сухой. Для этого же кладем в косметичку бальзам для губ, крем для рук и увлажняющее средство для лица, - рекомендует Мария Ануфриева, глава представительства авиакомпании Finnair в России.

- Вы лучше перенесете полет, если накануне воздержитесь от тяжёлой пищи и позволите себе выспаться. Если это невозможно, хотя бы пейте больше воды – увлажнение, в том числе и изнутри, творит чудеса с кожей, - согласна Ирина Петухова.

ВОЗДУШНЫЙ ГАРДЕРОБ

- Обувь и одежда должны быть удобными – выбирайте свободные, не сковывающие движений модели и откажитесь от туфель на высоком каблуке, - резонно замечает Мария Ануфриева.

- Я надеваю в полет что-то уютное, мягкое, приятное к телу - хлопковое, кашемировое. Если предстоят долгие перелеты, обязательно кладу с собой носки с пупырышками на подошве и весь полет провожу в них, - делится своим опытом Ольга Растегаева. - И у меня всегда с собой большой платок или широкий шарф, которым можно укрыться. Поскольку в зависимости от типа лайнера и его возраста в самолете может быть как душно и жарко, так и холодно, я предпочитаю “капустный стиль” в одежде. Чтобы раздеться, если мне станет жарко, и утеплиться, когда кондиционеры будут работать на полную мощность. А вот подушку на дальние перелеты беру всегда. Моя любимая - Ostrich pillow, похожая на тюрбан и кастрюлю одновременно. Выглядит странно, но очень удобно.

- Я взяла на вооружение такое правило: одежду на выход вы берете с собой в ручную кладь в специальном чехле. Времени отутюживать блузку у вас, скорее всего, не будет. В самолете – удобная обувь (кроссовки, спортивный костюм), мягкие толстые носки, чтобы снять обувь, поспать и не замерзнуть, - советует Дарья Домостроева.

- Не стоит пренебрегать компрессионными гольфами. Меня они особенно выручают во время долгих перелетов, после которых кажется, что обувь вдруг стала на два размера меньше, - напоминает Ирина Рябовол.

СОБИРАЕМ КОСМЕТИЧКУ

- Моя кожа очень чувствительна к сухому воздуху, и в самолете особенно. Я почти каждый час орошаю лицо термальной водой, наношу увлажняющий крем пару раз за полет и бальзам на губы. В моей авиа-косметичке все средства – в небольших флаконах. В ней обязательно также лежат глазные капли, беруши, маска на глаза с каким-нибудь прикольным дизайном (сейчас у меня на глазах северное сияние из Исландии), складная зубная щетка и мини-паста, салфетка-химчистка для быстрого удаления пятен (не ты чем-нибудь обляпаешься, так тебя), антисептический гель, влажные салфетки, - дает полный расклад своей подготовки к путешествию Ольга Растегаева.

Важные советы для комфортного авиаперелета: пейте больше жидкости, одевайтесь в удобную одежду, не забывайте высыпаться.Фото: Олег ЗОЛОТО

СОН ВАЖНЕЕ ВСЕГО

Спать или не спать? Спать! Это лучший способ чувствовать себя человеком после долгого перелета, ночного либо раннего утреннего рейса. Ведь даже если вылет из “Шереметьево” в 9 утра (вроде бы вполне гуманное время), то все равно в аэропорту надо быть в семь, а встать в пять утра. Так что сон в самолете – штука важная.

- Во время онлайн-регистрации я обычно выбираю место в свободном ряду у прохода во второй половине салона. Тогда, если загрузка рейса не полная, есть надежда, что с вами сядет только один попутчик у окна, и место посередине будет свободно. Это относится только к регулярным рейсам, а не чартерным и не к лоукостерам, - разъясняет Дарья Домостроева. - Обязательно возьмите с собой шейную подушку и попросите у стюардесс плед. Пара-тройка часов сна в полете - лучший подарок, который вы можете себе сделать.

- Перед вылетом желательно как следует выспаться, а если этого сделать не удалось, можно поспать прямо в полете. Уснуть помогут беруши, надувная дорожная подушка и маска для сна. На всех лайнерах Finnair установлены удобные эргономичные кресла, так что будете вы спать или нет – в любом случае полноценно отдохнете, - обнадеживает Мария Ануфриева. - А если вы летите в бизнес-классе на флагманских Airbus А350-900, то получите настоящую кровать – кресло полностью раскладывается. И не забывайте, что вы можете повысить класс обслуживания после покупки билета на самолет и даже прямо в полете. Но лучше все-таки сделать это заранее, тогда цена будет более выгодной. Если не хотите спать, то можно воспользоваться бортовой системой развлечений, выбрав фильм или сериал по вкусу – полет пройдет быстрее.

Впрочем, у Ирины Рябовол другой подход:

- Правило номер один для меня – сон важнее денег. Если есть такой выбор, то лучше лететь в дневное время. Поверьте, сэкономленные на ночном рейсе средства вряд ли будут в радость, когда придется потратить следующие сутки на то, чтобы элементарно войти в ритм, особенно если предстоит интенсивный рабочий день и много деловых встреч. И отсюда вытекает еще одна рекомендация – перед полетом нужно хорошо выспаться. Не стоит надеяться на качественный сон в самолете, ведь он чаще всего очень поверхностный - из-за гула моторов, разговора соседей и других посторонних звуков на борту.

