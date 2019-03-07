2019-03-07T22:12:45+03:00
Звезды

«Самые сексуальные шарики страны»: Анфиса Чехова устроила на Мальдивах фотосессию в нижнем белье

Телеведущая дразнит поклонников соблазнительными кадрами в Инстаграме [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.
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Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах и не устает пополнять свой отпускной альбом свежими снимками. 41-летняя телеведущая уже сфотографировалась в бикини и без, топлесс и полностью одетой, на велосипеде и в лодке. И вот теперь пришел черед фотосессии в нижнем белье. Обладательница пышной груди четвертого размера решила продемонстрировать поклонникам кружевные трусики и бюстгальтер, поверх которых она накинула прозрачный пеньюар.

Позируя на фоне вилл своего отеля, стоящих прямо в море, Афниса сделала несколько ярких кадров. Соблазнительными снимками она поделилась в Инстаграме.

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Мальдивы, конечно, пропитаны эротикой насквозь
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- Мальдивы, конечно, пропитаны эротикой насквозь. Несмотря на то, что это глубоко мусульманская страна, здесь на островах так уединённо, что хочется сливаться с природой и ходить в чем мать родила, - написала телеведущая на своей страничке. - Мать, конечно, не родила меня в шикарном белье, но это бельё делает каждую Женщину тем, кем она по сути и является — Богиней. В предверии 8-го марта, мужчины, даю вам наводку: каждая, повторюсь — каждая женщина будет рада такому подарку.

Телеведущая позирует в нижнем белье на фоне мальдивских красот. Фото: Инстаграм.

Телеведущая позирует в нижнем белье на фоне мальдивских красот. Фото: Инстаграм.

Про эротику Анфиса заговорила неспроста: на Мальдивах Чехова отдыхает в компании ведущего программы «Адская кухня» Эдуарда Демченко. И хотя пара уверяет, что между ними исключительно дружба, поклонники им не верят. Уж слишком нежные отношения царят между ними. Анфиса и Эдуард все делают вместе: гуляют и загорают, устраивают рыбалку на яхте и играют в гольф.

Сфотографировавшись с Анфисой во время импровизированного гольф-турнира, Демченко недвусмысленно пошутил в Инстаграме по поводу ее шикарного бюста:

- Повзрослев, то есть когда мы перешагнули экватор за 40, резко полюбили гольф! Серьезно!!! Думаете это возраст или стааааааарость? Жара на экваторе, и ещё вокруг тебя скачут самые сексуальные шарики страны!

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Повзрослев, то есть когда мы перешагнули экватор за 40, резко полюбили гольф!!! Думаете это возраст или стааааааарость? P.S. Жара на экваторе и ещё вокруг тебя скачут самые сексуальные шарики страны!
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Предположения поклонников насчет ее любовного увлечения позабавили Анфису, и она решила прояснить ситуацию. Телеведущая сняла видеоролик, в котором напрямую спросила у Эдуарда, какие отношения их связывают.

- Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне? Любовник? Бойфренд? Кто вы? - атаковала Анфиса Демченко в Сториз.

- Да все сразу. За эти 15 лет все так смешалось между мной и тобой, - ответил Эдуард.

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Хорошо когда у тебя есть друг, который приносит тебе кофе в постель и одновременно делает такие космические фото Спасибо, мой друг, @doctored.ru
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Масла в огонь подлил еще один ролик, который Чехова и Демченко сняли во время прогулки по берегу моря. Парочка наткнулась на беседку, установленную на пляже для свадебной церемонии.

- Вы только посмотрите, что у нас тут готовится на берегу, – это свадьба. Вот так Эдуард меня поведет по проходу. Вот тут будут сидеть наши гости, тут мы будем давать друг другу клятвы. Все, и кончится моя холостая жизнь, – рассказала Анфиса в Сториз.

Всерьез или в шутку говорила телеведущая, известно только ей одной. К слову, на Мальдивы Чехова отправилась без сына Соломона. Так что романтическое уединение ей и Демченко было обеспечено с самого начала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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