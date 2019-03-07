«Самые сексуальные шарики страны»: Анфиса Чехова устроила на Мальдивах фотосессию в нижнем белье
Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах и не устает пополнять свой отпускной альбом свежими снимками. 41-летняя телеведущая уже сфотографировалась в бикини и без, топлесс и полностью одетой, на велосипеде и в лодке. И вот теперь пришел черед фотосессии в нижнем белье. Обладательница пышной груди четвертого размера решила продемонстрировать поклонникам кружевные трусики и бюстгальтер, поверх которых она накинула прозрачный пеньюар.
Позируя на фоне вилл своего отеля, стоящих прямо в море, Афниса сделала несколько ярких кадров. Соблазнительными снимками она поделилась в Инстаграме.
- Мальдивы, конечно, пропитаны эротикой насквозь. Несмотря на то, что это глубоко мусульманская страна, здесь на островах так уединённо, что хочется сливаться с природой и ходить в чем мать родила, - написала телеведущая на своей страничке. - Мать, конечно, не родила меня в шикарном белье, но это бельё делает каждую Женщину тем, кем она по сути и является — Богиней. В предверии 8-го марта, мужчины, даю вам наводку: каждая, повторюсь — каждая женщина будет рада такому подарку.
Телеведущая позирует в нижнем белье на фоне мальдивских красот. Фото: Инстаграм.
Про эротику Анфиса заговорила неспроста: на Мальдивах Чехова отдыхает в компании ведущего программы «Адская кухня» Эдуарда Демченко. И хотя пара уверяет, что между ними исключительно дружба, поклонники им не верят. Уж слишком нежные отношения царят между ними. Анфиса и Эдуард все делают вместе: гуляют и загорают, устраивают рыбалку на яхте и играют в гольф.
Сфотографировавшись с Анфисой во время импровизированного гольф-турнира, Демченко недвусмысленно пошутил в Инстаграме по поводу ее шикарного бюста:
- Повзрослев, то есть когда мы перешагнули экватор за 40, резко полюбили гольф! Серьезно!!! Думаете это возраст или стааааааарость? Жара на экваторе, и ещё вокруг тебя скачут самые сексуальные шарики страны!
Предположения поклонников насчет ее любовного увлечения позабавили Анфису, и она решила прояснить ситуацию. Телеведущая сняла видеоролик, в котором напрямую спросила у Эдуарда, какие отношения их связывают.
- Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне? Любовник? Бойфренд? Кто вы? - атаковала Анфиса Демченко в Сториз.
- Да все сразу. За эти 15 лет все так смешалось между мной и тобой, - ответил Эдуард.
Масла в огонь подлил еще один ролик, который Чехова и Демченко сняли во время прогулки по берегу моря. Парочка наткнулась на беседку, установленную на пляже для свадебной церемонии.
- Вы только посмотрите, что у нас тут готовится на берегу, – это свадьба. Вот так Эдуард меня поведет по проходу. Вот тут будут сидеть наши гости, тут мы будем давать друг другу клятвы. Все, и кончится моя холостая жизнь, – рассказала Анфиса в Сториз.
Всерьез или в шутку говорила телеведущая, известно только ей одной. К слову, на Мальдивы Чехова отправилась без сына Соломона. Так что романтическое уединение ей и Демченко было обеспечено с самого начала.
ИСТОЧНИК KP.RU