- Бывая в Японии, я покупаю всякие штуки, которые помогают быстро уснуть - теплые пластыри на шею, маски для глаз, подогревающие область глаз, полоски для уставших ног. Слушаю медитативную музыку, которая погружает в дрему, у меня есть большой плейлист в телефоне. Но сплю я в самолете плохо, поэтому часто работаю или читаю книги, - рассказывает Ольга Растегаева. - Недосып оставляет свои гнусные отпечатки, поэтому если по прилету меня ждут важные встречи, я пользуюсь увлажняющими ампулами красоты. Я сразу перевожу часы на то время, которое ждет меня по прилету. Так мозг адаптируется к переводу часов и джетлег проходит легче. Если поездка короткая, а разница во времени небольшая, я стараюсь жить по привычному расписанию, насколько это возможно. Если разница во времени более 4 часов, обязательно принимаю таблетку для перевода биоритмов.

В САМОЛЕТЕ

- Я регистрируюсь заранее, выбираю место у окна, предпочитаю места в начале самолета, где менее слышен шум от двигателей и меньше укачивает, - продолжает Ольга Растегаева. - Пить предпочитаю простую воду, иногда чай или красное вино, если рейс ночной и наутро мне не надо сразу включаться в работу или садиться за руль.

- Укладку я делаю накануне. Если летим ночью, то в самолет сажусь без макияжа, в полете он может размазаться. Во время обслуживания просите побольше воды, а вот вино и крепкий алкоголь пить не стоит, - считает Дарья Домостроева.

- Лучше отказать себе от удовольствия выпить бокал вина с видом на облака, а про что-то более крепкое и речи не может быть, - согласна Ирина Рябовол. - А вот воды желательно пить как можно больше. Чтобы дополнительно увлажнить кожу, многие советуют делать тканевые маски или патчи под глаза, но, честно говоря, у меня эта привычка не прижилась. А вот от использования декоративной косметики на время полета я уже давно воздерживаюсь. Увы, даже самая качественная косметика не выдерживает испытания сухим воздухом, а осыпающаяся тушь и потрескавшийся тональный крем придают еще более уставший вид. Гораздо лучше нанести увлажняющий крем, а по прилете, если это так критично, сделать макияж. Также в самолете можно делать себе легкий массаж лица, чтобы снять отечность. Справиться с сухостью и краснотой глаз хорошо помогают капли типа натуральной слезы.

- Если перелет длительный, неплохо сделать гимнастику – есть упражнения, которые можно выполнять даже сидя. Например, рисуйте круги на полу сначала пальцами ног, а потом пяткой, делайте перекаты с пальцев на пятку и обратно, поднимайте вверх руки, сжатые в замок, выполняйте наклоны и повороты головы. Можно встать и потянуться несколько раз, приподнимаясь на носки, - советует Мария Ануфриева.

- Я всегда выбираю место около прохода, чтобы при длительном перелете могла встать, при этом не беспокоить соседей и размять ноги. Беру носочки с собой в сумочку, чтобы можно было дать отдохнуть ногам. А лучше всего мне помогают аудиокниги – с ними не замечаю, как летит время в полете. До моей любимой Галисии, региона на севере Испании, - 4500 километров, как минимум два перелета и 10 часов в воздухе, но я их чаще всего просто не замечаю, - добавляет позитива Ирина Петухова.

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕСАДКИ В АЭРОПОРТУ

Рейсы со стыковками – отдельная тема. Потому как во времени в воздухе добавляются часы, которые вы проведете в аэропорту между двумя рейсами. Иногда это всего час или два – только добежать до выхода на посадку к следующему рейсу. Но бывает, что ждать приходиться и пять часов, и восемь. И не всегда можно выйти в город.

- Те, кто летит с длительной пересадкой, могут отдохнуть и привести себя в порядок в транзитном аэропорту, - напоминает Мария Ануфриева. - Например, в домашнем аэропорту Finnair Хельсинки-Вантаа есть специальные кабины для сна. Отдохнуть можно и в бизнес-салонах. В аэропорту Хельсинки-Вантаа у нашей авиакомпании их сразу три.

Кстати, в бизнес-залы в большинстве случаев могут попасть и пассажиры эконом-класса – пусть и за дополнительную плату. В том числе и в российских аэропортах.

- На длинных стыковках, особенно в ОАЭ или Катаре, я не скуплюсь на бизнес-лаунджи и жду свой следующий рейс там. Но если такой возможности нет, просто ищу тихую зону. Такие зоны отдыха есть в Амстердаме, Париже, Сингапуре, Гонконге и многих других аэропортах. Как правило, они хорошо скрыты от глаз пассажиров и не всегда встречаются на пути следования, иногда их нужно искать. Делюсь полезной ссылкой: на сайте www.sleepinginairports.net собраны советы, где можно отдохнуть во всех аэропортах мира, - добавляет Ольга Растегаева. - В азиатских странах на долгих стыковках, особенно в аэропортах Бангкока, Сингапура, Гонконга, я прямиком иду в спа и заказываю массаж ног. Это отлично расслабляет и возвращает любовь к авиации.

ПОСЛЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ

- Стандартное время заселения в отели – 14 часов. Если самолет прилетает, например, в 8 утра, стоит заранее договориться о раннем заселении. Обычно отель возьмет за это небольшую дополнительную плату, зато вы сможете сразу же заселиться и отдохнуть, - рекомендует Дарья Домостроева.

- Мой обязательный ритуал, когда я оказываюсь дома или в отеле, - контрастный душ и увлажняющая маска. Если в отеле есть бассейн и сауна, а у вас есть время на их посещение, то стоит непременно воспользоваться этой возможностью. Практически любые водные процедуры отлично снимают усталость, - присоединяется Ирина Рябовол.